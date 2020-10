Analyytikko: Lääkeyhtiö Orionin osakkeen hinta on vihdoin kohtuullinen

Orionin osake on ollut pitkään yliarvostettu, mutta nyt hinta on laskenut ja yhtiön kasvunäkymät ovat hyvät.

Orion antoi jo tiistaina ennen tämän päivästä tulosraportin julkistusta positiivisen tulosvaroituksen. Yhtiö parantaa 8.7. julkaistua koko vuodelle 2020 annettua näkymäarviota sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta. Vuoden 2020 liikevaihdon lääkeyhtiö arvioi nyt olevan samalla tasolla kuin vuonna 2019 tai kasvavan hieman vuodesta 2019. Liikevoiton yhtiö arvioi kasvavan tai kasvavan selvästi vuodesta 2019.

Ohjeistuksen nosto oli jo kolmas tänä vuonna. Tästä vuodesta on tulossa Orionin paras, muistuttaa artikkelissaan Inderesin analyytikko Petri Kajaani.

Kolmannella vuosineljänneksellä lääkeyhtiö osoitti koronakestävyytensä. Orionin liikevaihto laski 250 miljoonaan euroon edellisvuoden vajaasta 284 miljoonasta eurosta. Liikevoitto nousi 65,1 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten kolmannella kvartaalilla oli 90,7 miljoonaa euroa. Viime vuoden korkea tulos johtui ennen kaikkea 45 miljoonan euron etappimaksusta.

Sekä liikevaihto että liikevoitto ylittivät analyytikoiden konsensusodotukset. Konsensusodotus kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdolle oli hieman alle 246 miljoonaa euroa ja liikevoitolle hieman alle 52 miljoonaa euroa.

Inderesin Petri Kajaani uskoo Orionin kasvumahdollisuuksiin.

”Easyhaler-tuoteperhe sisältää vielä merkittävää kasvupotentiaalia lähivuosina ja uuden eturauhassyöpään kehitetyn Nubeqan myynti on vasta raapaissut pintaa. Näemme Orionilla hyvät tuloskasvumahdollisuudet näiden kahden lääkkeen vetämänä”, Kajaani toteaa.

Orionin osake on laskenut viime toukokuusta yli 20 prosenttia. Inderesin analyytikon mukaan hyvän yhtiön ”krooninen yliarvostus” on vihdoin purkautunut kohtuulliselle tasolle.

”Orionin osake on ollut mielestämme vuosia kroonisesti yliarvostettu. Myös preemio kansainväliseen verrokkiryhmään on ollut jatkuva ja pahimmillaan tänä vuonna jopa yli 100 %. Viimeaikaisen kurssilaskun ja kolmen ohjeistusnoston jälkeen arvostus on laskenut mielestämme neutraalimmalle tasolle ja preemio verrokkiryhmään nähden on supistunut merkittävästi.”

Inderesin tulosennusteiden mukaiset P/E-luvut vuosille 2020 ja 2021 ovat 21x ja 23x ja EV/EBIT-kertoimet ovat 16x ja 17x. Vahvan nettokassan takia Inderes suosittelee katsomaan EV-pohjaisia arvostuskertoimia, joiden osalta Orion on arvostettu enää ”vain” 20-40 prosenttia verrokkiryhmän yläpuolelle.

”Hyvät ja vakaat lähivuosien osinkotuotot (4,1 % ja 4,3 %) rajoittavat mielestämme osakkeen suurinta laskuvaraa nykytasolta, minkä lisäksi pitkän aikavälin tuloskasvunäkymät (Nubeqa ja Easyhaler) sekä potentiaalinen arvostuskertoimien nousu antavat osakkeelle positiivisen ajurin”, Kajaani toteaa.

Inderes nosti Orionin osakkeen suosituksen tasolta vähennä tasolle lisää. Osakkeen tavoitehinta pysyi 42 eurossa, mikä ylittää tämän hetken 38 euron kurssinoteerauksen.