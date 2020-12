Fellow Finance palautti ohjeistuksen – osakkeen arvostustaso on matala

Sijoittajien luottamus Fellow Financen kasvukäännettä kohtaan ei ole vielä palautunut.

First North -markkinapaikalle listattu joukkorahoitus- ja vertaislaina-alusta Fellow Finance perui viime maaliskuun lopussa vuodelle 2020 antamansa tulosohjeistuksen koronapandemian vaikutusten takia. Perjantaina yhtiö kertoi palauttavansa nyt ohjeistuksensa vuodelle 2020.

Konsernin liikevaihto ja kannattavuus tulevat laskemaan verrattuna vuoteen 2019.

Fellow Financen liikevaihto on kasvanut kuukausitasolla tasaisesti elokuusta 2020 lähtien koronakriisin vaikutusten helpottaessa ja lainavolyymien elpyessä. Kuluvan vuoden jälkimmäisen puolivuotiskauden liikevaihto tulee jäämään kuitenkin hieman ensimmäisen vuosipuoliskon 5,8 miljoonan euron 2020 liikevaihdosta-

Koko vuoden 2020 liikevaihdon odotetaan olevan noin 11 miljoonaa euroa.

Yhtiön kannattavuus on parantunut vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla merkittävästi. Kannattavuutta ovat parantaneet tytäryhtiö Lainaamo Oy:n omasta taseesta suorittaman antolainauksen luottotappioiden vähentyminen, markkinointikustannusten aleneminen ja yhtiön aktiiviset toimet kiinteiden kulujen karsimiseksi.

Tulos jää yhä tappiolle

Jälkimmäisen puolivuotiskauden voiton yhtiö arvioi olevan selvästi ensimmäistä vuosipuoliskoa parempi ja nollan tuntumassa. Koko vuoden 2020 tulos jää tappiolliseksi.

”Erityisen tyytyväisiä olemme yritysrahoituksen kasvuun kesän jälkeen. Kasvua on ollut kuukausitasolla keskimäärin 20% ja uskomme positiivisen kehityksen jatkuvan”, toteaa Fellow Financen toimitusjohtaja Teemu Nyholm.

Nyholmin mukaan sekä yritysrahoituksen että kuluttajalainojen takaisinmaksutasot ovat säilyneet koronakriisiä edeltävällä tasolla, johtuen muun muassa kohdennetuista kiristyksistä luottopolitiikassa ja hyvästä saatavienhallinnasta koronakriisin aikana. Siten lainasijoittajiemme tuotot ovat pysyneet hyvällä tasolla koko koronapandemian ajan.

”Lainasijoittajamme ovatkin kesän jälkeen aktivoituneet ja syksyä kohden nettosijoitukset palveluun ovat kääntyneet positiivisiksi. Tämä on todistanut tasaisen ja hajautetun korkosijoitusvaihtoehtomme toimivuuden myös syvässä taloudellisessa taantumassa”, Nyholm toteaa.

Fellow Financen lainasijoittajat rahoittivat yritys- ja vertaislainoja marraskuussa yhteensä 12,8 miljoonalla eurolla. Kumulatiivinen välitettyjen lainojen määrä kasvoi 683 miljoonaan euroon ja sijoittaja-asiakkaiden määrä 16 962 lainasijoittajaan.

Sijoittajat ovat yhä epäileväisiä

Lainavolyymi on kasvanut jatkuvasti, mutta kasvu on ollut hidastuvaa.

Inderesin analyytikko Atte Riikola toteaa, että Fellow Financen marraskuun numeroiden valossa lainavolyymi kehittyy tällä hetkellä Inderesin odotuksia paremmin. Ensi vuoden näkymää varjostaa Suomessa väliaikaiseksi tarkoitetun korkokaton jatkuminen syyskuuhun 2021 asti, Riikola muistuttaa.

Riikolan mukaan Fellow Financen alustaliiketoiminnan arvostus näyttää erittäin matalalta osien summa -laskelmassa, missä Lainaamo arvotetaan sen lainakannan arvoiseksi.

Fellow Financen taseperusteinen P/B-arvostuskerroin oli viime 21,1x, mutta nyt se on laskenut tasolle 1,4x.

”Matalan arvostuksen purkautuminen vaatii kuitenkin sijoittajien luottamuksen palautumista kasvukäännettä kohtaan, mihin viime kuukausien kehitys on antanut asteittain lisää vahvistusta. Pintautuneet sääntelyriskit pitävät kuitenkin lyhyellä tähtäimellä epävarmuuden koholla”, analyytikko toteaa.

Fellow Finance on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Sen alustan avulla ihmiset ja yritykset voivat rahoittaa toisiaan suoraan ilman pankkeja. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 680 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tsekeissä. Fellow Finance on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.