Kannattaako käänteinen asuntolaina?

Iso osa suomalaisista on asunnonomistajia. Tilastokeskuksen mukaan kaikista suomalaisista n. 70 prosentilla on asuntovarallisuutta, ja 55–64-vuotiailla asuntovarallisuuden arvo on yli 180 000 euroa kotitaloutta kohti. Vuonna 2019 julkaistun tilaston mukaan, noin Kolmanneksella asuntokunnista on asuntovelkaa. Asuntokunnilla oli vuonna 2018 asuntovelkaa keskimäärin 100 030 euroa.

Onko käänteinen asuntolaina järkevä lainavaihtoehto?

Vaikka varallisuutta olisi, niin käyttövaroja ei silti aina välttämättä ole riittävästi, varsinkaan eläkeikäisillä. Rahat eivät aina riitä pienen eläkkeen jälkeen yllättäviin tai suurempiin menoeriin kuten esimerkiksi lääke- ja sairaalakustannuksiin tai mahdolliseen remonttiin.

Jos asunto on ainoa varallisuus, mutta sitä ei halua myydä, miten rahoittaa suuremmat menot?

Mikä on käänteinen asuntolaina?

Käänteisessä asuntolainassa saat lainaa pankista asuntoasi vastaan. Käytännössä panttaat osan asunnostasi pankille. Laina-ajan aikana ei tehdä lyhennyksiä, vaan maksetaan pelkkiä korkoja. Korkoja ei välttämättä makseta heti, vaan ne pääomitetaan lainasummaan. Lainasta käytetään eri nimiä: Käänteinen asuntolaina, asuntojousto tai kotilaina. Laina on siis käytännössä kulutusluotto tai muu isompi laina, jonka vakuutena on asuntovarallisuus.

Suomessa käänteinen asuntolaina ei ole ollut kauaa markkinoilla, mutta viime aikoina pankit Suomessakin ovat hiljalleen alkaneet tarjota käänteistä asuntolainaa. Pääasiallinen kohderyhmä on ollut pääkaupunkiseudun asunto-osakkeita omistavat eläkeläiset. Hypo toi käänteisen asuntolainan ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille 2000-luvun alussa. Nykyisin käänteisiä asuntolainoja tarjoavat Hypon lisäksi muun muassa Aktia-pankki ja Osuuspankki.

Yleensä lainaa saa noin 50 – 75 prosenttia asunnon arvosta, riippuen pankista sekä lainaehdoista. Tyypillinen laina-aika on n. 10 vuotta, minkä jälkeen tilannetta arvioidaan uudelleen.

Käänteinen asuntolaina voi helpottaa monia, joilla pieni eläke ei riitä kaikista suuremmista menoista selviämiseen. Lainaa voi käyttää lääke- ja sairaalakulujen tai mahdollisen putkiremontin lisäksi vaikka matkailuun tai loma-osakkeen hankkimiseen ulkomailta. Asunnon omistajalle käänteinen asuntolaina voi olla siis järkevä ratkaisu jos suurin osa varallisuudesta on kiinni asunnossa eikä asunnon myymiseen ole haluja.

Laina maksetaan takaisin yleensä asunnosta saatavilla myyntituloilla, kun lainaaja muuttaa pois esimerkiksi vanhainkotiin tai vaihtoehtoisesti viimeistään perinnönjaon yhteydessä.

Mitkä ovat käänteisen asuntolainan riskit?

Lainarahaan sisältyy aina riskejä. Takaisinmaksukyvyn riski on pieni tässä tapauksessa: yleensä maksimissaan vain puolet asunnon arvosta voi pantata lainan vakuudeksi, joten lainan saa maksettua pois myymällä asunnon. Pankit ovat tarkkoja lainan neuvotteluissa asiakkaan varallisuudesta sekä asunnon arvonmäärityksestä, sillä pankeille riskinä on asunnon arvon alentuminen ja sen myyntikelpoisuus.

Lainaajan suurimmat riskit liittyvät pankin määrittämiin korkokuluihin, minkä arvoiseksi pankki arvostaa asunnon sekä miten asunnon arvo kehittyy tulevaisuudessa. Hintojen nousua on vaikeaa ennustaa pitkällä aikavälillä, ja varsinkin pääkaupunkiseudulla hinnat ovat jo erittäin korkealla.

Onko käänteinen asuntolaina hyvä vai huono?

Olisiko käänteinen asuntolaina hyvä lainavaihtoehto? Jos asunnon kunto ja sijainti ovat hyvät, voi korko olla tavallista kulutusluottoa matalampi, ja asunnon mahdollisella arvonnousulla voi jopa kuitata osan velasta. Tätä on kuitenkin mahdotonta tietää varmuudella etukäteen.

Monimutkaisen ja vaikean arvonmäärityksen takia käänteisen asuntolainan ehdot ja korot vaihtelevat paljon tapauskohtaisesti.

“Käänteinen asuntolaina voi olla hyvä vaihtoehto jos asuntoon on kertynyt varallisuutta ja sen arvo on noussut. Kannattaa kuitenkin olla tarkkana ja vertailla eri pankkien lainakustanuksia, sillä niissäkin voi olla suuria eroja. Kuluttajien tulisi kiinnittää huomiota erityisesti todelliseen vuosikorkoon. Joissakin tapauksissa esimerkiksi nostokulut voivat olla todella suuret käänteiselle asuntolainalle, jopa 400 euroa per nostokerta” toteavat VertaaEnsin.fi-palvelun rahoitusasiantuntijat,

“Todellinen vuosikorko kuvaa paremmin lainan kokonaiskustannuksia kuin pelkkä nimellinen korko, sillä se ottaa lainan kaikki kulut huomioon.”

Joutuuko asunnon sitten myymään laina-ajan päätyttyä? Lainaehdot yleensä joustavat niin, että laina-ajan pidentämisestä voidaan sopia niin kauan kuin asunnon vakuudet riittävät. Jos asunnon arvo kuitenkin olisi tippunut, ei pankki välttämättä halua uudistaa lainaa, ja silloin on riski menettää asunto jos lainaa ei pysty maksamaan muuten takaisin.

Käänteisen asuntolainan kanssa tulee olla tarkkana. Jos kunto ja terveys ovat hyvät vielä eläkeiässä, voi edessä olla vielä useita kymmeniä eläkevuosia. Maksimimäärää käänteistä asuntolainaa ei siis kannata ottaa heti, sillä lainalle voi olla suurempi tarve myöhemmin.

Muista kilpailuttaa myös käänteinen asuntolaina

Suomalaiset kuluttajat ovat usein taloustietoisia, mutta kaikki eivät vielä osaa hyödyntää mahdollisuuksia oman talouden rahoituksessa ja vaihtoehtojen tutkiminen ennen päätöksentekoa on tärkeää. Käänteistä asuntolainaa kannattaa myös verrata pienempiin kulutusluottoihin, sillä ehdot ja kustannukset vaihtelevat suuresti ja kulutusluotto voi olla joissain tapauksissa jopa edullisempaa.

Vertaile lainaehtoja, korkokuluja sekä muita kuluja kuten lainan avaus- ja nostokuluja. Jos esimeriksi laina maksetaan tilillesi kerralla, maksat korkoja koko summasta alusta alkaen. Jos taas nostat lainan erissä, ovat korkokulut pienemmät mutta nostokulut voivat vastaavasti olla suuret.

Jos päätät hakea käänteistä asuntolainaa kannattaa se siis kilpailuttaa kuten mikä tahansa laina.

Artikkelin sisällön on tuottanut VertaaEnsin.fi, joka on puolueeton taloustuotteiden vertailupalvelu. VertaaEnsin.fi:n palvelun avulla voit vertailla rahoitustuotteet, sekä kilpailuttaa sähkösopimukset, osakesäästötilit ja puhelinliittymät. Lisäksi sivustolta löytyy ajankohtaisia talousartikkeleita ja neuvoja oman talouden hallintaan.