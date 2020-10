Finavia julkisti karut madonluvut lentoliikenteestä – “lentoalan ahdingolle ei näy loppua”

Koronarajoitukset käänsivät lentoliikenteen matkustajamäärät syyskuussa uuteen karmeaan laskuun.

Finavian lentoasemien matkustajamäärä väheni tämän vuoden syyskuussa 90 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kertoo Finavia. Helsinki-Vantaalla pudotus oli tätäkin suurempi, peräti 92 prosenttia, ilmenee Finavian syyskuun tilastoista.

“Lentoalan ahdingolle ei näy loppua. Helsinki-Vantaan asema Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen solmukohtana ja merkittävänä eurooppalaisena lentokenttänä on koronapandemian vuoksi vaarassa”, sanoo Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.

Mäki jatkaa, että vuosi sitten Finavian lentoasemilta oli 200 suoraa lentokohdetta eri puolille maailmaa. Tilanne on nyt aivan toinen. Lentokentät ovat hiljentyneet, ja tällä hetkellä Suomen ja Euroopan välillä on käytännössä vain yksi vapaan matkustuksen maa.

“Valitettavasti lentoliikenteen elpyminen laahaa muuta Eurooppaa huomattavasti jäljessä”, Mäki toteaa.

Helsinki-Vantaan kansainvälisten vaihtomatkustajien määrä laski peräti 95 prosenttia viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Vaihtomatkustuksella on iso merkitys suomalaisille, sillä jokainen vaihtomatkustaja tuo Suomeen tuloja ja työpaikkoja ja tuottaa lisää yhteyksiä sekä kotimaassa että ulkomaille.

“Helsinki-Vantaalla on töissä 20 000 ihmistä 1 500:n eri yrityksen palveluksessa. Heidän työpaikkansa ovat nyt uhattuina. Kyse on myös muista matkailualan palveluksessa työskentelevistä ihmisistä, joita on ympäri Suomea 140 000”, Mäki sanoo huolestuneena.

Lentoliikenne ja matkailu ovat Suomen talouden moottoreita. Niiden osuus bruttokansantuotteesta on liki kolme prosenttia. Lentoalan kerrannaisvaikutukset esimerkiksi palvelu-, kuljetus- ja rakennusalaan ovat merkittävät. Finavian lentoasemien kautta kulkeneen lentorahdin määrä väheni syyskuussa 55 prosenttia.

Lentoliikenteen ahdinko näkyy luonnollisesti myös Finnairin tilanteessa.

Finnair on päivittänyt 25.10 alkavan ja ensi maaliskuun loppuun päättyvän lentoliikenteen talvikauden liikenneohjelmaansa heikentyneen kysyntätilanteen mukaisesti. Samalla liikenneohjelman ulkopuolelle jäävät lennot on peruttu.

”Pidämme yllä talvikaudella Suomelle kriittisiä yhteyksiä, sillä suomalainen yhteiskunta ja vientiteollisuus tarvitsevat lentoyhteyksiä”, sanoo Finnairin kaupallinen johtaja Ole Orvér.

Orvérin mukaan Finnair ei kuitenkaan voi lentää kaikkia alun perin suunnitelmassamme olleita lentoja, sillä matkustusrajoitukset ja koronatilanne ovat vaikuttaneet voimakkaasti lentojen kysyntään.

Finnair ennustaa, että sen liikevaihto tulee vuonna 2020 laskemaan olennaisesti vuoteen 2019 verrattuna ja että vertailukelpoinen liiketappio tulee olemaan huomattava tilikaudella 2020. Samoin Finnairin kapasiteetti laskee olennaisesti kuluvana vuonna vuodesta 2019.

Finnairin osake on romahtanut vuodessa 68 prosenttia. Osakkeen tasepohjainen P/B-kerroin on laskenut tasolle 0,6x, kun se esimerkiksi vuonna 2017 oli vielä 1,6x.

Tilastoyhteenveto ja matkustajien määrien kehitys vuonna 2020