Hämärtävätkö osakkeiden korkeat arvostuskertoimet osakemarkkinoiden kokonaiskuvaa?

Osakkeet näyttävät perinteisillä arvostuskertoimilla hintavilta. Nordean päästrategi uskoo silti osakkeisiin.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin toteutuneella 12 kuukauden tuloskehityksellä laskettu keskimääräinen P/E-kerroin on korkea, peräti 29x. Pitkän aikavälin keskimääräinen P/E-kerroin on huomattavasti alhaisempi, vain 15,8x. Tulosten kausivaihtelun eliminoivan Shillerin P/E -kertoimenkin lukema on jo yli 31x.

Suhteessa historiaansa jenkkiosakkeet näyttävät nyt siis selkeästi arvokkailta.

Tämän toteaa myös osakestrategi. Osakkeiden arvostustasot näyttävät kuplivilta, jos osakkeiden kurssitasoja vertaa usein käytettyihin kuluneiden tai tulevien 12 kuukauden tuloksiin tai tulosennusteisiin, toteaa Nordean päästrategi Antti Saari pankin viikkokatsauksessa.

Saaren mukaan arvostuskertoimet kuitenkin hämärtävät osakemarkkinoiden kuvaa, sillä sekä 12 kuukauden toteumaluku että tulosennusteen luku pitävät sisällään merkittävän osan kriisiajan tuloksia, ja näistä ajoista ollaan pääsemässä yli.

”Esimerkiksi pelkästään ensi vuoden tulosennusteilla tarkasteltuna osakkeiden arvostus on historiaansa nähden ”vain” korkea”, Saari toteaa.

Sijoitusstrategin mukaan kuitenkin myös tärkeää muistaa, että minkään omaisuuslajin arvo ei muodostu tyhjiössä, vaan suhteessa riskittömään vertailukohtaan, reaalikorkoon. Tämä reaalikorko tällä hetkellä on poikkeuksellisen matalalla tasolla ympäri maailman ja keskuspankkien viestien mukaan myös pysyy siellä pitkään.

”Tässä vertailussa osakkeiden arvostus ei ole edes niin kireä kuin historiassa keskimäärin. Lisäksi suhdanteen elpyessä niin sanotut riskilisät, eli riskisten sijoitusten tuottomahdollisuuksien erot riskittömiin verrattuna, yleensä kaventuvat keskiarvojensa alapuolelle.”

Saaren mukaan osakkeiden arvostuksella on yhä hyvin tilaa nousta, jos elpyminen jatkuu, vaikka ajoittaisia takapakkeja tulisikin.

”Jos vielä tämän lisäksi tulosennusteet ovatkin tavallisesta poiketen liian synkät, on osakekursseilla entistä enemmän nousuvaraa”, Saari ennustaa.

Alkavasta kolmannen vuosineljänneksen tuloskaudesta on tulossa jälleen hyvä, Saari ennustaa.

“Toisen neljänneksen kaltaisia hurjia ennusteylityksiä tuskin nähdään, mutta uskomme, että yritykset ovat onnistuneet ylittämään arviot tavanomaista suuremmalla kaulalla. Seuraaviin neljänneksiin voi liittyä

enemmän epävarmuutta mahdollisten uusien koronarajoitusten takia.”

Tulokset ovat sijoitusstrategin mukaan kääntymässä takaisin kasvuun ensi vuoden alkupuolella, ja heikoin neljännes on jo takanapäin.

Nordea suosittaa edelleen ylipainoa osakkeille. Kaikki osakemarkkinat ovat pankin suosituksissa ”peruspainossa”. Elpymisen edetessä suhdanneherkät toimialat alkavat ottaa vetovastuuta pörssien noususta, ja Nordea uskoo tämän hyödyttävän osakealueita melko laajasti.