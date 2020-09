Miten ansaita rahaa osakemarkkinoilla – Osa 2: Pääoman tuotto

Yksi keskeisimpiä käsitteitä fundamenttisijoittajalle on pääoman tuotto. Jopa Seppo Saario ja Warren Buffett katsovat tätä mittaria.

Pääoman tuotolla tarkoitetaan tässä yrityksen liiketoiminnan tuottoa taseen pääomia vasten. Keskeisimpiä pääoman tuoton termejä – ja samalla kannattavuusmittareita – ovat oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto.

Oman pääoman tuotto (return on equity, ROE) on lyhykäisyydessään yrityksen tekemä tilikauden voitto (verojen jälkeen) suhteessa taseen omaan pääomaan.

Sijoitetun pääoman tuotto puolestaan saadaan, kun tulos ennen rahoituseriä ja veroja jaetaan oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman summalla. Sijoitetun pääoman tuotto (return on investment, ROI, tai return on invested capital, ROIC) kuvastaa omistajan ja velkarahoittajan yhteistä, keskimääräistä tuottoa taseeseen sijoittamilleen pääomille.

Sijoitetun pääoman tuotto on yleensä hieman matalampi kuin oman pääoman tuotto, riippuen yrityksestä. Sijoitetun pääoman tuoton kaltainen mittari on myös sidotun pääoman tuotto (return on capital employed, ROCE).

Hyvin tuottavassa yrityksessä oman pääoman tuottoa saadaan ns. vivutettua ylöspäin nostamalla velkaisuutta tai jakamalla ”ylimääräistä” pääomaa omistajille. Näin oman pääoman määrä pienenee, mutta voitto ei suhteessa yhtä paljon, koska korkokustannus on terveessä yrityksessä yleensä vain muutamia prosentteja.

Hyvänä oman pääoman tuottona voidaan pitää 10-15 prosenttia. Hyvänä sijoitetun pääoman tuottona voidaan puolestaan pitää tuottoa, joka ylittää vähintään 5-10 prosenttiyksiköllä vallitsevan riskittömän korkotason. – Tuoton arvoitus, s. 52

Miksi pääoman tuotto on tärkeä?

Pääoman tuotto vilahtelee sijoituskeskustelussa tuon tuosta. SalkunRakentajassa oli helmikuussa pintaa syvemmältä raapiva juttu sijoitetun pääoman tuotosta ja keskimääräisestä pääoman kustannuksesta (weighted average cost of capital, WACC).

Muutama viikko sitten sosiaalisen median sijoituskeskustelussa kiinnitettiin huomiota siihen, kuinka yritykset ovat muuttuneet 2000-luvulla vähemmän pääomaa sitoviksi. Esimerkkejä tällaisista ovat USA:n teknologiajätit Amazon, Apple, Facebook, Google (Alphabet) ja Microsoft.

Tämäntyyppiset, pitkälti verkossa toimivat liiketoiminnot eivät tarvitse samassa mitassa pääomia kuin perinteinen ns. savupiipputeollisuus. Siksi niiden pääoman tuotto ja toisaalta arvostusmittarit, kuten P/B (price/book value, hinta/oma pääoma), voivat ja saavatkin nousta perinteisiä tasoja ylemmäs ilman, että siitä tarvitsisi huolestua.

Pääoman tuotto on tärkeä, koska se korreloi useimmiten vastaisen osaketuoton kanssa. Tästä on lisää kirjassa Tuoton arvoitus ratkeaa (s. 71-72). Osakesijoittajan maailmanvalloituksessa on puolestaan esimerkki verkkokauppajätti Amazonin taseen tulkinnasta (s. 176-177) sekä kokeneen sijoittajan Tomi Salon analyysia oman pääoman tuotosta mittarina (s. 181-183).

Mitä parempi ja vakaampi yrityksen pääomantuottokyky on, sitä kauempana yritys on sen kivuliaimmasta ongelmasta, kannattavuusongelmasta.

Hyvä pääoman tuotto vähentää yrityksen varastonhallintariskejä ja investointien riskejä. Tuottava uusi tehdas tai liiketoiminnan laajennus maksaa itsensä nopeasti takaisin.

Helmet ja konkarit

Sarjan edellisessä osassa katsottiin parhaan osaketuoton yhtiöitä Sijoittaja.fi:n Osakevalintatyökalulla.



Katsotaan nyt parhaita oman pääoman tuoton yhtiöitä tilikauden 2020 ennusteita käyttäen. Vertailussa on Suomessa listatut pörssiyhtiöt, lähde: Sijoittaja.fi.

• Talenom 36 % (ROE 2020)

• Qt Group 35 %

• Eq 35 %

• Verkkokauppa.com 33 %

• Remedy 32 %

• Tokmanni 32 %

• Admicom 32 %

• Kone 29 %

• Siili Solutions 28 %

• Elisa 28 %

Sijoittajan on muistettava katsoa myös arvostusta ja näkymiä. Pelkkä korkea pääoman tuotto ei riitä sijoituspäätökseen. Joskus korkea lukema voi johtua mitättömästä pääoman määrästä, vaikka voitto ei olisi järin iso.

Toki korkea kannattavuus hilaa paitsi P/B-lukua yleensä myös P/E-lukua mieluummin ylä- kuin alaviistoon – ja se sallittakoon.

Jatkuva hyvä kannattavuus on merkki yrityksen kestävästä kilpailuedusta.

Mitä sanovat konkarit?

Yhdysvaltalainen sijoittajalegenda Warren Buffett on yksi pääoman tuoton puolestapuhujista. Filosofiasta kertoo myös hänen (osaomistamansa) yhtiön Berkshire Hathawayn (BH) viimeaikainen iso sijoituskohde, Apple.

Netistä löytyy paljon viitteitä Buffettin keskittymisestä sijoituskohteen pääoman tuottokykyyn, esimerkkinä hänen sijoittajakirjeensä BH:n omistajille (esim. vuodelta 1987) kuin vaikkapa talouslehti Forbesin artikkeli teemasta toukokuussa, ote vapaasti suomentaen:

Warren Buffett näkee myönteisenä merkkinä sen, kun yritys kykenee keskimääräistä parempaan oman pääoman tuottoon. Buffett uskoo, että onnistunut osakesijoitus on ennen kaikkea seurausta sijoituskohteen liiketoiminnasta. Liiketoiminnan arvo omistajalle juontuu sen kyvystä tuottaa voittoa kasvavalla tahdilla vuodesta toiseen.

Jos pääoman tuotto säilyy korkeana ja yritys ei palauta kaikkea voittoa omistajalle, myös voitto kasvaa vuodesta toiseen.

Suomalaisen osakesijoittamisen ”grand old man” Seppo Saario kirjoittaa kirjansa Miten sijoitan pörssiosakkeisiin ikivihreissä pörssivihjeissä, vihje 27/100:

Sijoita varasi yhtiöön, jonka oman pääoman tuotto on ainakin 12 %.

Sarjan 1. osa Osinkohelmet julkaistiin elokuussa. Sarja jatkuu lähiviikkoina. Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.