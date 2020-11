Tässä 10 suosituinta osaketta osakesäästötilillä

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Suomalaissijoittajat ovat avanneet jo 133 000 osakesäästötiliä. Arvokkain osakesäästötili Nordnetilla on noussut jo 188 000 euroon.

Marraskuun alussa koko Suomessa tilejä oli Euroclear Finlandin mukaan 133 000, josta Nordnetin markkinaosuus osakesäästötileistä on noin 75 prosenttia. Osakesäästötilien ja yleisen sijoittamista kohtaan kasvaneen kiinnostuksen johdosta Suomessa ollaan menossa kovaa vauhtia kohti miljoonan yksityisen osakkeenomistajan rajaa.

Suomen Osakesäästäjien ja Suomen Pörssisäätiön lokakuussa teettämän sijoittajabarometrin mukaan osakesäästäminen on lisääntynyt koronapandemian aikana. Euroclear Finlandin mukaan Suomessa on vastikään saavutettu uusi ennätys yksityisten osakkeenomistajien määrässä. Kotimaisia osakkeita suoraan omistavia suomalaisia on lähes 900 000. Osakesäästötilejä on Suomessa noin 133 000.

“1990-luvun puolivälin vajaasta puolesta miljoonasta omistajasta kansankapitalismi on kehittynyt tilanteeseen, jossa miljoonan raja voi rikkoutua jopa ensi vuonna. Vauhtia kiihdyttämään saatu osakesäästötili takaa sen, että kansankapitalismi kehittyy nopeammin kuin aiemmin. Tilin tuomat veroedut, säästämisen helpottuminen ja aloittamiseen kannustaminen ovat näkyvästi esillä joka päivä”, toteaa Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Keskimääräinen osakesäästötili 10 000 euroa

Tyypillisin osakesäästötilin avannut sijoittaja on noin 40-vuotias, jolla on vähintään jonkin verran aiempaa kokemusta sijoittamisesta. Aktiivisten osakesäästötilien nykyhetken arvo on keskimäärin noin 10 000 euroa, josta 68 prosenttia on sijoitettu kotimaahan, 14 prosenttia ulkomaille ja 18 prosenttia varoista on käteisenä.

Vaikka valtaosalle sijoittajista 50 000 euron maksimiraja tilille siirrettäville talletuksille on vielä kaukana, ja vasta alle yksi prosentti tileistä on saavuttanut talletusten maksimirajan, toivoisi Tuppurainen silti rajan lähivuosina nousevan.

“Ruotsin ISK-tilissä tai Norjan ASK-tilissä ei ole maksimirajaa talletuksille. Tanskassa vastaavan ASK-tilin maksimirajaa ehdittiin puolentoista vuoden voimassaolon jälkeen jo tuplaamaan, vaikkakin raja on vielä matalampi kuin Suomessa”, toteaa Tuppurainen.

Ei ainoastaan kotimaisten osinko-osakkeiden tili

Tammikuussa käyttöönotetun osakesäästötilin osuus on jo merkittävä Nordnetin kaupankäynnissä: 20 prosenttia kaikista osakekaupoista tehtiin lokakuussa osakesäästötilillä, vaikka tili on ollut käytössä vasta alle vuoden.

Nordnetin mukaan osakesäästötilien suosituimpien osakkeiden listan kärkikaksikkoa, Fortumia ja Sampoa, pidetään yleisesti ennustettavina osingonmaksajina. Sen sijaan sijaluvuilta 3–6 löytyvät Wärtsilä, Finnair, Nokia ja Nordea ovat kohdanneet kurssipudotuksia, jotka mahdollistavat potentiaaliseen käänteeseen sijoittamisen.

Huomionarvoisesti osakesäästötileille ei ole Neste pois lukien juurikaan ostettu kaikkien aikojen kurssihuippuihin jo nousseita yhtiöitä. Tästä esimerkkinä Helsingin pörssin tämän hetken arvokkain yhtiö Kone puuttuu kokonaan TOP 10 -listalta. Osakesäästötilin sisältö on siis useimmiten yhdistelmä osinko-osakkeita ja nousupotentiaalin yhtiöitä, analysoi Tuppurainen.

Vaikka kotimaiset suuryhtiöt loistavat omistetuimpien listan kärjessä, osakesäästötilikaupoista jopa 30 prosenttia tehdään Helsingin pörssin ulkopuolella.

Omistetuimmat kansainväliset yhtiöt ovat jättimäisen syöksylaskun tehnyt Norwegian, isoja tuottoja sijoittajille antaneet Apple ja Tesla, ruotsalainen Smart Eye ja Microsoft.

Kaikkiaan ulkomaista osakesäästötilikauppaa kiihdyttävät tässä ajassa erityisesti teknologiasektorin globaaleiksi voittajiksi uskotut yhtiöt sekä koronakriisistä ainakin hetkellisesti kärsineet toimialat, joiden käännemahdollisuuteen sijoitetaan. Osaltaan tämä kuvastaa osakesäästötilejä hyödynnettävän paitsi pitkäjänteisen osakesalkun rakentamiseen myös lyhyen aikajänteen markkinanäkemyksen ottamiseen. Tästä esimerkkinä arvokkaimmaksi noussut osakesäästötili on jo lähes nelinkertaistunut alle vuodessa, Tuppurainen kertoo.

Palvelu osakesäästötilien vertailuun

VertaaEnsin.fi-sivusto on kehittänyt palvelun, jonka avulla osakesäästäjä voi kätevästi vertailla pankkien ja muiden finanssitoimijoiden tarjoamia osakesäästötilejä.

Osakesäästötilejä tarjoavat useat perinteiset pankit, mutta myös erilaisien osake- ja rahastovälittäjien tai sijoituspalveluyritysten, kuten Nordnetin kautta voi avata tilin. Nordnet markkinoi palveluaan muita pankkeja aktiivisemmin, ja sen osakesäästötili onkin ollut erittäin suosittu.

VertaaEnsin.fi vertaa osakesäästäjän puolesta useat osakesäästötilit ilmaisesti ja helposti. Sijoittaja voi nähdä eri tilien ominaisuudet ja hinnat ennen kuin teet päätöksen.

VertaaEnsin.fi-palvelun vertasi työkalunsa avulla viittä eri sijoittajatyyppiä. Luvut ovat suuntaa-antavia, ja ne on tarkastettu joulukuussa 2019. Vertailutyökalu päivittyy jatkuvasti, ja siitä löytyy aina ajantasaiset hinnat.

Tutustu tästä VertaaEnsin.fi-sivuston osakesäästötilien vertailupalveluun

Nordnet Suomen 10 omistetuinta osaketta osakesäästötileillä 6.11.2020 tilien lukumäärän mukaan:

Fortum Sampo Wärtsilä Finnair Nokia Nordea Neste UPM Metso Outotec Nokian Renkaat

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntitilasto