Käppyrät puhuvat: Tässä treidaajan ostokandidaatit keskipitkällä aikavälillä

OMX Helsinki -osakeindeksin kehitys ja tukitaso. Kuva: Investech.

Tekniseen analyysiin perustuvaa sijoituspalvelua tarjoava Investtech antaa keskipitkän aikavälin ostosuositukset kolmelle sijoituskohteelle.

Keskon osakkeen kurssi on nousutrendissä ja tämän kehityksen voidaan odottaa jatkuvan, Investech kertoo uutiskirjeessään.

”Mikäli korjausliikkeitä tapahtuu, kurssi saa tukea trendikanavan tukilinjan kohdalla. Osakkeen kurssi on rikkonut tukitason lyhyellä aikavälillä, mikä antaa myyntisignaalin lyhyen ajan kaupankäyntivälille”, Investech toteaa.

Osakkeen kurssi on Investechin mukaan tuki noin 14 euron kohdalla. Tukitaso on osakkeen hinnanmuodostuksen “alaraja”, joka hetkellisesti tukee osakkeen hintaa vajoamasta sen alapuolelle.

Osakkeen volyymibalanssi on positiivinen, mikä vahvistaa osaketta lyhyellä aikavälillä. Investtech pitää osaketta kokonaisuutena teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä.

Keskon kurssinousulle löytyy syyt kauppaketjun hyvästä tuloskehityksestä. Keskon myynti on ollut koko vuoden nousujohteista. Syyskuu ei tehnyt tähän poikkeusta. Kesko-konsernin jatkuvien toimintojen myynti oli syyskuussa 2020 yhteensä lähes 928 miljoonaa euroa ja se kasvoi vertailukelpoisesti 6,0 prosenttia edellisvuodesta.

Koko tammi-syyskuun aikana Keskon myynti on kasvanut viime vuodesta 3,2 prosenttia, josta päivittäistavarakauppa 3,3 prosenttia.

Inderesin analyytikko Olli Vilppo arvioi syyskuussa, että Keskon vahvan kehityksen taustalla on kotitalouksien kulutuksen ohjautuminen korona-aikana kotimaahan ja etenkin ruokaan sekä kotien remontoimiseen.

Kurssinousun vuoksi Keskon osakkeen arvostuskertoimet ovat poikkeuksellisen korkeat. Kuluvan vuoden 1,0 euron konsensuksen mukaisella osakekohtaisella tuloksella P/E-kerroin on yli 22x, kun se esimerkiksi viime vuonna oli 18x. Osakkeen tasepohjainen P/B-kerroin on noussut yli tason 4,2x, kun viime vuonna se oli 3,1x ja vuonna 2018 vain 2,2x.

Myös koko OMX Helsinki -indeksi on Investechin ostokandidaatti tällä hetkellä keskipitkällä aikavälillä.

Indeksin kurssi on nousutrendissä, mikä indikoi vahvan kehityksen jatkuvan, Investech uskoo. Indeksin tukitaso on noin 9500 pisteen kohdalla. Indeksin volyymibalanssi on kuitenkin negatiivinen, mikä heikentää osaketta lyhyellä aikavälillä. RSI-käyrä näyttää puolestaan nousevaa trendiä, mikä tukee positiivista trendikuvaa.

Kolmas ostokandidaatti keskipitkällä aikavälillä on USA:n S&P 500 -indeksi. Investechin mukaan indeksin kurssikehitys on vahvaa nousutrendin sisällä.

“Tämä indikoi positiivisen kehityksen jatkuvan ja tukea saadaan trendikanavan tukilinjan kohdalla. Indeksi on rikkoutunut ylös vastustason läpi n. 3380 pisten kohdalla. Näin ollen on signalisoitu edelleen tapahtuvaa nousua ja jos reaktioita takaisinpäin tapahtuu, on tukitaso nyt 3380 piste. Osaketta pidetään teknisesti positiivisena keskipitkällä aikavälillä”, Investtech toteaa.

Tekniseen analyysiin suhtautuvat epäillen eteenkin akateemiset sijoitustutkijat. Heidän mukaansa markkinat toimivat niin tehokkaasti, ettei osakekurssien historiaa analysoimalla ole mahdollista päästä ylituottoihin.

Teknisessä analyysissä pyritään saavuttamaan ylituottoa analysoimalla osakekurssien historiallisia hintoja. Tekninen analyysi nojaa oletukseen markkinoiden epätäydellisyydestä, jolloin osakemarkkinat eivät hinnoittele kursseja tehokkaasti, vaan erilaisilla psykologisilla tekijöillä on vaikutusta kursseihin.