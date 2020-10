Pakkausvalmistaja Huhtamäen kannattavuus yli odotusten

Sijoittajan kannattaa odotella markkinoiden notkahdusta ennen yhtiön osakkeen ostamista.

Vastikään osakkeen suositusnoston Danske Bankilta saanut pakkausvalmistaja Huhtamäki raportoi torstaina (22.10.2020) vuoden kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen. Yhtiön liikevaihto laski hieman viime vuoden vertailukauden 854,9 miljoonasta eurosta 847,3 miljoonaa euroon. Huhtamäen liikevaihto ylitti kuitenkin analyytikoiden konsensusennusteen, joka oli 822,0 miljoonaa euroa (lähde: Vara Research).

Sijoittajan näkökulmasta positiivista Huhtamäen raportissa oli varsinkin yhtiön vahva tuloskunto. Yhtiön oikaistu liikevoitto kasvoi viime vuoden vertailukauden 72,3 miljoonasta eurosta 85,5 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto ylitti liikevaihdon tavoin analyytikoiden konsensusennusteen. Analyytikot odottivat keskimäärin 71,2 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa (lähde: Vara Research).

Huhtamäen North America -liiketoimintasegmentti takoi kovan tuloksen

Huhtamäen vertailukautta korkeamman oikaistun liikevoiton taustalla oli yhtiön North America -liiketoimintasegmentin kannattavuuden parantuminen. Muut yhtiön liiketoimintasegmentit (Foodservice Europe-Asia-Oceania, Flexible Packaging sekä Fiber Packaging) pysyivät tuloskunnon osalta lähellä viime vuoden vertailukauden tasoa.

Paikallisille markkinoille Chinet-kerta-astioita, tarjoilupakkauksia, sekä jäätelö- ja muita kuluttajapakkauksia tarjoavan North America -liiketoimintasegmentin vahvaa tuloskuntoa selitti myynnin rakenteen parantuminen ja viime vuoden aikana tehdyt toimet kannattavuuden edistämiseksi.

Huhtamäen osakkeen arvostustaso on haastava

Huhtamäen osakkeen arvostustaso on kallis kaikilla keskeisillä arvostuskertoimilla suhteessa viime vuosien keskimääräiseen arvostustasoon. Vuoden 2020 oikaistu P/E-luku on toteutuneilla tuloksilla sekä analyytikoiden konsensusennusteella tasolla 24,0. Myös velkaantuneisuuden huomioiva EV/EBITDA-luku 11,9 on huomattavasti viime vuosia korkeampi (lähde: Vara Research).

Arvostustason kiristyminen johtuu erityisesti Huhtamäen osakkeen vahvasta vireestä viime kuukausien aikana. Kalliin arvostustason vuoksi osakkeen nousupotentiaali on tällä hetkellä heikko. Sijoittajan näkökulmasta ostopaikka Huhtamäen osakkeessa voi kuitenkin avautua, jos osake halpenee esimerkiksi markkinoiden riskipreemion leventymisen myötä. Epävarman globaalin taloustilanteen huomioiden, sopiva ajankohta voi markkinoilla tulla pikemmin kuin moni arvaakaan.