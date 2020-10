Valmet lisää kierroksia – valtataistelu Neles-yhtiön ympärillä tiivistyy

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine

Valmetin ja ruotsalaisyhtiön valtataistelu venttiiliyhtiö Neleksestä jatkuu.

Suomalaisen teollisuusyritys Neleksen ympärillä käydään erikoista valtataistelua. Kisa on saanut jo Suomi-Ruotsi -maaotteluhenkeä. Tapahtumat venttiiliyhtiö Neleksestä saivat tänään roppakaupalla uusia kierroksia, kun sen suurin omistaja Valmet haluaa sulauttaa molemmat yhtiöt, mutta Neleksen hallitus vastustaa suunnitelmaa.

Metson osittaisjakautumisessa yhtiön jäljelle jäävä osa nimettiin uudelleen Neles Oyj:ksi. Pian Neleksen syntymisen jälkeen heinäkuussa yhtiö ilmoitti, että ruotsalainen Alfa Naval haluaa ostaa Nelesin.

Ruotsalaisyhtiö teki julkisen käteisostotarjouksen kaikista Neleksen liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Neleksen tai minkään sen tytäryhtiön hallussa. Alfa Navalin tarjousmenettely on vielä avoin ja se umpeutuu 22. lokakuuta.

Yrityskaupassa kantona kaskessa on sen jälkeen ollut Neleksen uusi suuromistaja Valmet.

Valmetista tuli Neleksen suurin omistaja heinäkuun alussa, kun se sai päätökseen 14,88 prosentin osakehankinnan Neleksen osakkeista valtionyhtiö Solidium Oy:ltä 1. heinäkuuta 2020.

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine ei ole ollut innostunut Neles-omistuksen kauppaamisesta.

”Neles on hyvä ja laadukas globaali yhtiö, jolla on vahva asema sellu- ja paperiteollisuudessa sekä muissa prosessiteollisuuksissa. Valmetilla ja Neleksellä on yhteistä historiaa, yhtiöt palvelevat samoja globaaleja teollisuudenaloja ja hyötyvät samoista megatrendeistä”, Laine totesi Valmetin tiedotteessa kesällä.

Valmet on vähitellen kasvattanut omistustaan Neleksessä ja omistusosuus on noussut 29,5 prosenttiin syyskuun lopussa. Tuolloin Valmet julkisti Valmetin ja Neleksen sulautumisehdotuksen.

Valmet näkee, että näiden kahden yhtiön yhdistäminen loisi erinomaista arvoa Valmetin ja Neleksen osakkeenomistajille pitkällä aikavälillä. Valmet lähestyi syyskuun lopussa Neleksen hallitusta ehdotuksella aloittaa keskustelut näiden kahden yhtiön mahdollisesta sulautumisesta.

Sulautumisehdotus perustuu Valmetin mukaan vahvaan teolliseen logiikkaan ja pitkän aikavälin omistaja-arvonäkökulmaan. Sekä Valmet että Neles ovat johtavia aloillaan, yhtiöillä on yhteistä historiaa, ne palvelevat suurelta osin samanlaisia globaaleja asiakasteollisuuksia ja hyötyvät samoista globaaleista megatrendeistä. Yhdessä Valmet ja Neles muodostaisivat Pohjoismaisen globaalisti johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma prosessiteollisuuden aloille sekä yli 16 000 ammattilaisen globaalisti tasapainoinen, maailmanlaajuinen asiantuntijaorganisaatio.

Yhteenliittymä loisi Valmetin mukaan erinomaista pitkän aikavälin arvoa molempien yhtiöiden osakkeenomistajille. Se muodostaisi vahvan alustan liiketoiminnan kasvulle jatkossa erityisesti automaatiojärjestelmissä ja venttiileissä.

Tänään maanantaina Neleksen hallitus sitten vastasi Valmetin ehdotukseen.

Neles kertoo tiedotteessaan, että sen hallituksen mukaan Valmetin ehdotus ei ole osakkeenomistajien parhaan edun mukainen verrattuna tällä hetkellä käynnissä olevaan Alfa Navalin ostotarjoukseen. Valmet ei esimerkiksi ole esittänyt alustavaa ehdotusta sulautumisen vaihtosuhteeksi.

Koska Valmetin yhteydenotto ei mahdollista ehdotuksen vertaamista houkuttelevalla arvostuksella ja käteisvastikkeella tehtyyn ostotarjoukseen, Neleksen hallituksen elokuussa julkistama Alfa Lavalin ostotarjousta koskeva suositus pysyy voimassa.

Neleksen hallituksen jäsenet Niko Pakalén and Petter Söderström eivät osallistuneet hallituksen Valmetin ehdotusta koskevaan päätöksentekoon.

Jukka Moisio, Neleksen hallituksen puheenjohtaja kertoo, että Neleksen hallitus suosittelee edelleen yhtiön osakkeenomistajille Alfa Lavalin tekemän julkisen käteisostotarjouksen hyväksymistä.

”Valmet teki syyskuun lopussa hallitukselle ehdotuksen Valmetin ja Neleksen sulautumisesta. Siitä lähtien olemme osakeyhtiölain mukaisen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutemme mukaisesti työskennelleet ahkerasti pyrkiäksemme käymään dialogia ja selkiyttämään Valmetin lähestymistä. Yrityksestämme huolimatta Valmetin hallitukselta ei ole ollut saatavilla Nelekselle konkreettista ehdotusta, jota voisimme perustellusti arvioida Neleksen osakkeenomistajien kannalta”, Moisio toteaa.

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine kertoo tänään julkistetussa Valmetin tiedotteessa, että Valmetilla ja Neleksellä on suurelta osin samanlainen asiakaskunta, yhteistä historiaa ja niitä tukevat pitkän aikavälin megatrendit.

”Näemme että näiden kahden yhtiön sulautuminen olisi erittäin hyödyllistä sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajille. Se loisi globaalisti johtavan yhtiön, jolla olisi hyvät mahdollisuudet kannattavaan kasvuun ja erinomaiseen omistaja-arvoon”, Laine toteaa.

Valmet kertoo tämänpäiväisessä tiedotteessaan, että se on myös tehnyt ehdotuksen aikataulusta ja painottanut halukkuuttaan käydä keskustelua avoimeen vuoropuheluun ja luottamukseen perustuen tarkemman sulautumisehdotuksen selventämiseksi mukaan lukien osakkeiden vaihtosuhde. Valmetia ei ole kuitenkaan kutsuttu keskustelemaan näistä asioista tarkemmin Neleksen kanssa.

Alfa Lavalin ostotarjouksen läpimeno ei ole lainkaan varmaa, sillä ruotsalaisyhtiö edellyttää, että se saa kaksi kolmas osaa Neleksen osakkeista. Nyt siis kauppaa vastustava Valmet omistaa jo lähes 30 prosenttia yhtiöstä. Sen tavoitteena on mitä luultavimmin kasvattaa omistus yli kolmasosan, jotta se voi estää ruotsalaisyhtiön tarjouksen.