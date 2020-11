Painostus tuotti tulosta: Apple leikkaa sovelluskauppansa komissiota

Kriitikoiden ”Apple-veroksi” ristimä komissiomaksu tippuu pian useimmilla sovellusjulkaisijoilla reilusti.

Teknologiajätti Apple ilmoitti keskiviikkona leikkaavansa reilusti App Store -sovelluskauppansa komissiomaksuja suurimmalta osalta sovellusjulkaisijoita. Vuodenvaihteessa voimaan tulevien uusien ohjeiden mukaan Apple perii jatkossa 15 prosentin komission kaikilta sellaisilta julkaisijoilta, joiden sovellukset tuottavat App Storessa vuosittain alle miljoonan dollarin (noin 840 000 euron) edestä liikevaihtoa.

Tiputus on raju, sillä aikaisemmin Apple on perinyt lähes kaikista App Storen kautta tehdyistä ostoksista 30 prosentin suuruisen komission. Aikaisemmin alempaa 15 prosentin komissiota on sovellettu vain sellaisiin tilanteisiin, joissa sovelluksen kautta on myyty samalle asiakkaalle kestotilausta yhtämittaisesti yli vuoden ajan.

Taustalla pitkään jatkunut painostuskampanja Applea vastaan

Applen päätöstä leikata sovelluskauppansa komissiomaksuja on edeltänyt pitkä painostuskampanja, jossa useat suuret sovellusjulkaisijat ovat ilmaisseet julkisesti tyytymättömyytensä Applen perimien maksujen suuruuteen.

Kritiikki on kohdistunut pääasiassa kahteen eri asiaan.

Ensinnäkin Applen perimää komissiota on pidetty huomattavan suurena, sillä App Storella on käytännössä monopoliasema iOS-käyttöjärjestelmää käyttävien laitteiden sovelluskauppana. Näin Apple on voinut nostaa komissiomaksunsa hyvin korkealle ilman pelkoa kilpailusta, minkä vuoksi nykyjärjestelmän kriitikot ovatkin kutsuneet Applen sovelluskauppakomissiota ylimääräiseksi ”Apple-veroksi”.

Toinen keskeinen syy kritiikille on se, että Apple itse kilpailee omilla sovelluksillaan muiden julkaisijoiden sovelluksia vastaan. Applella on esimerkiksi oma musiikkisovelluksensa, Apple Music, joka kilpailee suoraan Spotifyn ja Deezerin kaltaisten musiikkisovellusten kanssa. Spotifyn ja Deezerin on hankalaa kilpailla Apple Musicia vastaan tilanteessa, jossa Apple on asettanut 30 prosentin palvelumaksun kilpailijoilleen.

Yritysmaailman lisäksi Applen sovelluskauppa on herättänyt tänä vuonna myös lainsäätäjät ainakin kahdella eri mantereella. Yhdysvalloissa liittovaltion oikeusministeriö tutkii, rajoittaako Apple epäreilusti kilpailua sovelluskaupassaan. Samaan aikaan Euroopan unionin kilpailuviranomaiset ovat aloittaneet omat tutkintansa samasta aiheesta.

Vastaavanlaista kritiikkiä on kohdistettu myös Android-käyttöjärjestelmästään tunnettua Googlea vastaan, joka niin ikään perii Google Play -sovelluskauppansa kautta tehdyistä myynneistä 30 prosentin komissiota. Toistaiseksi sovellusjulkaisijoiden kritiikki on kuitenkin kohdistunut pääasiassa Appleen, sillä Google sallii Android-laitteissa myös muut kuin oman sovelluskauppansa.

Muutokset vaikuttavat Applen imagoon, mutta eivät juuri tulokseen

Muutos astuu voimaan vasta vuodenvaihteessa, mutta spekulaatio sen vaikutuksista käy jo nyt kuumana.

Applen oman ilmoituksen mukaan uudistus hyödyttää ”selkeää enemmistöä” kaikista sovellusjulkaisijoista. Apple ei ole julkaissut tarkempaa tietoa hyötyjien määrästä, mutta esimerkiksi New York Times on arvioinut sen koskettavan jopa 98 prosenttia kaikista niistä sovellusjulkaisijoista, jotka nykyään maksavat Applelle komissiota. Lehti perustaa arvionsa ulkopuolisen Sensor Tower -analytiikkayhtiön tekemään arvioon.

Applen tuloksen kannalta uudistuksella ei kuitenkaan oleteta olevan suurta vaikutusta. Vaikka esimerkiksi New York Times arvioi kyllä muutoksen koskevan valtavaa enemmistöä kaikista julkaisijoista, arvioi se samalla tämän ryhmän muodostavan vain viisi prosenttia App Storen kokonaisliikevaihdosta. App Storen vuosittainen kokonaisliikevaihto oli vuonna 2019 noin 50 miljardia dollaria.

Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että Applen tarkoituksena on kiillottaa muutoksella omaa julkisuuskuvaansa. Komissiomaksujen alentaminen pienille julkaisijoille ei juurikaan näy Applen tuloksessa, mutta se saa Applen toiminnan näyttämään reilummalta lukumääräisesti suurelle joukolle sovellusjulkaisijoita. Esimerkiksi Applen suurimpiin kriitikoihin kuuluvan Epic Gamesin toimitusjohtaja Tim Sweeney totesi tuoreeltaan Wall Street Journalille, että hän uskoo Applen pyrkivän muutoksella vain pääsemään eroon osasta kriitikoistaan.