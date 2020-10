Sijoitusstrategi: Osakemarkkinoiden kovin veto on kadoksissa

Riskit pysyvät korkealla koronan levitessä, arvioi FIM:n päästrategi Lippo Suominen.

Koronakriisi ei ota laantuakseen. Worldometer-sivuston mukaan maailman päivittäisten uusien tartuntojen määrä kasvaa edelleen, ja päivittäisten koronakuolemienkin määrä on lähtenyt uudelleen nousuun.

USA:ssa todettiin lauantaina yli 50 000 uutta koronatartuntaa. Määrä on ollut kasvussa syyskuun alusta alkaen. Tosin kuolintapausten määrä on laskenut tasaisesti heinäkuun lopusta lähtien.

Koronan lisäksi osakemarkkinoiden arvostuskertoimet ovat kiristyneet ja tuottoisat vaihtoehdot ovat vähissä, arvioi FIM:n päästrategi Lippo Suominen.

”Uutisvirta pitää osakemarkkinat pomppuisina, mutta vasta uusi talouden hyytyminen painaisi osakkeet syvempään laskuun”, Suominen arvioi.

Sijoitusympäristössä riittää riskejä.

”Korona on nostanut uhkaavasti päätään, ja toisaalta edelleenkin talous toimii voimakkaasti valtioiden ja keskuspankkien tuen varassa. Valtioiden velkaantuminen on silotellut talouden matkaa. Jos kuitenkin koronatilanteen pahenemisen tai muun syyn takia talous alkaisi jälleen yskiä, pystyttäisiinkö takaiskut pitämään tukien avulla edelleenkin aisoissa?”, Suominen toteaa.

Suomisen mukaan toinen iso riski liittyy odotuksiin.

”Alkuelpyminen pohjista on aina ripeää. Jos sijoittajat olettavat, että talouden paranemisvauhti jatkuu pysyvästi yhtä reippaana, on pettymyksiä luvassa. Markkinoiden hinnoittelu on monin paikoin jo haastava, joten pidemmän päälle sijoittajille ei riitä pelkkä kasvusuunnan oikeana pysyminen, vaan myös tahdin on jatkuttava reippaana.”

Toisaalta kolmannen vuosineljänneksen tuloskehitys lupaa hyvää. Suominen toteaa Twitterissä, että Suomessa on saatu “posarivyöry” eli positiivisten tulosvaroitusten vyöry. USA:ssa puolestaan analyytikot ovat Suomisen mielestä jättäneet tilaa positiivisille yllätyksille heinä-syyskuun tuloksissa.

Suomessa on saatu posarivyöry, mutta myös muualla Q3 tulokset tulevat ylittämään odotukset



USA:ssa Q2 tuloksissa ennätykselliset 82% ylitti odotukset keskim 23%. Silti Q3 tulosodotuksia on korjattu vain 3,6 %-yks ylöspäin. Analyytikot jättäneet tilaa myönteisille yllätyksille pic.twitter.com/qFLosYVTXl — Lippo Suominen (@LippoSuominen) October 9, 2020

Osakemarkkinoilla FIM:n allokaatiosuosituksissa ylipainossa jatkaa edelleen USA kalliista arvostuksesta huolimatta. Suomisen mukaan USA:n ylivertainen kasvu ja sijoittajien jatkuva tuottojahti kirittävät maan osakkeita jälleen vaaliepävarmuuden hälvetessä.

Suomi, Eurooppa ja ja kehittyvät osakemarkkinat ovat FIM:llä neutraalissa painossa ja Japanin osakemarkkinat FIM siirsi alipainoon. Maan tuotto–riski -kuva ei ole enää yhtä hyvä kuin aiemmin.