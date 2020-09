Handelsbanken: Nämä pörssiyhtiöt hyötyvät EU:n ”remonttiaallosta”

Lämmitykseen erikoistuneet pörssiyhtiöt hyötyvät EU:n suunnitelmista.

Handelsbanken nostaa aamukatsauksessaan esiin EU:n suunnitelmat, jotka synnyttävät varsinaisen remonttiaallon alueella. EU harjoittaa voimakkaasti elvyttävää talouspolitiikkaa, jotta koronapandemiasta selvittäisiin taloudellisesti pienemmillä vahingoilla. Vihreän kehityksen ohjelmalla (Green deal) on tässä tässä tärkeä rooli.

”Ohjelma on käynnistämässä suoranaisen remonttiaallon, jossa vanhaa rakennuskantaa uusitaan vihreää ajattelua hyödyntäen”, pankki toteaa.

Lisätietoa EU-n suunnitelmista voidaan odottaa lokakuun puolivälissä, mutta ensimmäisiä signaaleja remontoinnin kiihtymisestä on jo saatu.

Handelsbanken listasi EU:n suunnitelmien perusteella seurannassaan olevia pohjoismaisia pörssiyhtiöitä, jotka ovat hyvissä asemissa ”surffatakseen tällä remonttiaallolla”. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi lämmitysjärjestelmiin erikoistuneet yritykset.

”Uskomme, että kiinteistöjen lämmitysratkaisut ovat hyvin keskeisessä roolissa remonttiaallossa, sillä niiden osuus asuinrakennusten energiatarpeesta on jopa 69 prosenttia. Kun lämmityksestä kehitetään yhä vastuullisempaa, on tärkeää huomioida, että lämpö syntyy fossiilivapaista polttoaineista ja ratkaisut toteutetaan niin, että hukkalämpöä syntyy mahdollisimman vähän eli toisin sanoen rakennusten energiatehokkuutta pystytään parantamaan”, pankki toteaa.

Lämmitysalalta Handelsbanken nostaa kolme yhtiötä.

Inwido

Inwido on Euroopan suurin ikkuna- ja ovivalmistaja, joka keskittyy energiatehokkaisiin tuotteisiin. Ruotsalaisyhtiö toimii myös muissa Pohjoismaissa ja useissa Euroopan maissa. Se on listattu Tukholman pörssiin.

Analyytikot odottavat Inwidon viime vuoden 7,5 kruunun osakekohtaisen tuloksen laskevan tänä vuonna 7,3 kruunuun, mutta nousevan ensi vuonna yli 7,9 kruunuun. Vuodelle 2022 on konsensusennusteena jo 8,5 kruunun osakekohtainen tulos.

Yhtiötä seuraa neljä analyytikkoa, joista kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen ja yksi pidä-suosituksen. Kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella Inwidon P/E-kerroin on vain 12,2x.

Rockwool

Tanskalainen Rockwool valmistaa energiatehokkaita kivivillaeristeitä, ja se on maailman johtava kivivillapohjaisten ratkaisujen valmistaja. Yhtiö toimii nykyään lähes 12 000 työntekijän voimin 39 maassa. Yhtiö on listattu Kööpenhaminan pörssissä.

Analyytikot odottavat keskimäärin yhtiön viime vuoden 13 euron osakekohtaisen tuloksen laskevan tänä vuonna 10,7 euroon. Ensi vuodelle odotuksissa on 11,5 euron tulos ja vuodelle 2022 12,8 euron tulos.

Kuluvan vuoden konsensustulosennusteella P/E-kerroin on melko korkea, 30,6x ja osinkotuotto 1,1. Analyytikoista neljä antaa Rockwoolin osakkeelle ostosuosituksen, yhden suositus on pidä ja kahden vähennä.

NIBE Industrie

Ruotsalaisen NIBE Industrierin liiketoiminta painottuu ympäristöystävällisiin lämmitys- ja jäähdytysratkaisuihin. Se valittiin viime vuonna Tukholman pörssin suurten yhtiöiden kategoriassa ”vuoden vastuullisimmaksi yhtiöksi”. NIBE onkin Handelsbankenin mielestä erittäin hyvissä asemissa hyötyäkseen vastuullisuuden megatrendistä.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että viime vuoden 4,3 kruunun osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 4,6 kruunuun ja ensi vuonna jo 5,25 kruunuun. Vuoden 2022 ennuste on 5,6 kruunua.

Osakkeen P/E-kerroin on tällä hetkellä korkea, yli 50x kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella. Analyytikoista viisi antaa osakkeelle ostosuosituksen, kolmen suositus on pidä, yhden suositus on vähennä ja yhden suositus on yksi. Lisäksi Handelsbankenin mukaan Systemair ja Lindab ovat mielenkiintoisia yhtiöitä, joiden ratkaisut mahdollistavat aiempaa energiatehokkaampaa ilmanvaihtoa. Niiden liiketoiminta on hyvin merkittävää, sillä ilmastointilaitteet kuluttavat yli kaksi prosenttia EU-alueen sähköstä.