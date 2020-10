Teslan osake noussut vuodessa +725 prosenttia – karkasi analyytikoiden tavoitehinnoista

Sähköautoyhtiö Tesla on ollut huikea kurssiraketti viimeisen vuoden aikana. Yhtiön osakekurssi on kivunnut peräti 725 prosenttia viime vuoden lokakuusta.

Tesla on kasvanut rajusti ja nyt se tekee tulostakin. Huhti-kesäkuun liikevoitto oli 104 miljoonaa dollaria, kun vuosi sitten tappiota kertyi 408 miljoonaa. Toisen vuosineljänneksen tulos oli Teslan neljäs perättäinen voitollinen vuosineljännes. Samalla se tarkoitti sitä, että yhtiön osake pääsee S&P 500 -indeksiin, johon kuuluu 500 markkina-arvoltaan suurinta yhdysvaltalaista yritystä.

Toisen vuosineljänneksen tulos pisti analyytikoiden ennusteet naurunalaisiksi, sillä autovalmistajan oikaistu osakekohtainen tulos oli 2,2 dollaria, kun analyytikot odottivat keskimäärin vain 0,03 dollarin tulosta.

Teslan tavoitteena on toimittaa kuluttajille tänä vuonna puoli miljoonaa autoa. Yhtiö kasvattaa valmistusta tehtaillaan Kaliforniassa ja Kiinan Shanghaissa.

Miljardöörisijoittaja Ron Baron uskoo vakaasti Teslaan. Viime helmikuussa hän kertoi, että Teslan liikevaihto saattaa yltää peräti yhteen biljoonaan dollariin seuraavan 10 vuoden aikana – ja nousu jatkuu vielä senkin jälkeen. Biljoona on 1000 miljardia.

Viime vuonna Teslan liikevaihto oli hieman alle 25 miljardia dollaria. Jos Ron Baronin rohkea ennuste pitäisi paikkansa, tulisi sähköautoyhtiön liikevaihto 40-kertaistumaan.

Nostetta osakkeelle on antanut odotettua paremman tuloskehityksen lisäksi myös Teslan toimitusjohtajan Elon Muskin lupailu toukokuussa käänteentekevästä keksinnästä, uudenlaisesta akusta. Akun kehittämistyöstä on vastannut kiinalainen Contemporary Amperex Technology yhdessä Teslan kanssa. Reutersin lähteiden mukaan uuteen tekniikkaan perustuvan akun kerrotaan kestävän peräti 1,6 miljoonan kilometrin verran ajoa. Lisäksi se on myös huomattavasti nykyisiä akkuja edullisempi valmistaa.

Sähköautovalmistaja on kuitenkin saamassa kovan kilpailijan, mikä on pakottanut yhtiön laskemaan Model S Long Rangen hintaa. Yksi tärkeimmistä syistä hintamuutokseen on Lucid Motorsin tulossa oleva Air-luksussedan.

Tosin Model S ei näyttele Teslan myynnissä enää merkittävää osaa, sillä sen osuus Teslan myynnistä on enää vain viisi prosenttia. Erityisesti Teslan edullisempi Model 3 on vienyt siltä asiakkaita.

Teslan menestys ja osakkeen kurssinousu ovat nostaneet osakkeen arvostuksen tähtitieteellisiin lukemiin.

Analyytikoiden konsensusennuste on, että Teslan viime vuoden -0,98 dollarin osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 1,2 dollariin. Sillä tuloksella sähköautoyhtiön P/E-kerroin on peräti 347x. Ensi vuoden 2,9 dollarin tulosennusteellakin P/E-kerroin on vielä 145x.

Teslan osake arvostetaan tällä hetkellä peräti 23 kertaa yli sen tasesubstanssin.

Tesla on kuitenkin neljällä viimeisellä kvartaalilla ylittänyt analyytikoiden ennusteet. Se on vienyt osakekurssin reippaasti yli analyytikoiden antamien osakkeen tavoitehintojen. Konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on noin 310 dollaria, kun tämän hetken kurssinoteeraus on peräti 420 dollaria.

Osake on siis reippaasti tavoitehintoja korkeampi.

Tesla tuntuu olevan vaikea pala analyytikoille. Kaikki uskovat yhtiön kasvuun, mutta sijoituksena Teslaa on vaikea arvioida. Se näkyy analyytikoiden suositusten valtavassa hajonnassa. 23 analyytikosta neljä antaa ostosuosituksen, neljän suositus on lisää, kahdeksan suositus on pidä, kuuden suositus on vähennä ja kolmen suositus on myy.