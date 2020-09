Onko vastuullinen sijoittaminen kannattavaa? | SalkunRakentaja-podi | Jakso 49

Vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt kovaa vauhtia viime vuosina ja ylläpitänyt suosiotaan myös koronakriisin aikana. Niin sijoittajat kuin yhtiöt itse ovat panostaneet vastuullisuuteen yhä voimakkaammin. Koronan aikana on hyvä tuoda esiin, että vastuullisuuden huomioiminen on hyvää riskienhallintaa ja tuo suojaa laskumarkkinassa.

SalkunRakentajan uusimmassa podissa on vieraana vastuullisuusasiantuntija ja tietokirjailija Tiina Landau, joka kertoo tarkemmin, mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa ja miten vastuullisen sijoittamisen voi aloittaa. Martina Akrenius ja Landau sukeltavat vastuullisuuden maailmaan ja pohtivat, miksi vastuullisia sijoituksia kannattaisi tehdä ja voiko niillä saada ylituottoa? Entä mistä tietää, onko sijoituskohde todella vastuullinen?

