Maailmantalous elpyy, mutta varainhoitotalo hakee silti suojaa kahdesta turvasatamakohteesta

Varainhoitoyhtiö Pictet kertoo, mitä omaisuuslajeja ja markkinoita nyt kannattaa suosia.

Maailmantalouden toipuminen pandemian vaikutuksista jatkuu, mutta sijoittajilla on edessään monia riskejä tulevina kuukausina, arvioi Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

”Globaali talous näyttää olevan matkalla kohti V-muotoista toipumiskäyrää koronaviruksen aiheuttamasta taantumasta”, Paolini toteaa. Hänen mukaan taloudellinen toiminta on elpymässä Yhdysvalloissa, Euroopassa ja kaikkien nopeimmin Kiinassa, missä tuotanto on palannut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Vaikka keskuspankit saattavat olla keventämässä rahapoliittisia elvytystoimiaan, toimet riittävät toistaiseksi tukemaan kysyntää. Tämä ei Paolinin mukaan kuitenkaan tarkoita, että kaikki olisi ruusuilla tanssimista tästä eteenpäin.

“Sijoittajilla on reilusti riskejä taklattavana – koronatapausten määrän kasvu uudelleen, pelot uusista sulkutoimista Euroopassa ja ensi kuussa Yhdysvalloissa pidettävät presidentinvaalit, joiden tulos mahdollisesti kyseenalaistetaan.”

Turvasatamasijoitukset suosiossa

Tässä tilanteessa Pictet pitää neutraalin painon osakkeissa ja joukkolainoissa. Perinteiset turvasatamakohteet ovat myös varainhoitotalon suosiossa.

”Suosimme kehittyvien markkinoiden ja euroalueen osakkeista, mutta koronatilanteen ja Yhdysvaltojen vaalien aiheuttamasta epävarmuudesta, johtuen olemme hankkineet suojaa pitämällä ylipainon Sveitsin frangin ja kullan turvasatamissa.”

Vaikka aiemmin korkealla liihottaneilla toimialoilla on nähty myyntiryntäyksiä – erityisesti teknologia-alalla –arvostukset ovat edelleen korkealla, Paolini muistuttaa. Tämän vuoksi Pictet pitää defensiivisen näkemyksen toimialoissa ja pysyy neutraaleina Yhdysvaltojen hintavilla osakemarkkinoilla ja IT-toimialalla.

Tulevien kuukausien kehitys kiteytyy kahteen tärkeään tekijään – Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin ja uuden elvytyksen määrään, Paolini toteaa.

“Ratkaisevaa on se, onko toipuminen kestävällä pohjalla. On paljon merkkejä siitä, että eri maiden taloudet ovat suhteellisen vahvassa kunnossa. Lisäksi vähittäismyynnin vahvuus Yhdysvalloissa ja Kiinassa on osittain ristiriidassa markkinoiden tunnelmia mittaavien kyselyiden synkkien tulosten kanssa.”

Keskuspankkiirit seuraavat tarkkaan, kuinka paljon lisäelvytystä tarvitaan vai tarvitaanko ollenkaan. Pelkona on liiallinen elvytys, jos tuleva toinen aalto aiheuttaakin pelättyä vähemmän vahinkoa.

Kehittyvien markkinoiden korkomarkkinat tarjoavat tuottomahdollisuuksia

Pictet pitää Yhdysvaltojen investointiluokan joukkolainat ylipainossa: investointiluokan yhtiöiden lähtötilanne on muita vahvempi, ja ne todennäköisesti hyötyvät edelleen talouden toipumisesta. Paolinin mukaan niillä on myös alemman luokituksen yhtiöitä paremmat mahdollisuudet saada lisärahoitusta. Lisäksi ne saavat huomattavaa lisätukea Yhdysvaltojen keskuspankilta Fediltä, joka aloitti investointiluokan joukkolainojen ostamisen kesällä.

Pictet on varovainen Yhdysvaltojen high yield -joukkolainojen suhteen, koska ne ovat hyvin riippuvaisia energiatoimialasta.

”Toimiala on kärsinyt pahasti, ja sen näkymät ovat hämärän peitossa”, Paolini toteaa.

“Euroopassa yrityslainamarkkinoiden näkymät ovat tasapainoisemmat.

”Euroopan high yield -joukkolainamarkkinat eivät ole yhtä syklisiä ja riippuvaisia energiatoimialasta kuin Yhdysvalloissa. Investointiluokan joukkolainasegmenttiä tukevat keskuspankkien ostot kuten Yhdysvalloissakin.”

Paolinin mukaan erona on kuitenkin se, että EKP on ollut aktiivinen paljon pitempään kuin Fed, minkä johdosta EKP:n intervention vaikutukset on jo huomioitu kursseissa.

”Olemme myös neutraaleja Euroopan talouden näkymien suhteen, mikä taas tukee neutraalia näkemystämme Euroopan lainamarkkinoista.”

Valtionlainamarkkinoilla Pictet hyviä mahdollisuuksia kehittyvien markkinoiden paikallisen valuutan lainoissa. Pictetin analyysien mukaan kehittyvien maiden valuutat ovat 20–25 prosenttia aliarvostettuja dollariin nähden, Paolini toteaa.