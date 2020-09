Rakennusliike SRV on todellisessa alelaarissa Helsingin pörssissä

SRV:n toimitusjohtaja Saku Simola. Kuva: SRV Yhtiöt Oyj.

Pitkään talousvaikeuksista kärsinyt SRV hinnoitellaan pörssissä hyvin alas. Markkinat eivät näytä uskovan yhtiön tuloskäänteeseen.

Rakennusliike SRV kuuluu Helsingin pörssin epäonnistujiin. Vuodessa yhtiön arvosta on sulanut 53 prosenttia.

SRV Yhtiöt on suomalainen kiinteistö- ja rakennusalalla toimiva konserni, jonka tytäryhtiöt toimivat talon- ja infrarakentamisen aloilla Suomen lisäksi myös Baltiassa ja Venäjällä. SRV on vuonna 1987 perustettu pörssiyhtiö, joka toimii valituissa kasvukeskuksissa Suomessa, Venäjällä ja Virossa.

Yhtiön ongelmat alkoivat jo ennen koronakriisiä. Se antoi viime lokakuussa tulosvaroituksen. Tuolloin SRV arvioi koko vuoden 2019 operatiivisen liikevoiton muodostuvan tappiolliseksi. Päänvaivaa yhtiölle on aiheuttanut Venäjän liiketoiminnat, josta se joutui tekemään arvonalennuksia ja kotimaassa kauppakeskus Redi.

SRV kärsii kannattavuusvaikeuksista jo kolmatta vuotta. Vuonna 2018 konsernin operatiivinen liikevoitto painui lähes 10 miljoonaa euroa pakkaselle ja viime ongelmat syvenivät peräti 98 miljoonan euron liiketappioon.

Yhtiö on kuitenkin vihdoin saanut käännettyä tuloskehityksen kohti koillista. Toisella vuosineljänneksellä SRV:n liikevaihto kuitenkin nousi 207 miljoonasta eurosta 265 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa kasvatti sekä toimitila- että asuntorakentamisen liikevaihdon kasvu.

Tilauskantaan SRV kirjasi uusia sopimuksia peräti 198 prosenttia vertailukautta enemmän Operatiivinen liikevoitto kääntyi huhti-kesäkuussa plussalle 0,5 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten liiketappio oli 3,1 miljoonaa euroa.

Työmaiden positiivinen tuloskehitys ja vertailukautta suurempi valmistuneiden ja tuloutuneiden asuntojen määrä kasvattivat yhtiön mukaan operatiivista liikevoittoa. Siihen vaikutti kuitenkin heikentävästi venäläisen tuomioistuimen päätöksen perusteella kirjattu 3,1 miljoonan kuluvaraus.

”Olemme suunnitellusti ja nopeassa aikataulussa kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi”, vakuutteli SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Rajun kurssilaskun myötä yhtiön osakkeen arvostustaso on painunut hyvin alas. Esimerkiksi tasepohjainen P/B-kerroin on vain 0,15, mikä on selvästi alle viiden vuoden 0,7x-tason keskiarvon.

P/E-luku on negatiivisen osakekohtaisen tuloksen vuoksi miinuksella, mutta viiden vuoden keskimääräinen P/E-kerroin on 11x. Verrokkiryhmässä esimerkiksi NCC:n toteutunut P/E-kerroin on 14,7x, Peabin 14,9x ja YIT:n 9,9x. Vastaavasti NCC:n P/B-kerroin on peräti 5,6x, Peabin 2,2 ja YIT:n 1,1x.

SRV on tällä hetkellä hinnoiteltu siis selvästi alle historiallisen tasonsa ja kilpailijoiden arvostustason. Konsensusennusteissa analyytikot odottavat SRV:ltä varovaista elpymistä niin, että ensi vuonna osakekohtainen tulos on jo plussalla.

Tunnusluku Toteuma 5.vuoden ka. Ennuste 2020 Ennuste 2021 P/E-kerroin -0,3 11,3 -20,6 20,6 P/B-luku 0,15 0,7 0,5 0,6 Osinkotuotto 0 % 0,03 % 0 % 0 % Osakekohtainen tulos -1,68 -0,72 -0,03 0,03

Analyytikoilta ei löydy vielä uskoa SRV:n käänteeseen. Yahoo Finance -sivuston mukaan yhtiötä seuraavista kolmesta analyytikosta yksi antaa pidä-suosituksen ja kahden suositus on vähennä.