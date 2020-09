Nämä analyytikoiden suosikkiosakkeet tarjoavat yli 8 prosentin osinkotuottoa

Asuntomarkkinoilla toimivista yhtiöistä löytyy kovia osingonmaksajia.

Osakekurssit ovat olleet kovassa nosteessa viime maaliskuusta lähtien. Koronakriisissä osakkeet romahtivat nopeasti, mutta talouksien elpyminen on nostanut erityisesti suuria teknologiaosakkeita, ja teknologiapainotteinen Nasdaq-indeksi on tehnyt uusia ennätyksiä. Teknologiajätti Apple nousi pörssissä markkina-arvoltaan kahden biljoonan eli 2000 miljardin dollarin arvoiseksi yhtiöksi. Yksikään muu jenkkiyhtiö ei ole aiemmin tähän yltänyt.

Tällä viikolla saatiin lupaavia lukuja ennakoivista suhdanneindekseistä, kun USA:n teollisuuden aktiviteettia ja tulevaa talouskasvua ennakoivan ISM-indeksi nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin. Indeksi oli elokuussa 56 pisteeseen, kun se oli 54,2 pistettä heinäkuussa.

Mikäli kiivain kurssinousu on jo takanapäin, saattaa moni osakesijoittaja pohtia jo hieman defensiivisempiä sijoituskohteita. Tyypillisesti korkeaa osinkoa maksavat yhtiöt ovat taseiltaan vahvoja ja vakaata liikevaihtoa tekeviä yhtiöitä, joiden kasvunäkymät eivät kuitenkaan vastaa FAANG-osakkeiden näkymiä.

Viime vuosina arvo-osakkeet eivät ole pärjänneet kasvuyhtiöille, mutta mikään ei tietenkään takaa, että sama trendi jatkuu.

Sijoitusasiantuntijoita ja osakkeita pisteyttävä TipRanks sivusto nimesi kaksi jenkkiyhtiötä, jotka ovat amerikkalaisittain poikkeuksellisen kovia osingonmaksajia. Nämä yhtiöt ovat myös analyytikoiden suosikkeja.

TipRanks-sivuston nimeämät kaksi yhtiötä ovat jenkkistandardein pieniä tai keskisuuria yhtiötä, joilla on vahva ostosuositus analyytikoilta. Molempien näiden yhtiöiden osinkotuotto on yli kahdeksan prosenttia, mikä on selvästi yli amerikkalaisosakkeiden keskimääräisen kahden prosentin osinkotuoton.

Tässä TipRanksin listaamat osinko-osakkeet.

AGNC Investment (AGNC)

AGNC Investment on USA:n Washington DC:n esikaupunkialueella sijaitseva kiinteistösijoitusyhtiö eli mREIT. Yhtiö keskittyy kiinnevakuudellisiin velkakirjoihin, erityisesti Yhdysvaltojen hallituksen takaamiin arvopapereihin. Se ei siis sijoita suoraan asuntoihin, vaan lainoihin. Liittovaltion takaamat velkakirjat muodostavat yli kolme neljäsosaa yhtiön salkusta ja ovat arvoltaan yli 70 miljardia dollaria.

Liittovaltion takausten laatu on vankka perusta yrityksen investoinneille, TipRanks-sivusto arvioi. Tämä vakaus käy selvästi ilmi yrityksen tammi-kesäkuun tuloksesta. AGNC:n tulos pysyi positiivisena koronakriisistä huolimatta, ja osakekohtainen tulos pysyi viime vuoden toisen vuosipuoliskon tasolla. Myös toisen vuosineljänneksen tulos ylitti analyytikoiden konsensusennusteen 26 prosentilla.

AGNC maksaa osingot kuukausittain, kuten useat muutkin amerikkalaiset REIT-yhtiöt. Yhtiön vakaa tuloskehitys ja kohentuva likviditeettitilanne antoivat AGNC:lle mahdollisuuden säilyttää kuukausittaiset osinkomaksut viimeaikaisten kriisienkin aikana vakaina. Kuitenkin varotoimenpiteenä ja säilyttääkseen vakaan osingonmaksukykynsä, yhtiö laski osinkoa 25 prosenttia huhtikuusta alkaen.

Osinkojen laskusta huolimatta AGNC on yhä erinomainen osingonmaksaja, sillä pienempi 0,12 dollarin kuukausittainen osinko tarkoittaa 1,44 dollarin vuosiosinkoa, joten se antaa huomattavan 10,4 prosentin osinkotuoton.

Jättipankki JPMorganin analyytikko Richard Shane pitää AGNC:n nykytilannetta hyvänä ja kuvailee sitä “houkuttelevaksi sijoitusympäristöksi kiinnevakuudellisille lainoille”.

Shane on TipRanks-sivustolla luokiteltu täyden viiden tähden analyytikoksi. Analyytikko uskoo, että AGNC tarjoaa vahvan tuottoa suhteessa riskiin. Yhtiö on Shanen mukaan edelleen yksi JPMorganin seuraamien yhtiöiden parhaiten johdetuista MREIT-yhtiöstä. Yhtiö hyötyy suoraan keskuspankki Fedin antamasta tuesta kiinteistövakuudellisille lainoille.

Shanen suositus AGNC:n osakkeell on osta ja osakkeen tavoitehinta on 17 dollaria.

Ellington Financial (EFC)

Toinen TipRanks sivuston nimeämä osinkoyhtiö on Ellington Financial, joka on asuntoluottojen rahoitussektorilla toimiva sijoitusyhtiö. Yhtiö sijoittaa erilaisiin rahoitusinstrumentteihin, kuten kiinteistövakuudellisiin asuntolainoihin, asuntolainoihin sekä osakkeisiin. Yhtiön sijoitussalkku on laajasti hajautettu.

Ellingtonin liikevaihto nousi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, ylittäen analyytikoiden ennusteet. Osakekohtainen tulos nousi 0,46 dollariin, mikä oli peräti 39 prosenttia odotettua suurempi.

Toisella vuosineljänneksellä osakekohtainen tulos laski edelliskvartaalista, mutta ylitti silti tulosennusteet 62 prosentilla. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 43 miljoonaa dollaria. Lisäksi Ellington raportoi myös vahvasta kassatilanteesta, sillä toisen vuosineljänneksen lopussa yhtiöllä oli käteisvaroja lähes 147 miljoonaa dollaria.

Vahva kassatilanne tarjosi yhtiölle mahdollisuuden anteliaaseen osingonmaksuun. Kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana yhtiö laski kuukausittain maksettavaa osinkoa 0,15 dollarista 0,08 dollariin. Kesäkuusta lähtien yhtiö kuitenkin nosti osingon nykyiseen 0,9 dollariin.

Nykyinen kuukausiosinko tarkoittaa 1,08 dollarin vuosiosinkoja, jolloin osinkotuotto nousee kiitettävään 8,7 prosenttiin.

Maxim-yhtiön analyytikko Michael Diana antaa Ellingtonille ostosuosituksen 16 dollarin tavoitehinnalla, joten osakkeessa on reilu nousuvara nykyiseen kurssinoteeraukseen verrattuna. Diana ennustaa, että seuraavan vuoden aikana yhtiö tarjoaa kurssinousun ja osinkotuoton summana peräti 40 prosentin kokonaisvuosituoton.