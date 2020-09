Sijoitusstrategi: Markkinoilla on ”tuottohuuma” – monet kuumat sijoituskohteet jo kuplatasolla

FIM:n päästrategi muistuttaa sijoittajia ahneuden vaaroista.

Talouden ja tulosten pohjat ohitettiin vuoden toisella neljänneksellä, kertoo FIM:n päästrategi Lippo Suominen markkinakatsauksessaan. Toistaiseksi jo käänne parempaan on riittänyt osakkeille, mutta jatkossa kuitenkin myös tasolla on väliä.

”V-muotoinen käänne pohjilta on tapahtunut monissa mittareissa, mutta riskinä on, että V:n oikea sakara jää jatkossa toivottua loivemmaksi. Korona on tehnyt isoa tuhoa talouteen, ja se jättää jälkensä pitkäksi aikaa. Osa talouden sektoreista ja yrityksistä palautuu ripeästikin, mutta monet kärsivät vielä pitkään ongelmista”, Suominen toteaa.

Viimeisen puolen vuoden aikana on nähty ennennäkemätön elvytystykitys niin valtioilta kuin keskuspankeiltakin. Suomisen mukaan valtiot ovat pelastaneet taloustuhoa tukitoimillaan ja keskuspankit ovat avanneet valtioille ”rajattomat” rahoitushanat. Elvytys onkin päästrategin mukaan suuri selittäjä sille, miksi rahoitusmarkkinoiden nousu on ollut niin vahvaa.

Mutta kuinka kauan viranomaisten tekohengityksellä voidaan taloutta ylläpitää?

Suomisen mukaan loputtomiin se ei ole mahdollista, vaan talouden täytyy päästä joskus vielä omille jaloilleen. Toistaiseksi tukitoimille on jatkoa luvassa, ja tarvittaessa niitä lisätäänkin, jos näkymät muutoin heikkenevät, Suominen uskoo.

Kurssinousua ruokkivat maailmassa pullollaan olevat sijoitusvarat, jotka etsivät tuottoisia kohteita, Suominen toteaa.

”Markkinoiden nousujuna lähti liikkeelle maaliskuussa, eikä sitä junaa ole helppoa pysäyttää, kun takana ovat valtaisat rahavirrat. Kaikki pienet esteet ja takapakit juna on viime kuukausina raivannut helposti tieltään. Yhä useampi alun käänteessä kyydistä jäänyt sijoittaja on joutunut luopumaan synkistelystään ja hyppäämään junan vauhtiin päästäkseen markkinanousuun mukaan, mikä on kiihdyttänyt vauhtia entisestään.”

Markkinanousu on monin paikoin kovempaa kuin mille talouskuva antaisi aihetta, Suominen muistuttaa. Toistaiseksi se ei menoa haittaa.

”Haasteet kyllä nähdään monin paikoin, mutta jokainen suunnittelee hyppäävänsä kyydistä pois juuri ennen kuin junan suunta kääntyy alaspäin. Ajoitus on kuitenkin erittäin vaikea taiteenlaji, joten maltti on tuottohuumassa tarpeen”, Suominen muistuttaa.

Päästrategin mukaan moni ”kuuma” sijoituskohde on jo kuplatasoilla.

”Se ei tarkoita välitöntä käännettä alaspäin, vaan kupla voi yhä paisua, mutta liika ahneus ei tässä kohtaa kannata.”

Pitkän osakemarkkinoiden nousun jälkeen markkinoilla nähtiin viime torstaina hermoilua, kun USA:n S&P 500 -osakeindeksi laski yli 3,5 prosenttia, teknologiapainotteinen Nasdaq puolestaan laski lähes 5,0 prosenttia..

Erityisesti suuret teknologiayhtiöt, jotka ovat kivunneet maaliskuun jälkeen rajusti, ottivat iskuja. Microsoftin osakekurssi laski lähes 6,2 prosenttia, Applen 8,0 prosenttia, Amazon 4,6 prosenttia ja Googlen emoyhtiö Alphabet 5,0 prosenttia.