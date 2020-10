Mitä sijoitusasunnon vakuutus kattaa ja mitä ei?

Asiantuntija vastaa 10 yleisimpään kysymykseen.

Mikä on vuokranantajan vakuutus?

Vuokranantajan vakuutus on vuokranantajien ja asuntosijoittajien tarpeisiin räätälöity vakuutusratkaisu, jolla voi varautua asuntosijoittamisen riskeihin. Vuokralaisen ja taloyhtiön vakuutukset eivät korvaa kaikkia sijoitusasunnon mahdollisia vahinkoja, eikä vuokranantaja voi olla varma vuokralaisen vakuutuksen voimassaolosta, vaikka sitä vuokrasopimuksessa edellyttäisikin.

Yleisimmät vahingot, jotka vakuutus kattaa?

Yleisimpiä vuokranantajan vakuutuksesta korvattavia vahinkoja ovat erilaiset kodinkoneiden ja huoneiston pintojen rikkoutumiset sekä kylmälaite- ja astianpesukonevuodot. Lisäksi pienet palovahingot keittiössä ovat tavallisia. Varsin yleistä esimerkiksi on, että kylpyhuoneen lavuaariin tippuu hajuvesipullo peilikaapista, tai vastaavasti lieden päälle astia tai maustepurkki, joka rikkoo liesitason.

Yleisimmät vahingot, joita vakuutus ei kata?

Yleisimpiä korvausten ulkopuolelle jääviä vahinkoja ovat normaalit asumisen ja lemmikkieläinten aiheuttamat jäljet, kuten lattian ja seinien tavanomainen naarmuuntuminen ja kolhiintuminen. Vakuutuksesta ei myöskään korvata asennus- ja työvirheitä, tyypillisinä esimerkkeinä astianpesukoneen kytkennän puutteet tai liitosten tulppaamattomuus. Tämän takia nämä kannattaa aina suosiolla antaa ammattilaisten tehtäväksi. Vahinkojen tulee aina olla vuokranantajalle ennalta arvaamattomia.

Kattaako vakuutus vuokralaisen suihkuun sammumisen?

Vuokranantajan vakuutuksesta voidaan korvata huoneiston kiinteälle sisustukselle ja vuokranantajan omistamalle irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja. Rakenteille, muille huoneistoille tai vuokralaisen irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja ei korvata vuokranantajan vakuutuksesta. Korvausvastuu säilyy vahingon aiheuttajalla.

Kattaako vakuutus, jos vahinko on syntynyt vuokralaisen omasta huolimattomuudesta?

Vakuutus korvaa huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja, mutta huolimattomuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi tavaran tippuminen lattialle siivotessa on luonnollista, mutta törkeää huolimattomuutta ja tahallisuutta ei korvata. Ifin vuokranantajan vakuutus on laajennettavissa kattamaan myös vuokralaisen tahallaan ja äkillisesti huoneiston pinnoille ja kiinteille kalusteille aiheuttamia vahinkoja.

Missä tilanteessa vakuutus korvaa vuokratuloja ja niiden menetyksiä?

Vakuutus korvaa menetettyjä vuokratuloja, jos sijoitusasuntoon on tapahtunut vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko (esimerkiksi vuoto tai palovahinko), minkä seurauksena vuokralainen on lain mukaan osittain tai kokonaan vapautettu vuokran maksamisesta.

Korvauksia maksetaan siltä ajalta, kun asuntoa korjataan ja asunto on asumiskelvoton. Vahingon omavastuu on 50 % yhden kuukauden vuokrasta ja menetettyä vuokratuloa korvataan jopa 12 kk ajalta. Esimerkiksi kerrostalossa sattuu laaja palovahinko, minkä seurauksena huoneisto on korjattavana ja asuinkelvottomana 10 kuukautta. Vuokran määrä on ollut 600 € kuukaudessa. Vakuutuksesta korvataan menetettyä vuokratuloa koko kymmenen kuukauden ajalta, ja omavastuuna vähennetään puolet kuukausivuokrasta – asiakas saa korvauksia yhteensä 5700 €.

Vuokralaiseni ei saa kotivakuutusta koska hänellä ei ole luottotietoja. Voinko silti ottaa vuokranantajan vakuutuksen?

Vuokralaisen luottotiedot tai kotivakuutuksen voimassaolo eivät vaikuta Vuokranantajan vakuutuksen myöntämiseen. Vuokranantajan vakuutuksella voitkin varmistaa, että asunnossa on voimassa oleva vakuutus. Vuokranantaja ei voi olla varma, että vuokralaisen vakuutus on aina voimassa. Vuokranantaja ei voi ottaa kotivakuutusta vuokralaisen puolesta. Vuokralaisvalinta kannattaa aina tehdä huolellisesti, sillä Vuokranantajan vakuutuskaan ei korvaa kaikkia vahinkoja.



Kuinka korvaussumma lasketaan? Esimerkkinä 3 vuotta vanha astianpesukone hajoaa. Uusi vastaava astianpesukone maksaa 499€.

Rikkoutuneen kodinkoneen ikävähennys on Ifin vakuutuksessa 9 % vuodessa, vähennystä ei tehdä käyttöönottovuodelta. Korvattavaa jää ikävähennysten ja 150€ omavastuun jälkeen 259,18 €.

Edellinen omistaja oli asentanut astianpesukoneen, nyt astianpesukoneesta tuli vesivahinko. Korvaako vakuutus?

Jos esimerkiksi astianpesukone on toiminut moitteetta vuosia, ja tämän jälkeen tapahtuu vuoto, on vahinko korvattavaa. Vahinkotilanteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja astianpesukoneen kytkennät selvitetään tilanteen mukaan.



Miksi minun kannattaisi ottaa vuokranantajan vakuutus?

Vakuutuksen kannattavuus on aina suhteellista. Kannattaako kymmenien tai satojen tuhansien eurojen sijoitustaan jättää vakuuttamatta? Vakuutuksella vuokranantaja saa mielenrauhaa ja paremmat yöunet, kun voi olla varma, että asunnon vakuutus on voimassa myös silloin, kun vuokralaisen ei ole, tai vahinkotilanne jäisi vuokralaisen tai taloyhtiön vakuutusten korvauspiirin ulkopuolelle.

Ifin vuokranantajan vakuutus maksaa noin 10 euroa kuussa ja se on verovähennyskelpoinen. Sillä voi varautua esimerkiksi vuokralaisen tahallaan aiheuttamiin vahinkoihin, vuokratulojen menetykseen ja lakimieskuluihin mahdollisissa riita- ja rikosasioissa. Lisäksi vastuuvakuutuksesta voidaan korvata toisille aiheutuneita vahinkoja, joista huoneiston omistaja on lain mukaan korvausvelvollinen.

Kirjoittaja: Henrik Rantanen, tuotepäällikkö, If Vakuutus

Ifin vuokranantajan vakuutus oli Suomen Vuokranantajien vuonna 2019 tekemässä vertailussa kattavin kilpailevien yhtiöiden tuotteisiin verrattuna. Ifin laaja kotivakuutus oli Kuluttajalehden testivoittaja 2020 hintaa, ehtoja ja asiakastyytyväisyyttä mittaavassa vertailussa.