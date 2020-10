Näiden vinkkien avulla varustat yrityksesi tulevaisuutta varten

Millaisia ovat yrityksille tarjottavat tulevaisuuden maksuratkaisut? Ja kuinka löytää se juuri omalle yritykselle parhaiten sopiva ratkaisu? Eurocardin strateginen liiketoiminnan kehittäjä Ulrika Ledel neuvoo, kuinka yrittäjät voivat varustautua tulevaisuuden haasteisiin.

Maailma muuttuu jatkuvasti pienemmäksi, tai oikeastaan kompaktimmaksi ja yhdistetymmäksi. Nykyään kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi muutamalla klikkauksella, ja uuden upean verkkokaupan perustaminen onnistuu yhdessä aamupäivässä. Tämä yksinkertaistaa ja luo lisää työskentelymahdollisuuksia, mutta häivyttää myös kuluttajan ja yrittäjän välisiä rajoja. Muutos vaikuttaa niin ostotottumuksiin, maksumalleihin kuin läpimenoaikoihinkin, mutta ehkäpä ennen kaikkea yritysmaksuihin kohdistuviin odotuksiin, Ulrika Ledel, Eurocardin strateginen liiketoiminnan kehittäjä, huomauttaa ja jatkaa: ”Tämä koskee kaikkia aloja ja kaikenkokoisia yrityksiä”.

Kaikki haluavat joustavia maksuratkaisuja

”Kokemuksemme saumattomista ja käyttäjäkokemusten mukaan suunnitelluista maksutavoista leviävät helposti. Kaikki haluavat integroituja ja joustavia maksuratkaisuja. Kaiken on tapahduttava reaaliajassa ja oltava suoraan yhdistettävissä kirjanpitoon ja laskutusjärjestelmiin.”

Ulrika Ledel on sitä mieltä, että pandemia on nopeuttanut kehityksen kulkua. ”Verkkokauppa on kasvanut pandemian aikana, mutta tilanne on vaikuttanut myös digitaaliseen kehitykseen esimerkiksi perinteisissä myymälöissä. Kontaktiton maksaminen ja QR-koodit ovat tästä hyviä esimerkkejä.”

Sopivan maksuratkaisun valitseminen

Mutta kuinka yrittäjän kuuluisi suhtautua uuteen tekniikkaan ja lisääntyneisiin vaatimuksiin?

Ulrikan mukaan uusien maksutrendien muodostamaan viidakkoon ei kannata eksyä. Keinoälyn ja robotiikan olemassaolo ei välttämättä tarkoita, että ne olisivat oikeita työkaluja juuri omalle yritykselle. Oikean ratkaisun löytäminen edellyttää ennen kaikkea asiakkaiden huomioon ottamista ja kuuntelemista.

”Data on kaiken a ja o”, Ulrika painottaa. ”Mitä enemmän tietoja yrityksellä on asiakkaistaan, sitä merkittävämmin niiden tulisi vaikuttaa yrityksen maksuratkaisujen muotoiluun ja valintaan.”

Muista maksuvirrat!

Tietenkin on myös tärkeää olla perillä uudesta tekniikasta ja siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ulrika Ledel on kuitenkin sitä mieltä, että vähintäänkin yhtä tärkeää on huomioida, millaisia jo olemassa olevia teknisiä ratkaisuja ja infrastruktuureja yritys voisi hyödyntää. ”Olkaa luovia! Muistakaa maksuvirta! Hyvä käyttäjäkokemus muodostuu eri yritysten kohdalla erilaisista tekijöistä, ja oikean maksuratkaisun löydyttyä siitä voidaan muokata sellainen, joka toimii saumattomasti kaikissa vaiheissa.”

Ja juuri näin yritys voi Ulrikan mukaan varustautua tulevaisuuden varalle. ”Kysykää neuvoa ja etsikää maksuratkaisu, joka toimii tänään. Suhtautukaa joustavasti ajatukseen, että jokin toinen ratkaisu voi toimia paremmin huomenna. Uteliaat yritykset kestävät pisimpään!”

Kolme vinkkiä, kuinka yrityksesi voi varautua tulevaisuuteen

Tunne asiakkaasi!

Mitä enemmän tiedät asiakkaistasi, sitä paremmat edellytykset sinulla on löytää juuri heille sopiva maksuratkaisu.

Ole luova!

Tutustu jo olemassa oleviin ratkaisuihin ja ajattele ennakkoluulottomasti, kuinka niitä voitaisiin hyödyntää juuri teidän yrityksellenne sopivalla tavalla. Infrastruktuureja voidaan käyttää luovasti monella eri tavalla!

Ole joustava!

Uskaltakaa kyseenalaistaa rutiineja ja kokeilla uusia ratkaisuja.

Lue lisää täältä, miten teette maksuista sujuvat ja seurannasta vaivattoman: eurocard.com/fi