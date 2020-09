Yle: Virtuaalivaluutta OneCoinin avulla huijattiin sijoittajilta 15 miljardia euroa

OneCoinin perustaja Ruja Ignatova.

Rahanpesuepäily ja tietovuoto ovat johdattanut Yhdysvaltain viranomaiset yhden maailmanhistorian suurimman huijauksen jäljille.

Onecoinin on väitetty olevansa virtuaalinen kryptovaluutta, jonka kylkeen on rakennettu rahastuksen mahdollistava verkostomalli. OneCoinia on markkinoinut vuodesta 2015 Onecoin ltd., jonka liiketoimintaa on koulutuspakettien myynti ja jakelu. Koulutus on e-kirja- ja videomateriaalimuotoista.

Koulutuspaketin ostaja saa optioita kryptovaluutan louhimiseen, ja optioiden määrä riippuu ostetun paketin hinnasta.

Toiminta on perustunut verkostomarkkinointiin, sillä jäsenet voivat saada palkkioita suosittelemalla toimintaa muille. OneCoinia on markkinoitu kryptovaluuttana ja bitcoinin kilpailijana, ja sen markkinointi on perustunut suuriin tuotto-odotuksiin.

Koulutuspaketteja epäillään sumuverhoksi, jolla peitetään verkostomarkkinoinnin laittomuus. Koulutusmateriaalit on tehty huolimattomasti kopioimalla sisältöjä muista lähteistä, ja pakettien hinnat saattavat olla moninkertaisia niiden lisäarvoon nähden.

OneCoinin kellokkaat väittävät OneCoinia kryptovaluutaksi, mutta kriitikoiden mielestä OneCoin on kaikkea muuta kuin kryptovaluutta. Sen väitetään olevan pelkkä huolellisesti suunniteltu ja organisoitu pyramidihuijaus. Pyramidihuijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.

Onecoiniin on sijoittanut kymmeniä tuhansia suomalaisia. Väkilukuun suhteutettuna suomalaiset ovat kyseenalaisilla kärkisijoilla kaikkein innokkaimpien OneCoiniin sijoittaneiden maiden joukossa.

Kahden ensimmäisen OneCoinin toimintavuoden aikana lähes 25 000 suomalaista sijoitti virtuaalivaluuttaan. Suomalaiset ovat sijoittaneet loppuvuoden 2014 ja loppuvuoden 2016 välisenä aikana OneCoiniin noin 40 miljoonaa euroa. Luultavasti summa on vielä tätäkin suurempi, koska OneCoin on jatkanut toimintaansa vielä vuoden 2016 jälkeen.

Maailmanlaajuisesti pyramidihuijaukseksi väitetyn OneCoin-puhalluksen summa on kuitenkin aivan eri mittaluokassa. Nyt Yle kertoo, että OneCoinin avulla on huijattu ihmisiltä eri puolilla maailmaa mahdollisesti jopa yli 15 miljardia euroa.

Rahanpesuepäily johdatti Yhdysvaltain viranomaiset OneCoinin jäljille. Rahanpesuilmoitusta koskevat tiedot ovat Ylen mukaan peräisin laajasta tietovuodosta, jota Ylen MOT-toimitus on tutkinut yhdessä kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n kanssa.

Amerikkalainen Bank of New York Mellon laati vuonna 2016 viranomaisille kaksi ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. Kävi ilmi, että OneCoinin omistamat tai siihen liitetyt yhtiö olivat siirtäneet veroparatiisiyhtiöille lyhyen ajan sisällä lähes 360 miljoonaa dollaria. Ylen mukaan viranomaisille tekemässään ilmoituksessa pankki kytki rahat suoraan OneCoiniin ja sen bulgarialaiseen perustajaan, Ruja Ignatovaan.

Oikeudelle toimitettujen asiakirjojen perusteella tilisiirtoja oli hoitamassa Ruja Ignatovan palkkaama yhdysvaltalainen asianajaja. Ignatova oli perustanut Cayman-saarten veroparatiisiin rahastoyhtiöitä, joihin siirrettiin satoja miljoonia euroja OneCoinista saatuja rahoja.

Suomessa kihlakunnansyyttäjä kertoi viime vuoden elokuussa nostaneensa syytteet neljää henkilöä vastaan törkeistä veropetoksista OneCoin-virtuaalivaluuttajutussa. Pohjanmaan syyttäjäviraston mukaan epäillyt teot ovat tapahtuneet Vaasassa vuosina 2015 – 2018. Lisäksi viidettä henkilöä vastaan on nostettu syyte törkeästä rahanpesusta. Vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

MOT pyysi viime vuoden lopulla haastattelua kymmeniltä OneCoiniin sijoittaneilta suomalaisilta, mutta kukaan heistä ei kuitenkaan halunnut puhua OneCoinista julkisesti. Syynä saattaa olla pelko, sillä OneCoin on uhkaillut sijoittajia virtuaalivaluuttojen menettämisellä, jos he kommentoivat yhtiön toimintaa julkisuudessa.

Viime toukokuussa uutistoimisto Bloomberg kertoi, että Christine Grablis -niminen sijoittaja on haastanut OneCoinin oikeuteen. Grablisin mukaan OneCoin ei ole kryptovaluutta vaan pyramidihuijaus.

Ruja Ignatova katosi jäljettömiin lokakuussa 2017. Sen jälkeen hänestä ei ole vahvistettuja havaintoja.

Siitä huolimatta, että OneCoinin puuhamiehet ovat saaneet syytteitä ja hanke on tuomittu huijaukseksi useissa maissa, ei OneCoin näyttäisi vieläkään hidastumisen merkkejä, kertoi kryptovaluuttoihin erikoistunut toimittaja Jiri Keronen Bittiraha-sivustolla viime vuonna.

”OneCoin saattaa hetkeksi kadota maasta mediakohun ja viranomaistutkintojen myötä, mutta vain muutamassa vuodessa verkostomarkkinoinnin mekaniikka saattaa palauttaa sen uudelle kierrokselle höynäyttämään hyväuskoisia. Vaikka OneCoin onkin tällä hetkellä tapetilla länsimaissa, huijaus pyörii edelleen aktiivisena Afrikan maissa. Mikäli historia toistaa itseään, tulemme näkemään OneCoinin paluun myös Suomeen ja Eurooppaan”, Keronen totesi.

Alla olevalla videolla Ruja Ignatova kertoo OneCoinista. Video on vuodelta 2016.