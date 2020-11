Seppo Saario paljastaa haastattelussa viisi salkustaan löytyvää ETF-rahastoa.

Sijoituskirjailija, yritysjohtaja ja yksityissijoittaja Seppo Saario on yksi tunnetuimpia suomalaisia sijoittajia. on opettanut suomalaisia sijoittamaan 1970-luvulta lähtien. Saario teki pitkän uran teollisuuden parissa, jonka jälkeen hän on toiminut itsenäisenä sijoittajana ja yhtiöiden omistuksen ja pörssistrategian neuvonantajana.

Viime vuoden hän on keskittynyt päivittämään menestysteostaan. Saarion kirjoittamasta klassikkokirjasta Miten sijoitan pörssiosakkeisiin (Alma Talent, 2020) ilmestyi tänä vuonna uudistettu 17. painos.

Maailma on kuitenkin muuttunut ja yhä suurempi osa sijoituspääomista virtaa indeksirahastojen ja pörssinoteerattujen rahastojen eli ETF:in kautta.

Saario aiemmin tullut tunnetuksi osakesijoittamisen puolestapuhujana. Mannerlaatat ovat kuitenkin nyt liikkeessä, sillä Saario on viime aikoina alkanut puhua indeksisijoittamisen puolesta.

Saario kertoi alkuvuodesta siirtäneensä varojaan suorista osakeomistuksista enimmäkseen indeksirahastoihin. Yli puolet konkarisijoittajan sijoitussalkun arvosta on nyt indeksituotteissa.

Indeksisijoittamista Saario kertoo alkaneensa suosia siksi, että osakepoiminta on tullut vaikeammaksi. Yksittäisiin osakkeisiin sijoittamalla on vaikea päästä keskiarvotuottoihin.

Indeksirahastoilla sijoittaja pääsee keskimääräiseen tuottoon pienillä kuluilla. Lisäksi indeksirahastoissa on mahdollista saada osingot verovapaasti, jos kyseessä on kasvurahasto.

Indeksisijoittamisen idean Saario kiteyttää Iltalehden haastattelussa seuraavasti:

Toisin kuin perinteisessä rahastossa, jossa kovapalkkainen salkunhoitaja yrittää pähkäillä, minkä yhtiön osakkeita kannattaa ostaa, indeksirahaston hoitaja ei käytä tähän pohdintaan minuuttiakaan. Hän hankkii rahastoon osakkeita pörssi-indeksin sisällön mukaan. Pörssi-indeksi voi koostua esimerkiksi Helsingin pörssin 25 suurimmasta yhtiöstä.

SijoitusSummitin Merja Mähkän haastattelussa Saario perustelee, miksi ETF:t ovat hänen suosiossaan kotimaisten pörssiyhtiöiden sijaan.

Suuret suomalaiset pörssiyhtiöt ovat Saarion mukaan vuosien aikana aiheuttaneet paljon harmia. Hän mainitsee esimerkkinä Nokian ylä- ja alamäet. Saario on ostanut Helsingin pörssin indeksiosuuksia.

Saarion mukaan indeksisijoittamalla syntyy veroetu. Kun yhtiöt maksavat osinkoja, saa indeksiosuusrahasto osingot verovapaasti. Osakkeiden suorassa omistuksessa noin kolmannes osingoista menisi veroihin.

Haastattelussa Saario myös kertoo, millä perusteella hän pörssinoteeratut indeksirahastot eli ETF:t valitsee. Saario on hajauttanut sijoituksensa viiden ETF:n avulla koko maailmaan.