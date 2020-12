Euro jatkaa vahvistumistaan dollariin nähden – rikkoi 1,2 dollarin tason

Euron vahvistumisen jatko riippuu paljon keskuspankki EKP:n toimenpiteistä.

Euro on vahvistunut rajusti dollariin nähden viime toukokuusta lähtien. Vielä toukokuun alussa euron ja dollarin vaihtosuhde oli alle 1,08 dollaria. Nyt se on jo 1,21 dollaria. Euro on siis vahvistunut 12 prosenttia.

Euron vahvistumisen taustalla on monia tekijöitä. Nordean analyytikko Kristian Nummelin arvioi, että euroa ovat nostaneet positiiviset rokoteuutiset, demokraattien Joe Bidenin nousu USA:n presidentiksi ja uusien koronavirustapauksien lasku Euroopassa.

Myös Euroopan keskuspankilla on oma vaikutuksensa.

”Lisäksi EKP:n pääekonomisti puhui keskiviikkona, mutta ei ottanut kantaa euron vahvistumiseen. Tämä viittaa siihen, että keskuspankkia eurotaalan nousu ei huolestuta, ainakaan merkittävästi. Aiemmin EKP on puhunut eurotaalaa alemmas, kun ollaan oltu 1,20 tasolla”, Nummelin toteaa.

Vahvistuva euro antaa keskuspankille lisää liikkumatilaa rahapolitiikassa.

EKP:lta onkin lupa odottaa lisäelvytystä ensi torstain kokouksessa, Nummelin arvioi.

”Odotamme pandemia-ajan osto-ohjelman (PEPP) kasvattamista ja pankeille taataan halpaa rahoitusta (TLTRO). Keskuspankki on kommunikoinut uusia toimia olevan luvassa joulukuussa, joten toimet eivät tule markkinoille yllätyksinä.”

Mikäli keskuspankki on euron vahvistumisesta huolissaan, niin todennäköisin EKP:n vaihtoehto on painaa euroa heikommaksi yksinkertaisesti vain viestinnällä, tai kasvattaa PEPP-ohjelmaa hieman odotuksia enemmän.

”Mikäli EUR/USD-kurssin nopea nousu jatkuu, puuttunee EKP peliin ja puhuu euroa heikommaksi lähiviikkoina. Tältä osin eurotaalan nousupotentiaali on osaltaan rajattu”, Nummelin arvioi.

Euroa saattavat kuitenkin ajaa ylös myös muut seikat. Mikäli Brexit-neuvotteluissa syntyy kauppasopimus ja mikäli demokraatit voittavat senaatin hallintaansa, syntyy euroon lisää vahvistumispaineita ja dollariin heikentymispaineita.

Toisaalta USA:n ostopäällikköindeksi kertoo maan talouden suunnan olevan kasvuun päin, kun taas Euroopassa ostopäällikköindeksi ennakoi talouden aktiviteetin supistuvan. Se tarkoittaa sitä, että lyhyellä aikavälillä euron nousuvara dollariin nähden on rajattu, Nummelin uskoo.

Pitemmällä aikavälillä euron suunta on ylöspäin.

”Talousnäkymät puoltavat eurotaalan nousun jatkumista ensi vuonna ja euron vahvistumisessa on paljon kyse myös dollarin heikentymisestä. Onkin syytä varautua euron vahvistumiseen, vaikka nousu hetkeksi katkeaisikin”, analyytikko uskoo.