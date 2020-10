Analyytikko: Pihlajalinnan osakkeen arvostus ei houkuttele

Inderes laski Pihlajalinnan osakkeen suositusta ja tavoitehintaa sen jälkeen, kun kilpailuviranomainen esitti yhtiön ja sen kilpailijan yhdistymisen kieltämistä.

Sosiaali- ja terveyspalveluyritys Pihlajalinnan osake lähti rajuun syöksyyn tällä viikolla sen jälkeen, kun kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoi, että se on esittänyt markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla. Kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

Meihiläinen ilmoitti terveyspalveluja tarjoavan Pihjalalinnan käteisostotarjouksesta viime marraskuussa. Mehiläinen ja Pihlajalinna ilmoittivat tuolloin allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Mehiläinen sitoutui tekemään vapaaehtoisen Pihlajalinnan hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Pihlajalinnan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Mehiläisen tarjousvastike Pihlajalinnan osakkeista oli 16 euroa osakkeelta, kun käteisostotarjouksen julkistusta aiemmin lokakuussa 2019 Pihlajalinnan osake oli ollut noin 10 euron hintanoteerauksessa.

KKV:n mukaan Pihlajalinna on viime vuosina noussut merkittäväksi kilpailijaksi Mehiläiselle ja Terveystalolle. Pihlajalinna on ollut perinteisesti vahva toimija kunnille myytävissä palveluissa, mutta yritys on viime vuosina laajentunut erityisesti työterveys- ja lääkäripalveluissa.

Kilpailuviranomainen tähdentää, että Mehiläinen ja Pihlajalinna kilpailevat keskenään lähes kaikilla yksityisen terveydenhuollon eri osa-alueilla ja myyvät palveluita laajasti niin yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille kuin julkisen sektorin asiakkaille.

Yrityskauppa johtaisi KKV:n mukaan todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun kaikilla näillä osa-alueilla asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi.

KKV:n linjaus tuli analyytikolle yllätyksenä

Suomen terveyspalvelumarkkinoita hallitsevat kolme suurta valtakunnallista toimijaa: yrityskaupan osapuolet Mehiläinen-konserniin kuuluva Mehiläinen Yhtiöt Oy ja Pihlajalinna-konserniin kuuluva Pihlajalinna sekä Terveystalo.

Nyt kun KKV on nyt antanut oman esityksensä, siirtyy päätöksenteko markkinaoikeudelle, jonka on annettava ratkaisunsa kolmen kuukauden kuluessa. Päätös ehtii siten tulla vielä tämän vuoden puolella. Markkinaoikeus voi joko kieltää yrityskaupan, hyväksyä kaupan sellaisenaan tai asettaa sen toteuttamiselle ehtoja.

Kilpailuviranomaisen päätös oli yllätys Pihlajalinnaa seuraavalle analyytikolle, Inderesin Petri Kajaanille.

”Vaikka tiedote oli vasta KKV:n esitys (ei siis päätös kaupan kieltämisestä), lensi pinnojen väliin iso keppi ja kaupan toteutumisen todennäköisyydet laskivat arviomme mukaan lähes sadasta lähes nollaan”, Kajaani toteaa laajassa yhtiöraportissaan.

Mehiläisen 16 euron tarjous Pihlajalinnan osakkeista oli erinomainen Pihlajalinnan omistajien näkökulmasta, Kajaani toteaa. Tarjoushinnalla arvostus oli niin korkea, että olisi olisi kestänyt vuosia, että yhtiö pääsisi omalla toiminnallaan sille tasolle.

KKV:n linjauksen lisäksi myös yleinen ilmapiiri on muuttunut Pihlajalinnan kaltaisia isoja yksityisiä terveyspalveluyrityksiä kohtaan negatiivisemmaksi, Kajaani arvioi.

”Keväällä alkanut koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti yksityisten sote-yhtiöiden liiketoimintaan ja tulokset ovat tulleet voimakkaasti alas H1’20. Samalla Suomen poliittinen ilmapiiri yksityisiä sote-yhtiöitä kohtaan on muuttunut selvästi negatiivisemmaksi ja sekä Valtioneuvoston että sen alaisuudessa toimivan KKV:n linjaukset ovat edelleen heikentäneet yksityisten sote-yhtiöiden näkymiä.”

Osakkeen arvostus ei hinnoittele Pihlajalinnan kannattavuuspaineita

Pihlajalinnan osakkeen raju lasku KKV:n linjauksen jälkeen saattaa houkutella sijoittajia tarttumaan tilaisuuteen ostaa osakkeita selvästi viime viikkojen keskihintaa alhaisemmalla hinnalla.

Inderesin analyytikko laittaa kuitenkin jäitä hattuun.

Kajaanin mukaan Pihlajalinnan osakkeen arvostus ei ole nyt riittävän houkutteleva ottaen huomioon riskit sekä yhtiön että toimialan tulevasta kehityssuunnasta.

”Kun katsomme Pihlajalinnan osakkeen arvostusta (2020 ja 2021 P/E-luvut 34x ja 18x ja EV/EBIT-kertoimet 22x ja 13x) ovat ne nykyiseen toimintaympäristöön nähden korkeat 1) ihan absoluuttisella tasolla 2) yhtiön historialliseen tasoon nähden ja 3) toimialalla voimakkaasti päätä nostaneisiin poliittisiin riskeihin nähden”, analyytikko toteaa.

Lisäksi Pihlajalinnan kannattavuus on ollut viime vuosina paineessa ja yhtiö on jäänyt kauas taloudellisista tavoitteistaan ja kilpailijoistaan. Laajentuminen investointi- ja yrityskauppavetoisesti on myös nostanut yhtiön velkaantumisen korkealle, Kajaani muistuttaa.

Analyytikko ei ole täysin vakuuttunut siitä, miten yhtiön omat muskelit riittävät toiminnan kehittämiseen ja kireässä markkinan kilpailutilanteessa pärjäämiseen varsinkaan nyt, kun viimeisen vuoden ajan todennäköisin tulevaisuuden skenaario toiminnan suunnittelussa on ollut Mehiläisen siiven alle sulautuminen.

Inderes odottaa Pihlajalinnan viime vuoden 0,62 oikaistun osakekohtaisen tuloksen laskevan tänä vuonna 0,32 euroon ja nousevan ensi vuonna 0,6 euroon.

Analyysitalo laski Pihlajalinnan osakkeen tavoitehinnan 11 euroon aikaisemmasta 16 eurosta ja päivitti suosituksen vähennä-tasolle aikaisemmalta lisää-tasolta.