Vastuuton vuokralainen on asuntosijoittajan pahin painajainen

Miten asuntosijoittaja voi välttää huonosta vuokralaisesta aiheutuvat kustannukset?

Taloussanomat kertoi tapauksesta, jossa 1920-luvulla rakennettu kolmikerroksinen talo oli vuokrattaessa tyydyttävässä kunnossa, mutta kolmen vuoden aikana vuokralainen sai kamalaa jälkeä aikaiseksi.

Talon vuokralainen, kaksi kissaa, koira ja talossa joskus majaillut tuntematon kissa jättivät asuntoon kosolti jätettä, eläinten ulosteita ja muuta roinaa. Omistajan mukaan haju oli niin hirveä, että sisällä ei voinut olla kuin hetken kerrallaan.

Vuonna 2018 Taloussanomat kertoi lahtelaisessa miehestä, joka oli ollut 52-neliöisessä kaksiossa vuokralaisena ja aiheutti siinä noin 50 000 euron vahingot toissa keväänä.

Vuokralainen rikkoi keittiökalusteet, kylpyhuoneen, katkoi sähköjohtoja ja repi irti pistorasioita. Kaiken kukkuraksi mies tuhosi rälläkällä sekä keittiön että kylpyhuoneen viemäreitä ja hajulukkoja. Myös kylpyhuoneen lattia- ja seinälaattoja oli revitty irti.

Edellä mainitut esimerkit osoittavat karulla tavalla, kuinka tärkeää asuntosijoittajalle on löytää hyvä vuokralainen, joka maksaa vuokrat ajallaan, pitää asunnon siistinä ja viihtyy asunnossa pitkään. Hankalasta vuokralaisesta voi tulla yllättävänkin suuria kustannuksia.

Eräs asuntosijoittaja kertoi Iltalehdelle, että parinkymmenen vuoden aikana vuokralaiset ovat muuttuneet välinpitämättömämmiksi.

“Ei tämä aikaisemmin ole ollut tällaista. Aina on toki ollut pieniä ongelmia: vuokra jää maksamatta tai sisällä on tupakoitu. Tällainen täydellinen välinpitämättömyys on tullut ihan viime vuosina vasta”, kertoo asuntosijoittaja.

Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Kaisa Kangasniemi kertoo, että asuntosijoittajan kannattaa ehdottomasti myös tavata mahdollinen vuokralainen kasvokkain.

“Vuokralaisen antama ensivaikutelma kertoo paljon. Avoimesti työ- tai opiskelutilanteestaan kertovan henkilön voidaan olettaa kertovan avoimemmin esimerkiksi vuokranmaksukykyyn vaikuttavista elämänmuutoksista ja huoneistoa koskevista toiveistaan. Edellisiä asumismuotojaan ja elämäntilannettaan salaileva vuokralaisehdokas voi vaikuttaa vuokranantajasta epäilyttävältä”, lakimies toteaa.

Yksi hyvä vinkki on myös pyytää vuokra-asuntoa hakevalta suosituksia.

Yleisimmät erimielisyydet vuokrasuhteen päättyessä koskevat huoneiston kuntoa ja loppusiivouksen tasoa, toteaa puolestaan Suomen Vuokranantajien nouvontalakimies Olga Lehtonen. Vuokralaisella ja vuokranantajalla saattaa olla erilainen käsitys siitä, missä kunnossa asunto on alun perin ollut.

Ennen vuokrasuhteen alkamista on vuokralaisen ja vuokranantajan hyvä tehdä yhdessä alkutarkastus, jossa tarkistetaan asunnon ja kodinkoneiden kunto sekä kirjataan niitä koskevat huomiot, mahdolliset viat ja puutteet.

“Neuvonnassamme törmäämme usein siihen, että jompikumpi osapuoli ei ehdi tekemään tarkastusta. Huolellisesta tarkastuksesta ja sen dokumentoinnista ei kuitenkaan kannata tinkiä, koska sillä turvataan molempien osapuolten asema. Tarkastukseen kuluu puolisen tuntia, asunnon koosta riippuen”, toteaa Lehtonen.

Vuokrasuhteen päätyttyä vuokralaisen on luovutettava asunto vuokranantajalle tyhjennettynä ja siivottuna. Lehtosen suositus on, että ennen avainten luovuttamista vuokranantajan ja vuokralaisen kannattaa tehdä yhdessä asuntoon lopputarkastus.