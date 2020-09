Palantir on yksi vuoden erikoisimmista pörssilistautujista

Tiedustelupalveluiden suosikkiyhtiö Palantir on Piilaakson musta lammas, ja nyt myös 21 miljardin dollarien arvoinen.

Suurten datamäärien analysointiin erikoistunut Palantir Technologies listautui keskiviikkona New Yorkin pörssiin. Yhtiön osakkeella käydään New Yorkin pörssissä jatkossa kauppaa kaupankäyntitunnuksella PLTR.

Ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätteeksi Palantirin kurssi nousi 31 prosenttia New Yorkin pörssin suositushinnan yläpuolelle 9,50 dollariin. Tämä tarkoitti, että Palantirin markkina-arvoksi muodostui yhteensä noin 21 miljardia dollaria (noin 18 miljardia euroa).

Palantir käsittelee suuria datamassoja

Palantir Technologies on suurten datamassojen käsittelyyn erikoistunut analytiikkayhtiö. Yhtiö kehittää erilaisia analytiikkaohjelmistoja, joita se myy eteenpäin julkishallinnolle ja yrityksille. Palantirin työkalujen avulla sen asiakkaat voivat analysoida keräämäänsä dataa ja etsiä sen joukosta epäsäännöllisyyksiä.

Palantir on ollut julkisuudessa esillä erityisesti tiedustelupalveluille kehittämiensä työkalujen vuoksi, sillä Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA kuului yhtiön varhaisiin asiakkaisiin sekä sijoittajiin. Palantir kuitenkin listaa nettisivuillaan myös useita muita tuotteidensa asiakasryhmiä, kuten autoteollisuuden, lääke- ja vakuutusalan sekä lentoyhtiöt. Tunnetuista yksittäisistä yhtiöistä Palantirin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa autovalmistaja Chrysler, lentokonevalmistaja Airbus sekä öljy-yhtiö BP.

Vaikka Palantir perustettiin jo vuonna 2004, tiedetään sen kehittämistä tuotteista edelleen hämmästyttävän vähän. Wall Street Journal kertoi vuonna 2009 yhdysvaltalaisiin tiedustelulähteisiinsä vedoten, että tiedustelupiireissä yhtiön kehittämää datanlouhintatyökalua pidettiin tuolloin alan tehokkaimpana. Työkalun avulla tiedustelupalvelut pystyivät helposti selvittämään esimerkiksi epäilyttävien henkilöiden, puheluiden tai rahasiirtojen välisiä yhteyksiä. Tuolloin yhtiön asiakkaisiin lukeutuivat muun muassa Yhdysvaltain puolustusministeriö, keskustiedustelupalvelu CIA ja liittovaltion poliisi FBI.

Palantir itse toistaa mielellään tarinaa siitä, miten yhtiön kehittämät työkalut väitetysti auttoivat Yhdysvaltain armeijaa surmaamaan terroristijohtaja Osama bin Ladenin vuonna 2011. Yhtiön toiminnan luonteen vuoksi tarinan luotettavuutta on tietysti mahdotonta arvioida puolueettomasti.

Yhtiö herättää poliittisia intohimoja

Viranomaisten kanssa tehdyn yhteistyön vuoksi Palantir on vahvasti politisoitunut yhtiö. Maahanmuuttomyönteisten liberaalien keskuudessa yhtiö on herättänyt närää, sillä yksi yhtiön viranomaisasiakkaista on Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisi ICE. Samaan aikaan useat kansalaisoikeusjärjestöt ovat ilmaisseet huolensa siitä, miten yhtiön työkaluja käytetään poliisilaitoksissa ihmisten valvontaan.

Juuri ennen listautumista esimerkiksi Amnesty International julkaisi oman raporttinsa, jossa se syyttää Palantiria ihmisoikeuksien polkemisesta. Amnestyn kritiikki kohdistui pääasiassa juuri Palantirin ja Yhdysvaltain maahanmuuttopoliisin väliseen yhteistyöhön.

Palantir ei ole kuitenkaan antanut periksi poliittisen painostuksen alla. Esimerkiksi yhtiön toimitusjohtaja Alex Karp kertoi talouskanava CNBC:lle tammikuussa 2020, että hänen mielestään on väärin, jos muutamat Piilaakson suuret teknologiayritykset voivat päättää, minkä lakien noudattamista viranomaiset pystyvät valvomaan ja minkä lakien taas ei.

Karp ripitti Piilaakson muita teknologiayhtiöitä myös Palantirin listautumisesitteeseen liitetyssä avoimessa kirjeessään, jossa hän muun muassa syytti ”Piilaakson insinöörieliittiä” siitä, etteivät nämä ”tiedä miten yhteiskunta pitäisi järjestää tai mitä oikeudenmukaisuus vaatii”. Samoihin aikoihin avoimen kirjeen julkaisun kanssa Palantir myös ilmoitti siirtävänsä päämajansa Piilaaksosta Coloradon Denveriin, jonne on hiljalleen syntymässä uusi teknologiayritysten keskittymä.

Taustalla omalaatuinen teknomiljardööri

Oman mausteensa Palantirin erikoiseen taustatarinaan tuo sen keulakuvana ja yhtenä perustajista toiminut Peter Thiel, joka tunnetaan alkujaan yhtenä maksujärjestelmä PayPalin perustajista. Vuonna 2004 Thiel osui uudestaan kultasuoneen ostaessaan Facebookista yli kymmenen prosentin osuuden, josta hän maksoi tuolloin vain puoli miljoonaa dollaria. PayPalin ja Facebookin ansiosta Thiel oli jo ennen Palantirin listautumista monimiljardööri.

Yritysmaailman ulkopuolella Thiel on tullut tunnetuksi poliittisesta aktiivisuudestaan. Useimmista Kalifornian teknomiljardööreistä poiketen Thiel on kuitenkin kovan linjan republikaani sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin voimakas tukija, joka muun muassa rahoitti Trumpin edellistä presidentinvaalikampanjaa yli miljoonalla dollarilla. Aikaisemmissa vaaleissa Thiel on tukenut näkyvästi myös kongressiedustaja Ron Paulia, joka tunnetaan yleisesti Yhdysvaltain talouspolitiikan kaikista libertaristisinta laitaa edustavana poliitikkona.

Kaiken tämän lisäksi Thiel on tullut tunnetuksi suositun juorusivusto Gawkerin tuhoamisesta. Gawker uutisoi vuonna 2007 avoimesti Thielin homoseksuaalisuudesta, joka ei vielä tuolloin ollut laajasti tiedossa. Thiel sai kostonsa vuonna 2016, kun hän kaikessa hiljaisuudessa rahoitti huomattavilla rahasummilla Gawkeria vastaan käytyä erillistä oikeusjuttua, joka lopulta johti sivustoa pyörittäneen yhtiön konkurssiin.

Liiketoiminta on kaukana kannattavasta

Valtavasta arvostustasosta huolimatta Palantir on yhtiön toimittaman listautumisilmoituksen mukaan yhä raskaasti tappiollinen. Yhtiö teki vuonna 2019 yhteensä noin 580 miljoonan dollarin nettotappiot, mikä vastasi noin 78 prosenttia yhtiön liikevaihdosta. Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla yhtiön tekemä nettotappio laski 165 miljoonaan dollariin. Tappioista valtaosa selittyy tosin yhtiön työntekijöilleen antamilla osakepalkkioilla: esimerkiksi vuonna 2019 tappio olisi ilman näitä palkkioita laskenut 338 miljoonaan dollariin.

Palantirin kasvuluvut ovat sen sijaan olleet ainakin viime vuosina hyviä. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 743 miljoonaa dollaria, joka oli noin neljänneksen enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhtiön liikevaihto kasvoi hankalasta markkinatilanteesta huolimatta edelleen 49 prosenttia edellisvuodesta.

Palantirin keskittyminen suuriin asiakkaisiin näkyy myös yhtiön tulosraportissa, sillä keskivertoasiakas tuotti yhtiölle vuonna 2019 peräti 5,6 miljoonaa dollaria liikevaihtoa. Yhtiön kahdenkymmenen suurimman asiakkaan kohdalla summa oli vielä suurempi, keskimäärin noin 24,8 miljoonaa dollaria per asiakas.

Palantirin listautuminen jatkoi yhdysvaltalaisten teknologiayhtiöiden vilkasta listautumissyksyä. Pelkästään toissaviikolla Yhdysvalloissa listautui ainakin viisi suurta teknologiayhtiötä. Näistä näkyvimpiä olivat pelimoottoristaan tunnettu Unity sekä pilvipalveluita kehittävä Snowflake.