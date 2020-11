Sijoita kuin mummo, älä kuin Warren Buffett

Naisten sijoitussalkut tuottavat paremmin kuin miesten. Mistä se johtuu?

Aalto-yliopiston rahoituksen professori Vesa Puttonen jakoi Twitterissä mielenkiintoisen tutkimustuloksen miesten ja naisten tuloksista sijoittamisessa. Puttosen jakamassa taulukossa verrattiin miesten ja naisten sijoitussalkkujen tuottoja.

”Naiset treidaavat vähemmän kuin miehet. Naisten salkut tuottavat paremmin kuin miesten. Erityisesti 60-80 -vuotiaiden naisten”, Puttonen kirjoittaa Twitterissä.

Tutkimuksen mukaan siis aktiivinen kaupankäynti vähentää kokonaistuottoja. Koska vanhemmat naiset käyvät harvakseltaan kauppaa, on heidän tuotonsa parempi kuin esimerkiksi nuorempien miehien.

Nordnetin maajohtaja Suvi Tuppurainen on havainnut myös ”mummojen” sijoitusmenestyksen.

”Katsoin tilastoista, että ‘mummot’ (yli 66v naisasiakkaat) ovat tehneet viidessä vuodessa parempaa tuottoa kuin koko asiakaskunta keskimäärin”, Tuppurainen kirjoittaa Twitterissä.

Kannattaisiko perussijoittajan ottaa esimerkkiä mummoista?

Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto kommentoi Puttosen jakamaa taulukkoa.

”Unohda kaikki sijoita kuin Buffett tai edes yleisemmät sijoita kuin guru-kehotukset”, Kivipelto toteaa.

Kannattaako sijoittajan siis sijoittaa mieluummin kuin mummo kuin Warren Buffett?

Kivipelto kertoo, että Buffettin sijoitusstrategia on osta ja pidä -strategia, kuten yleensä piensijoittajienkin. Buffetilla on kuitenkin keskitetympi sijoitussalkku kuin mikä on järkevää riskienhallintaa piensijoittajalle. Perussijoittajan riskinottokyky ei ole samaa luokkaa kuin Buffetin, Kivipelto kertoo.

Lisäksi Kivipelto muistuttaa, että Warren Buffetilla on ”iso lompakko” päätöstenteon tukena. Sitä ei perussijoittajalla ole.

Amerikkalainen sijoitussivusto The Motley Fool tuo esiin neljä seikkaa, joiden vuoksi kannattaa miettiä kahdesti, ennen kuin sijoittaa sokeasti Buffettin tavoin. Buffettin sijoitustyylin kopiointiin nimittäin liittyy myös haasteita.

Buffettin kommentti ”hajauttaminen on suoja tietämättömyydelle” tai toisinaan ilmaistu ”hajauttaminen on vaarallista”, voi ajaa monen keskivertosijoittajan vaikeuksiin.

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen kertoo, että Buffett etsii hyvää bisnestä hyvään hintaan ja omistaa pitkäjänteisesti ilman turhaa kaupankäyntiä.

Buffettin sijoitustyylin erilaisuus konkretisoitui finanssikriisin aikana.

“Kun osakepelaajat etsivät turvaa, Buffett teki bisnessijoittajana suuria lisäsijoituksia edulliseen hintaan. Suomalaisten piensijoittajien, salkunhoitajien ja eläkeyhtiöiden reaktio finanssikriisiin oli etsiä lisää turvaa. Niinpä Buffettin hoitama varallisuus kasvaa hyvin nopeasti samaan aikaan, kun esimerkiksi suomalaisten työeläkeyhtiöiden hallinnoimat varat kasvavat hitaasti”, Hyttinen toteaa.

Miehet eivät tee huonompia osakevalintoja

Myös Kivipelto on tutustunut tutkimuksiin, joiden mukaan naisten sijoitussalkut tuottavat keskimäärin paremmin kuin miesten. Selityskin on sama kuin Puttosen esimerkin: treidaaminen ja aktiivinen kaupankäynti syö tuottoa.

Brad M. Barberin ja Terrance Odeanin tutkimustulokset viittaavat siihen, että miehillä on sijoittajina enemmän liiallista itsevarmuutta kuin naisilla ja miehet käyvät enemmän kauppaa. Tutkimuksen mukaan miesten tuottoja syö liiallinen kaupankäynti.

Tutkimuksessa on tärkeä havainto myös se, että miesten naisia heikompi tuotto ei johdu huonommista osakevalinnoista. Syy heikompaan tuottoon on vain liiallinen kaupankäynti.