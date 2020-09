YIT päätti jakaa ylimääräisen osingon – osinkotuotto nousee korkeaksi

YIT:n hallitus kertoi perjantaina päättäneensä osingonjaosta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella.

Rakennusyhtiön hallitus päätti yhtiön tilikautta 2019 koskevan toisen 0,14 euron osinkoerän täsmäytys- ja maksupäivästä sekä varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mahdollistaman ylimääräisen 0,12 euron osingon maksamisesta. Nyt maksettavien osinkojen yhteismäärä on 0,26 euroa osakkeelta ja YIT:n vuonna 2020 maksamat osingot yhteensä ovat 0,40 euroa osakkeelta.

Osingonmaksuista päätettäessä YIT:n hallitus arvioi yhtiön taloudellisen tilanteen olevan vakaa ja seuraavan vuoden näkymien positiiviset koronapandemiaan liittyvästä epävarmuudesta huolimatta. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

YIT:n yhtiökokous, joka pidettiin 12.3.2020, päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti osingonmaksusta 0,28 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen maksuerä, 0,14 euroa osakkeelta, maksettiin 7.4.2020. Toinen erä, 0,14 euroa osakkeelta, päätettiin maksaa lokakuussa 2020.

Osingon toinen maksuerä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on toisen erän osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Toisen osinkoerän maksupäivä on 6.10.2020.

Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on ylimääräisen osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.9.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ylimääräisen osingon maksupäivä on 6.10.2020.

Koko vuoden osingot eli 0,4 euroa osakkeelta tarkoittavat sitä, että YIT:n nykyisellä osakekurssilla osakkeen osinkotuotto nousee peräti 7,1 prosenttiin.

YIT:llä on vahva tase, joka tukee osingonmaksua. Likviditeettiä ja tasetta tukee esimerkiksi päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynti. YIT kertoi huhtikuun alussa Pohjoismaiden päällystys- ja kiviainesliiketoimintojen myynnin Peabille toteutuneen. Kaupalla oli YIT:lle 285 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus, ja yhtiön nettovelka pienenee noin 310 miljoonaa euroa. YIT kirjasi kaupan vuoden 2020 toisen neljänneksen tulokseen.

YIT on yhä analyytikoiden suosikki, sillä yhtiötä seuraavasta viidestä analyytikosta kolme antaa osakkeelle ostosuosituksen, yhden suositus on lisää ja yhden suositus on pidä.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että YIT:n viime vuoden 0,07 euron osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 0,25 euroon ja ensi vuonna 0,44 euroon.