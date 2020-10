Onnistuuko lääkejätti Pfizer tuomaan ensimmäisenä koronarokotteen markkinoille?

Pfizer saattaa saada koronarokotteen käyttöön jo tämän vuoden puolella.

USA:n terveysministeriö ja turvallisuusministeriö ilmoittivat viime heinäkuussa, että USA on tehnyt sopimuksen koronarokotetta kehittävän lääkeyhtiö Pfizerin ja bioteknologiayhtiö BioNTechin kanssa 100 miljoonasta koronarokotteesta. Pfizer ja BioNTech kehittävät koronarokotetta yhdessä.

USA maksaa lääkejätti Pfizerille 1,95 miljardia dollaria koronarokotteen tuottamiseksi ja 100 miljoonan rokotteen toimittamiseksi.

Pfizer on amerikkalainen lääkejätti, jolla oli noin 90 000 työntekijää vuonna 2018, ja liikevaihdoltaan se on Fortune 500 -listan mukaan maailman 61:nneksi suurin yritys.

Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourla totesi lokakuun puolessa välissä, ettei yhtiö aio hakea koronarokotekandidaatilleen hätäkäyttökäyttöoikeutta ainakaan ennen marraskuun kolmatta viikkoa. Aiemmin yhtiö on kertonut, että tarvittava aineisto olisi valmis jo lokakuussa.

Pfizer aloitti yhteistyön saksalaisen BioNTechin kanssa viime maaliskuussa. Sopimuksen mukaan molemmat yhtiöt kehittävät yhdessä rokotetta koronaan ja tulevat myymään sitä myös yhdessä Kiinan ulkopuolella.

Yhtiöiden koronarokotteen kliininen tutkimus on edennyt loppusuoralle. Lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet kertoi syyskuussa, että Pfizerin ja saksalaisyhtiön koronarokotteen kliinistä tehoa selvittävässä faasi 3 -tutkimuksessa oli syyskuussa rokotettu yli 35 000 vapaaehtoista, ja myös toisen rokoteannoksen saaneita oli yli 24 000. Yhtiöiden tutkimuksen tavoitteena on yhteensä 44 000 tutkittavaa, sisältäen myös yli 16-vuotiaita nuoria sekä vaikealle koronataudille riskissä olevia.

On paljon mahdollista, että Pfizer ja BioNTech tuovat ensimmäisinä Yhdysvaltojen lääkeviranomainen FDA:n käsiteltäväksi ensimmäiset myyntilupahakemukset.

Pfizer ja BioNTech ovat Rämetin mukaan edenneet nopeimmin koronarokotteen kliinisessä tutkimuksessa. Toinen koronarokotetta kehittävä yhtiö AstraZeneca arvioi, että heidän kantajavirukseen pohjaavan rokotteen laajan kliinisen tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden lopussa. Kliiniset rokotekokeet ensimmäisenä aloittanut Moderna ei ole vielä ilmoittanut, milloin se pystyy julkaisemaan tulokset heidän laajasta käynnissä olevasta tutkimuksesta.

Odotukset Pfizerin koronarokotetta kohtaan kasvavat myös sijoittajien keskuudessa, sillä yhtiön osakekurssi on ollut kovassa nousussa tällä viikolla.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Pfizerin osakekohtainen tulos laskee tänä vuonna 2,1 dollariin viime vuoden vajaasta 2,9 dollarista. Ensi vuodelle odotuksissa on keskimäärin 2,24 dollarin osakekohtainen tulos. Tämän vuoden konsensusennusteella lääkejätin P/E-kerroin on 18x.

Tähän mennessä Pfizerin talouskehitys ei ole ollut mairittelevaa. Yhtiön myynti on laskenut verrattuna edellisvuoteen jo viiden vuosineljänneksen ajan. Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä yhtiön myynti laski 11 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Analyytikot odottavat Pfizerin kolmannen vuosineljänneksen oikaistun tuloksen laskevan kahdeksan prosenttia viime vuodesta.