Miten koronavirus vaikuttaa opiskelijoiden asumisiin ja opiskelijakaupunkien asuntosijoittajiin?

Koronavirus on mullistanut vuoden 2020 aikana oikeastaan kaiken, eikä sen vaikutuksilta ole voinut välttyä. Nyt viimeisimpänä koronaviruksen vaikutukset näkyvät opiskelijakaupunkien asuntomarkkinoilla.

Opiskelijakaupungeista kuuluu kummia. Kaupunkien asuntomarkkinoilla tuntuu nyt olevan ennätyksellisen paljon yksiöitä vapaina odottamassa vuokralaisia, mikä on saanut monen vuokraisännän ja -emännän etsimään uusia asukkaita kissojen ja koirien kanssa.

Näin ainakin näyttäisi olevan vahvasti opiskelijakaupungiksi profiloituneessa Jyväskylässä, jossa erityisesti yksiöt ovat nyt vailla vuokralaisia. Pelkästään Vuokraovi-sivustolla Jyväskylän keskustassa näyttäisi olevan 134 kappaletta yksiöitä vailla vuokralaista.

Ilmiö on siinä mielessä erikoinen, sillä yksiön omistamista opiskelijakaupungissa on pidetty eräänlaisena helppona ja turvallisena sijoituskohteena. Opiskelijat suosivat asumisessaan yksiöitä, eikä suurin osa heistä halua sitoutua kaupunkiin muutaman vuoden opintojen ajaksi omistusasuntoon, jonka vuoksi pienille vuokra-asunnoille löytyy aina kysyntää.

Tällä hetkellä tilanne näyttäisi olevan kuitenkin toinen. Viime aikoina monet kaksiota tai jopa kolmiota hakevat vuokralaiset ovat saaneet soittoja tai viestejä yksiötä tarjoavilta vuokranantajilta.

Sen sijaan kolmioiden kohdalla tilanne on pysynyt kuta kuinkin entisellään. Tällä hetkellä Vuokraovi tarjoaa Jyväskylän keskustasta 42 vapaata kolmiota, joka on siis huomattavasti vähemmän kuin yksiöitä.

Syy löytyy koronan vaikutuksista

Mikä sitten mahtaa olla ilmiön taustalla? Jäljet osoittavat tälläkin kertaa hyvin vahvasti koronaviruksen suuntaan. Monet oppilaitokset ovat siirtäneet toimintansa vähintäänkin osittain, ellei jopa kokonaan internetiin, jolloin perinteisille luennoille osallistutaan etäyhteyksien kautta.

Esimerkiksi Jyväskylän yliopisto on pitänyt lähes kaikki luentonsa etänä keväästä alkaen. Läsnäoloa paikan päällä vaativia luentoja ei juurikaan ole. Samoin Jyväskylän ammattikorkeakoulu on siirtänyt suurimman osan opetuksestaan etäopiskeltavaan muotoon.

Kun opinnot alkavat olla lähes kokonaan etäopetuksen piirissä, ei opiskelijoiden tarvitse käydä fyysisesti kampuksilla. Tästä taas seuraa se, ettei opiskelijoiden tarvitse asua kampuksien välittömässä läheisyydessä, vaan luennoille voi osallistua oikeastaan mistä vain. Esimerkiksi Aamulehti kertoi hiljattain nokialaisesta Mathildasta, joka suorittaa Vaasan yliopiston kauppakorkean opintojaan Nokialta käsin.

Kun tähän yhtälöön lisätään peruuntuneet opiskelijabileet, aukioloaikojaan supistaneet ravintolat ja muut hiljentyneet harrastukset, mikään ei välttämättä vaadi opiskelijaa asumaan kalliilla vuokralla kaupunkien keskustoissa, vaan opintoja voi edistää halvempien asumiskustannuksien kanssa kaupunkien laitamilta.

Korona ei välttämättä ainoa syy

Koronaviruksen aiheuttamat etäopetukset tai keskustojen hiljentyminen ei kuitenkaan ole välttämättä ainoa syy vuokrayksiöiden markkinoiden hiljentymiselle. Myös koronaa edeltävät vuodet ovat varmasti osaltaan olleet aiheuttamassa tämän hetken tilannetta.

Viime vuosina on eletty eräänlaista asuntosijoittamisen buumia, jossa erilaisia uudiskohteita on syntynyt tiuhaan tahtiin. Nämä uudiskohteet ovat sisältäneet hyvin paljon yksiöitä, koska niille on riittänyt hyvin kysyntää asuntosijoittajien parissa.

Myös Jyväskylässä uudiskohteita on syntynyt nopeaan tahtiin. Uusia kerrostaloja on noussut niin Jyväskylän yliopiston Ruusupuiston rakennuksien viereen, kuin myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Rajakadun kampuksen yhteyteen. Tämän lisäksi Kankaan vanhan paperitehtaan alueelle on noussut kokonainen uusi asuinalue, sekä 2000-luvun kestosuosikki Lutakko on jatkanut laajentumistaan. Unohtamatta tietenkään myös Jyväskylän ydinkeskustan uudiskohteita.

Uusien kohteiden määrä on havaittavissa myös vuokramarkkinoilla. Vuokraoven 134 Jyväskylän keskustan yksiöstä peräti 81 on rakennettu vuosien 2016-20 välillä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että yli 60 prosenttia tarjolla olevista yksiöistä on rakennettu muutaman viime vuoden aikana.

Aika näyttää miltä asuntosijoittaminen ja opiskelijoiden asuminen tulee näyttämään tulevaisuudessa. Tuleeko nykyinen trendi vahvistumaan entisestään, vai palaavatko opiskelijat kaupunkien keskustoihin mikäli perinteiset luennot palaavat päiväjärjestykseen ja kaupunkielämä alkaa taas kukoistamaan.