Sievi Capital nousi Inderesin mallisalkkuun

Inderesin mielestä Sievi Capital on selvästi alihinnoiteltu.

Sievi Capital on Helsingin pörssin pääomasijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin. Aktiivisena omistajana se tukee kohdeyritysten kasvua, tuloksellisuutta ja arvon rakentamista.

Sievi Capital aloitti toimintansa pääomasijoitusyhtiönä vuoden 2012 alussa, kun silloinen Sievi Capital jakautui kahdeksi toisistaan erilliseksi pörssilistatuksi yhtiöksi; sijoitusyhtiö Sievi Capital Oyj:ksi ja sopimusvalmistuskonserni Scanfil Oyj:ksi. Sievi Capitalin sijoitustoiminnan fokus siirrettiin asteittain laaja-alaisesta sijoitustoiminnasta pääomasijoitustoimintaan ja vuoden 2017 lopusta eteenpäin yhtiön sijoitukset ovat koostuneet yksinomaan pääomasijoituksista.

Yhtiöllä on sijoituksia tällä hetkellä neljässä kohteessa.

Indoor Group on johtava kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Baltiassa. KH-Koneet Group on yksi johtavista maanrakennuskoneiden maahantuojista, joka toimii Suomessa ja Ruotsissa. Nordic Rescue Group on pelastusajoneuvoihin erikoistunut konserni, johon kuuluvat Saurus Oy ja Vema Lift Oy. Suvanto Trucks on yksi Pohjoismaiden suurimmista itsenäisistä raskaan ajokaluston myyjistä.

Lokakuussa Sievi Capital kertoi, että se oli ostanut enemmistön Logistikas Oy:n ja Logistikas Hankinta Oy:n osakekannoista. Logistikas Oy on vuonna 1997 perustettu logistiikka-alan yritys, jonka palvelukokonaisuus sisältää lähilogistiikan, sisälogistiikan ja paikallisvarastoinnin palvelutuotteet sekä logistiikan asiantuntijapalvelut.

Osakekaupan täytäntöönpanon jälkeen Sievi Capitalin omistus Logistikas Oy:stä kokonaisuudesta on 70 prosenttia ja nykyisten pääosakkaiden 30 prosenttia. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kauppa arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Sievin kolmannen neljänneksen tulos erittäin vahva. Tilikauden tulos nousi viime vuoden 2,6 miljoonasta eurosta 7,0 miljoonaan euroon ja osakohtainen tulos nousi 0,05 eurosta 0,12 euroon.

Koko alkuvuoden aikana osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa, kun se vuosi sitten oli 0,10 euroa.

Alla olevalla videollaSievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila kommentoi pääomasijoitusten kuulumisia Inderesin analyytikko Olli Vilpon haastattelussa.

Kohdeyhtiöiden kehityksessä eroja

Sievi Capitalin toimitusjohtaja Päivi Marttila kertoi tulosraportin yhteydessä, että sen kohdeyhtiöidemme toimintaympäristöissä on kuluvana vuonna ollut merkittäviä eroja ja myös kohdeyhtiöiden talouskehityksissä on ollut huomattavaa vaihtelua.

Indoor Groupin suoriutuminen oli Marttilan mukaan erinomaista kevään vaikeassa markkinatilanteessa, ja yhtiö on jatkanut erittäin vahvaa kehitystä myös markkinatilanteen parannuttua. KH-Koneet Groupille kuluvan vuoden iso teema on ollut vahvemman liiketoimintapohjan rakentaminen Ruotsiin vuonna 2019 yritysostolla hankitun liiketoiminnan perustalle. Marttilan mukaan yhtiö on edennyt tässä työssä erittäin hyvin koronaviruspandemian aiheuttamista haasteista huolimatta.

Nordic Rescue Groupille kuluva vuosi on ollut uuden rakentamista, Marttila kertoo. Vaikka yhtiön tuloskehitys ei ole ollut kuluvana vuonna odotetun kaltaista, yhtiön liiketoiminnan perusta on terve ja yhtiön tuotteet kilpailukykyisiä, mistä osoituksena ovat myös yhtiön kolmannen neljänneksen aikana saamat useat uudet tilaukset.

Suvanto Trucksin kuluvan vuoden kehitys ei ole vastannut yhtiön asettamia tavoitteita, Marttila myöntää. Syynä on ollut muuttuneen toimintaympäristön tuomat haasteet. Silti suhteessa viime vuoden jälkipuoliskoon Suvanto Trucksin tuloskehitys on ollut myönteistä.

Sievi Capitalin osakkeen arvostustaso on alhainen

Osake hinnoitellaan alle substanssiarvon. Substanssiarvo oli syyskuun lopussa 1,25 euroa osakkeelta, kun viimeisin osakkeen päätöskurssi oli 1,02 euroa. Samalla Sievi Capitalin oman pääoman tuotto viimeiseltä 12 kuukaudelta oli 16,2 prosenttia.

Analyysitalo Inderes kertoi perjantaina ostaneensa sijoitussalkkuunsa Sievi Capitalia viiden prosentin osuudella. Salkku muodostuu oikeista osakaupoista.

Analyysitalon mielestä Sievi Capital on mielestämme selvästi aliarvostettu ja täyttää kaikki klassiset arvo-osakkeen piirteet. Yhtiö on harvinainen poikkeus nykymarkkinassa. Osakkeen tasepohjainen P/B-kerroin on vain 0,7x, mikä on alhainen verrattuna osakkeen historialliseen P/B-kertoimeen verrattuna.

”Sievi on mielestämme selvästi alihinnoiteltu suhteessa osien summaamme (66,7 MEUR tai 1,15 euroa osake). Pidemmällä aikavälillä Sievin näkymä on myös mielenkiintoinen. Isot omistukset ovat kiinnostavassa kehitysvaiheessa ja Inderesin soveltamat arvonmääritykset heijastelevat listaamattomille yrityksille hyväksyttäviä valuaatiota. Nämä tasot ovat varsin konservatiivisia ja esimerkiksi Indoorin arvostuksessa näemme merkittävää nousuvaraa, mikäli yhtiö listautuisi parin vuoden tähtäimellä”, Inderesin analyytikko Juha Kinnunen, pääanalyytikko Sauli Vilén ja toimitusjohtaja/analyytikko Mikael Rautanen toteavat.

Inderesin analyytikoiden mielestä Sievi Capitalin nykyisen johdon onnistumisesta on näyttöä. Vahva tuotto on muodostunut esimerkiksi siitä, että omaisuuserät on hankittu portfolioon edullisilla arvostuksilla.

Inderes näkee Sievi Capitalin osakkeessa muutaman vuoden tähtäimellä selvästi tavoitehintaa enemmän nousupotentiaalia.

Sievin osakekaupassa on tällä hetkellä meneillään erikoistilanne. Pääomistaja Jussi Capital myy osakkeita merkittäviä määriä 1,00 euron rajahintaan. Pääomistaja on julkisesti sanonut tavoitteekseen laskea omistus alle 50 prosenttiin, tavoitteenaan purkaa konsernirakenteen Sievi Capitalin ja emoyhtiön välillä.

Pääomistajan myynnit saattavat olla normaalitilanteessa negatiivinen signaali yrityksen tulevaisuuden näkymistä. Inderesin analyytikot arvioivat kuitenkin, että pääomistajan myyntien ajurina on muut syyt kun yhtiökohtaiset fundamentit.

Inderesin suositus Sievi Capitalin osakkeelle on osta ja osakkeen tavoitehinta on 1,15 euroa.

Inderesin mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Salkkumme tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Viimeisen 12 kuukauden aikana salkun arvo on kohonnut yli 50 prosenttia ja koronavuodesta onkin tulossa yksi Mallisalkun parhaista.