Sijoitusasiantuntija: Varovaisimpien yhdistelmärahastojen tuottonäkymä on heikko

Yhdistelmärahastot kiinnostavat nyt suomalaisia rahastosijoittajia. Niiden tuotot saattavat kuitenkin jäädä vaatimattomiksi.

Vuoden kolmannella neljänneksellä kotimaiset yhdistelmärahastot saivat yli 17 000 uutta osuudenomistajaa. Ne saivat enemmän uusia osuudenomistajia kuin keskimääräisellä vuosineljänneksellä viimeisenä viitenä vuotena. Tämä selviää S-Pankin neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä Rahastopörssi-selvityksestä.

Koronapandemia on pitänyt huolen siitä, että osakemarkkinoilla on riittänyt tänä vuonna runsaasti käänteitä. S-Pankin päästrategin Lippo Suomisen mukaan kehitys on tuonut mieleen viimeisen 15 vuoden tapahtumat.

”Ikään kuin markkinat olisi laitettu pikakelaukselle ja edetty finanssikriisiä edeltäneistä ajoista aina tähän päivään. Keväällä mentiin vahvasta optimismista kovaan romahdukseen ja sitten yhtä lailla nopeaan nousupyrähdykseen”, Suominen kuvailee.

Yhdistelmärahastojen tuotto on ollut vaatimatonta. Ne ovat tuottaneet keskimäärin reilut 1,2 prosenttia viimeisenä 12 kuukautena, tosin viime kuukausina tuotot ovat toki olleet selvästi kovempia kevään markkinakäänteen jälkeen. Vuoden kolmannella neljänneksellä yhdistelmärahastojen arvot nousivat keskimäärin lähes kolme prosenttia.

Yhdistelmärahastojen tuotto-odotus ja riskit riippuvat siitä, kuinka suuri osuus rahasto sisältää osakkeita. Pienempiriskisten rahastojen korkosijoitusten osuus on puolestaan suurempi.

Suomisen mukaan varovaisimpien yhdistelmärahastojen tuottonäkymät ovat kuitenkin painumassa melko mataliksi vähäriskisten korkojen painuttua nollaan tai sen allekin. Jos suomalaiset haluavat tavoitella merkittävämpiä tuottoja, edessä on siirtymä enemmän osakesijoituksia sisältäviin yhdistelmärahastoihin, Suominen ennustaa.

”Jo nyt on nähtävissä merkkejä, että isomman osakeosuuden yhdistelmärahastot nostavat suosiotaan korkopainotteisten verrokkiensa kustannuksella”, Suominen kertoo.

Pankkitilien korkojen odotetaan pysyvän nollassa vielä vuosia. Sijoittajat arvioivat esimerkiksi euroalueen keskuspankkikorkojen olevan miinuksella viiden päästäkin.

”Rahastojen tuotot riippuvat markkinoiden liikkeistä. Siten lyhyellä aikavälillä rahaston arvo voi laskeakin, kuten kevään koronapudotuksessa nähtiin. Toisaalta pidemmän päälle säästäjä saa mahdollisuuden selvästi tiliä parempiin tuottoihin”, Suominen arvioi.

Mikäli korkotaso lähtisi nousuun esimerkiksi inflaation kiihtymisen vuoksi, tarkoittaisi se korkosijoitusten markkina-arvojen laskua ja siten loisi paineita negatiivisille tuotoille myös yhdistelmärahastoissa.

Markkinoilla ei odoteta tällä hetkellä korkojen nousua, mutta korko-odotukset voivat kuitenkin muuttua nopeasti, mikäli inflaatio- tai kasvunäkymässä tapahtuu positiivista kehitystä, muistuttaa Kuntatalouden pääekonomisti Timo Vesala.

”Toisin kuin finanssikriisin jälkeen, nyt merkittävä osa elvytyksestä kanavoituu valtioiden koronatukien kautta suoraan reaalitalouteen – siksi mahdollisuudet kysyntäinflaation elpymiselle ovat paremmat. Mikäli EU:n elvytyspaketin avulla onnistutaan vauhdittamaan talouden rakennemuutosta, pitkän aikavälin kasvupotentiaali vahvistuu ja tasapainokorot voivat sitä kautta kääntyä nousuun”, ekonomisti toteaa.