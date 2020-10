Suomalainen bioteknologiayritys tähtää USA:n markkinoille sienijalosteilla

KÄÄPÄ Biotech on investoinut uuttamisteknologiaan, mikä mahdollistaa sieniuutteiden tuottamisen Suomessa.

Suomalaisilla luonnontuotteilla on kova kansainvälinen kysyntä. Erityisesti Suomessa kasvatettu luomupakuri kiinnostaa ostajia.

Bioteknologiayhtiö KÄÄPÄ Biotech lanseeraa uuden Nordic Mushrooms -sieniuutesarjan, jolle on solmittu jakelusopimus Yhdysvaltoihin. Sarjaan kuuluvilla luomupakuriuutteilla on kasvava kansainvälinen kysyntä ja ennuste lähivuosille on erittäin positiivinen.

Uusi Nordic Mushrooms -sieniuutesarja sisältää ravintolisä- ja elintarvikealalle tukkumyyntiin tarkoitettuja uutejauheita ja nestemäisiä uutteita. Valikoimaan kuuluvat luomuviljelty pakuri, lakkakääpä, siiliorakas, shiitake ja maitake. Sisätiloissa viljellyt sienet on kasvatettu Suomessa, suomalaisesta FSC sertifioidusta koivusta saatavassa kasvualustassa. Tuotanto sekä jatkojalostus tapahtuvat myös kokonaan Suomessa Karjalohjalla sijaitsevissa tuotantotiloissa.

KÄÄPÄ Biotech tutkii ja kehittää sienialan sovelluksia eri toimialoilla hyödynnettäväksi. Yhtiöllä on kolme alaosastoa: KÄÄPÄ Forest, KÄÄPÄ Health ja Nordic Mushrooms. KÄÄPÄ Forest hallinnoi maailman suurinta pakurin viljelyverkostoa ja edistää metsien monikäyttöä. KÄÄPÄ Health hallinnoi yhtä Euroopan suurimmista sienten ulkokasvatustiloista ja valmistaa luomutuotettuja sieniuutteita. Nordic Mushrooms on Suomessa luomutuotettujen sieniuutteiden tukkumyyntisarja.

KÄÄPÄ Biotech on perustettu vuonna 2018 ja se työskentelee erilaisten sienipohjaisten sovellusten ja innovaatioden parissa. Eräs näistä innovaatioista on Luonnonvarakeskus Luken tutkimuksen pohjalta kehitetty luomupakurin viljelymalli, jossa pakurikääpä istutetaan koivikkoon sienirihmastolla kyllästettyjen puutappien eli ymppien avulla. Yrityksen jalostaman luomupakurin arvioitu kasvuaika korjuukypsäksi on 8-10 vuotta, minkä jälkeen sato voidaan kerätä ja jatkojalostaa.

Keskimäärin hehtaarilta voidaan odottaa 600 kilogramman satoa. Ensimmäisen sadonkorjuun jälkeen pakuri jatkaa kasvuaan, kun sadonkorjuu tehdään huolellisesti.

Yrityksen metsäliiketoimintaan keskittynyt yksikkö KÄÄPÄ Forest markkinoi ja hallinnoi tätä maailman suurinta luomupakurin viljelyverkostoa, joka on kooltaan yli 100 hehtaarin kokoinen ja kattaa koko Suomen.

“Pakurille on olemassa jatkuva ja koko ajan kasvava kysyntä maailmanmarkkinoilla. Yhdysvaltalainen Nutralliance on tehnyt KÄÄPÄ Biotechin kanssa jakelusopimuksen Nordic Mushrooms -tuotesarjalle Pohjois-Amerikan markkinoille, mikä takaa, että pakurinviljelyverkostomme kasvattamalle pakurille löytyy varma ostaja,” sanoo Henri Lokki, KÄÄPÄ Forestin metsäpalvelujohtaja.

Pakurinviljely on metsänomistajalle taloudellisesti kannattavampi vaihtoehto kuitupuun kasvattamiseen verrattuna. Pakurikilon tuottajan markkinahinta on nyt 30 euroa, joten maltillisestikin arvioiden metsänomistajan saama tuotto kulujen jälkeen on noin 12 000 euroa hehtaarilta. Kyseessä on käytännössä sama tulo kuin tukkikoivikosta, mutta vain huomattavasti lyhyemmässä ajassa.

KÄÄPÄ Forest pyrkii laajentamaan pakurinviljelyverkostoaan jatkuvasti vastatakseen sieniuutteiden kansainväliseen kysyntään.

Suomessa kasvatettujen pakurikääpien markkinoille odotetaan lähitulevaisuudessa ”kultaisia vuosia”. Hyvinvointitrendi kasvattaa arvosienien kysyntää lisäravinteena lähitulevaisuudessa.

Metsien monikäyttöön ja arvosienten metsäviljelyyn erikoistunut metsäpalveluyritys Suomen Agrometsä kertoi viime vuonna, että Kiinassa ollaan jo nyt valmiita maksamaan korkeita hintoja Suomessa kasvatetusta pakurikäävästä puhtaan ilmaston ja läpinäkyvän tuotannon vuoksi. Arvosienten kasvatuksella metsänomistajat voivat nostaa vuotuista tuottoaan merkittävästi.

Yhtiön mukaan suomalainen metsätalous tuottaa keskimäärin kolmesta viiteen prosentin vuotuisen tuoton. Pakuri-investoinnilla tai arvosienten viljelyllä sama vuotuinen tuotto voi olla kymmenestä kahteenkymmeneen prosenttiin.