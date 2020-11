Pfizerin koronauutinen lupaa hyvää myös toisen lääkeyhtiön rokotehankkeelle

Salkunhoitajan mukaan kliiniset rokotekokeet ensimmäisenä aloittanut Moderna saattaa olla seuraava hyvien rokoteuutisten tuoja.

Osakemarkkinat lähtivät maanantaina hurjaan kiitoon, kun lääkejätti Pfizer ja bioteknologiayhtiö BioNTech ilmoittivat koronarokotteen tutkimustuloksista. Yhtiöiden mukaan kymmenille tuhansille vapaaehtoisille tehdyt tulokset rokoteaihionsa kolmannen ja viimeisen vaiheen tutkimuksesta ovat lupaavia.

Yhtiöiden kehittämällä koronarokotteella on alustavien tutkimustulosten mukaan todettu jopa 90 prosentin suojateho. Lukema on selvästi korkeampi kuin mitä aiemmin odotettiin.

USA:n terveysministeriö ja turvallisuusministeriö ilmoittivat viime heinäkuussa, että USA on tehnyt sopimuksen Pfizerin ja BioNTechin kanssa 100 miljoonasta koronarokotteesta. USA maksaa Pfizerille 1,95 miljardia dollaria koronarokotteen tuottamiseksi ja 100 miljoonan rokotteen toimittamiseksi.

FIM:n salkunhoitaja Mikko Linnanvuori kertoo artikkelissaan, että Pfizerin tulokset tulivat yhtiön aiemmin antamaan aikatauluun nähden reilun viikon myöhässä, mutta toisaalta tutkimus on nyt selvästi pidemmällä kuin arveltiin.

Koronarokote saattaa olla käytössä jo pian.

”USA:n lääkeviranomainen FDA on kertonut hyväksyvänsä rokotteet, joiden teho on yli 50 prosenttia ja jotka on osoitettu turvallisiksi. Pfizerin turvallisuustulokset tulevat ehkä jo ensi viikolla. Tämän jälkeen yhtiö voi anoa hätäkäyttölupaa rokotteelle”, Linnanvuori ennustaa.

Linnanvuoren mukaan Pfizer on valmistautunut valmistamaan 1,3 miljardia rokoteannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Koska yhdelle henkilölle annetaan kaksi annosta, riittävät rokotteet 650 miljoonalle ihmiselle. USA ja Japani ovat jo varmistaneet itselleen suurimmat erät rokotetta.

Pfizerin onnistuminen lupaa hyvää myös toiselle koronarokotetta kehittävälle lääkeyhtiölle.

Kuten Pfizerin, myös amerikkalaisen Modernan rokote perustuu Linnanvuoren mukaan täysin uuteen välittäjä-RNA-teknologiaan. Siinä elimistöä ei altisteta kuolleelle, tainnutetulle tai pilkotulle virukselle, vaan kehon solut huijataan tuottamaan oikeita proteiineja ujuttamalla soluun peukaloitu rakennusohje.

Moderna lähetti ensimmäisen erän uudenlaista kokeellista koronavirusrokotetta liittovaltion tutkijoille ihmistestejä varten jo viime helmikuussa. Kliiniset rokotekokeet ensimmäisenä aloittanut Moderna ei ole vielä ilmoittanut, milloin se pystyy julkaisemaan tulokset heidän laajasta käynnissä olevasta tutkimuksesta.

Pfizer ja BioNTech ovat edenneet nopeimmin koronarokotteen kliinisessä tutkimuksessa, arvioi Lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori Mika Rämet syyskuussa.

”Myös Johnson&Johnsonin ja AstraZenecan rokotetutkimuksista odotetaan tuloksia lähikuukausina”, Linnanvuori arvioi.

AstraZeneca arvioi, että heidän kantajavirukseen pohjaavan rokotteen laajan kliinisen tutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden lopussa.

Linnanvuoren mukaan rokoteuutiset saattavat tuoda mukanaan osakemarkkinoiden sektorirotaation.

”Rokoteuutisen hinnoittelu oli rajua ja voimakas kurssiheilunta voi hyvin jatkua. Tieto toimivasta rokotteesta ei vaikuta pelkästään pahimmin koronasta kärsineisiin yhtiöihin, vaan se saattaa käynnistää laajemmankin siirtymän halvempiin arvo-osakkeisiin”, Linnanvuori arvioi.