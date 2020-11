Moderna tulee takomaan ällistyttävän liikevaihdon koronarokotteellaan

Koronarokotteen kehittänyt Moderna on saanut jo jättitilauksia EU:lta ja USA:lta. Biolääkeyhtiön liikevaihto saattaa yli 100-kertaistua ensi vuonna viime vuoteen verrattuna.

Biolääkeyhtiö Moderna julkisti marraskuun puolessa välissä uutisen, joka innosti niin sijoittajia kuin muitakin. Yhtiön kehittämän koronarokotteen kolmannen vaiheen testit osoittivat, että rokotteen teho on ollut testeissä 94,5 prosenttista.

Testeihin osallistui 30 000 ihmistä, joista osa sai rokotetta ja osa lumelääkettä. Modernan testeissä vain viisi rokotetta saanutta osallistujaa sairastui, kun lumelääkeverrokkiryhmässä sairastui 90 henkilöä.

Kuten lääkejätti Pfizerin koronarokote, myös amerikkalaisen Modernan rokote perustuu täysin uuteen välittäjä-RNA-teknologiaan. Siinä elimistöä ei altisteta kuolleelle, tainnutetulle tai pilkotulle virukselle, vaan kehon solut huijataan tuottamaan oikeita proteiineja ujuttamalla soluun peukaloitu rakennusohje.

Modernan rokotteessa on yksi etu Pfizerin rokotteeseen verrattuna: se säilyy jääkaappilämmössä jopa 30 päivän ajan, kun aiempi arvio oli ollut seitsemän päivää. Pfizerin rokote sen sijaan vaatii säilömistä jopa -80 asteessa, mikä tekee rokotteen jakelusta haastavaa.

Modernan osakekurssi on ollut teknologiapainotteisessa Nasdaq-pörssissä nousutrendissä jo viime helmikuusta lähtien, jolloin Moderna kertoi lähettäneensä ensimmäisen erän uudenlaista kokeellista koronavirusrokotetta liittovaltion tutkijoille ihmistestejä varten.

EU ja USA ostavat miljoonia Modernan rokotteita

Tällä viikolla Modernan osakkeenomistajat saivat kuulla lisää myönteisiä uutisia.

Euroopan Unioni on tehnyt etukäteissopimuksen Modernan kanssa yrityksen koronarokotteen ostamisesta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi tiedotteessa, että alustavien tulosten perusteella Modernan rokote tehoaa erittäin hyvin koronaa vastaan. Euroopan lääkevirasto EMA saattaa antaa ensi kuussa hyväksynnän koronarokotteille, jotka ovat lähettäneet arvioitavaksi dataa kliinisistä kokeista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan EU on nyt alustavasti tilannut Modernalta 160 miljoonaa rokoteannosta. Aluksi EU tilaa Modernalta 80 miljoonaa annosta ja lisäksi komissiolla on optio 80 miljoonan annoksen lisätilaukseen.

Moderna ei tule olemaan kuitenkaan ainoa koronarokotteen toimittaja EU:lle, sillä EU on tehnyt sopimuksia myös Pfizerin ja muutaman muun yhtiön kanssa.

Modernan pääjohtaja Stéphane Bancel kertoo yhtiön tiedotteessa, että Moderna on lisännyt tuotantovalmiuttaan Yhdysvaltojen ulkopuolella strategisten kumppaneidensa kanssa pystyäksemme toimittamaan noin 500 miljoonaa annosta vuodessa, mahdollisesti jopa miljardi annosta vuodesta 2021 lähtien, jos rokote saa hyväksynnän.

Bancel on arvioinut, että yhden rokoteannoksen hinta tulee olemaan noin 25-37 dollaria.

Aiemmin Moderna on sopinut USA:n hallinnon kassa 100 miljoonan koronarokotteen toimittamisesta. Lisäksi yhtiö on tehnyt sopimuksen Japanin terveys- työ- ja hyvinvointiministeriön kanssa 50 miljoonan rokotteen toimittamisesta. Kanada on puolestaan tilannut 20 miljoonaa annosta.

Yhteensä Modernalla on siis tilauksia EU:lta, USA:lta, Japanilta ja Kanadalta jo 330 miljoonaa korona-annosta.

Modernan liikevaihto nousee kokonaan toisille lukemille

Jos oletetaan, että Moderna saa myytyä annokset keskimäärin 31 dollarilla, tarkoittaa 330 miljoonan rokotteen tilauspotti yhteensä 10 230 miljoonan dollarin eli 10,2 miljardin liikevaihtoa.

On kuitenkin mahdollista, että EU:n ja USA:n kaltaiset suurtilaajat saavat annokset halvemmalla kuin mitä Modernan toimitusjohtaja on julkisesti ilmoittanut. Esimerkiksi Motley Fool -sijoitussivuston toimittaja Keith Speights laskee myyntihinnaksi 20 dollaria. Silläkin hinnalla myynti olisi 6 600 miljoonaa dollaria eli 6,6 miljardia dollaria.

Jotain kuvaa tilausten valtaisasta suuruudesta Modernan kannalta kertoo se, että viime vuonna Modernan liikevaihto oli yhteensä vain 60 miljoonaa dollaria.

Eivätkä Modernan rokotetoimitukset rajoitu tietenkään noihin 330 miljoonaan annokseen. Yhtiöllä on jo lukuisia muita tilauksia pienemmistä maista, kuten Sveitsistä, Israelista ja Qatarista. Lisäksi USA:n hallinnolla on lisäoptio 400 miljoonan annoksen lisätilaukseen.

Modernan tilaukset ylittävät luultavasti yli 100 kertaisesti yhtiön viime vuoden liikevaihdon.

Se tarkoittaa tietysti myös sitä, että analyytikoiden ennusteet Modernan myynnin ja tuloksen kehittymiselle ovat kovia. Analyytikot odottavat Modernan viime vuoden 60 miljoonan liikevaihdon nousevan tänä vuonna jo lähes 450 miljoonaan dollariin ja ensi vuonna huikeaan 6030 miljoonaan dollariin.

Järisyttävät liikevaihtoluvut eivät kuitenkaan vielä ole kirkossa kuulutettu asia. Sekä Modernan että Pfizerin koronarokotteilta puuttuu vielä virallinen rokotejakelulupa. EU:n ja USA.n lääkeviranomaiset eivät ole vielä hyväksyneet yhtiöiden rokotteita.

Lisäksi nyt sovitut tilaukset eivät vielä takaa, että ne johtaisivat myyntiin, mikäli esimerkiksi tuotannossa tai jakelussa syntyy ongelmia.

Vastuurajoitus: Kirjoittaja omistaa Modernan osakkeita.