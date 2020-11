It-yhtiö Gofore kivunnut pörssissä jo 84 prosenttia tänä vuonna

Gofore tarkensi tämän vuoden ohjeistustaan. Kannattava kasvu jatkuu.

It-yhtiö Gofore tarkentaa vuoden 2020 taloudellista ohjeistustaan. Ohjeistuksen tarkennuksen taustalla on se, että konsernin liikevaihto on kehittynyt ennakoitua paremmin koronan vaikutuksista huolimatta.

Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 liikevaihto ylittää aiemmin arvioidun liikevaihdon vaihteluvälin 76 miljoonan euron ylärajan, ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019.

Viime vuonna liikevaihto oli 64 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja oli 8,0 miljoonaa euroa.

Aiempi vuoden 2020 taloudellinen ohjeistus (annettu 10.8.2020):

Aiemmin tämän vuoden elokuussa yhtiö oli arvioinut, että tilikauden 2020 liikevaihto on 70–76 miljoonaa euroa, ja että oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja vuonna 2020 kasvaa verrattuna vuoteen 2019.

Gofore raportoi ja kommentoi kuukausittain liiketoimintansa kehitystä liiketoimintakatsauksissaan.

Gofore tarjoaa johdon konsultointipalveluita, digitaalisten palveluiden muotoilua ja rakentamista sekä pilvipalveluita. Yhtiön asiakkaita ovat julkisen hallinnon organisaatiot sekä keskisuuret ja suuret yritykset. Yhtiö listautui First North Finland -markkinapaikalle vuoden 2017 lopussa.

Gofore tavoittelee lähivuosina kohdemarkkinan kasvun ylittävää liikevaihdon kasvua ja 15 prosentin liikevoittoa ennen liikearvopoistoja -marginaalia. Yhtiö arvioi, että lähivuosina kohdemarkkina jatkaa selvästi yleistä talouskasvua sekä koko ICT-palvelusektoria voimakkaampaa kasvua, mutta se ei ylitä 10 prosentin tasoa.

Goforen kasvu on ollut rajua. Vuonna 2015 sen liikevaihto oli vain 12,4 miljoonaa euroa, kun viime vuonna liikevaihto oli noussut jo 64 miljoonaan euroon.

Viime elokuussa it-yhtiö osti ohjelmistojen laadunvarmistukseen ja testausautomaatioon keskittyneen Qentinel Finlandin, jonka liikevaihto oli viime vuonna 12 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa. Qentinelin asiakaskunnassa oli useita suuria yrityksiä ja julkishallinnon organisaatioita kuten Verohallinto, Kone ja Elisa.

Analyysitalo Inderesin tämän vuoden 0,63 euron tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on hieman alle 22x. Inderesin suositus on lisää tavoitehinnalla 13,5 euroa, mikä on hieman alle tämän hetken 13,75 euron kurssinoteerauksen.

Goforen osake nousi perjantaina lähes 5,4 prosenttia tarkennetun ohjeistuksen ansiosta.