Marimekon myötätuuli jatkuu – nostaa vuoden 2020 tulosohjeistusta

Marimekko nostaa liikevaihdon ja liikevoiton ohjeistustaan vuodelle 2020.

Marimekko arvioi aiemmin 4.11.2020 julkistetussa osavuosikatsauksessaan konsernin liikevaihdon vuonna 2020 jäävän edellisvuodesta ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai alhaisempi.

Marimekko nostaa nyt aiempaa arviotaan vuoden 2020 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton kehityksestä.

Uuden arvion mukaan Marimekko-konsernin liikevaihdon arvioidaan olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla tai hieman alhaisempi ja vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan olevan edellisvuotta korkeampi.

Näkymien parantumiseen vaikuttaa erityisesti Suomen-vähittäismyynnin odotettua parempi kehitys ja kohentuneet loppuvuoden näkymät.

Yhtiö arvioi tuloskertymän vuoden 2020 toisella vuosipuoliskolla painottuvan selvästi vuoden kolmannelle neljännekselle kuten vuonna 2019. Toisen vuosipuoliskon liikevaihdon vuonna 2020 ennakoidaan kertyvän tasaisemmin kahdella viimeisellä neljänneksellä.

Yhtiön vuoden 2020 näkymiin liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä. Marimekolle tärkeän kotimarkkinan ja yhtiön koko vähittäismyynnin näkymiin vaikuttaa edelleen olennaisesti se, kuinka asiakasmäärät vähittäismyymälöissä kehittyvät loppuvuonna sekä se, voimistuuko koronaviruspandemia niin, että Marimekon omia myymälöitä jouduttaisiin sulkemaan tilapäisesti. Loppuvuoden liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden säilyminen pandemiatilanteessa.

Uusin positiivinen tulosvaroitus on jälleen yksi osoitus Marimekon kovasta tuloskestävyydestä.

Marimekko on kääntänyt tuloskehityksensä selvään noususuuntaan viimeisten kolmen vuoden aikana. Vuonna 2015 yhtiön liikevoitto oli alle kaksi miljoonaa, kun se viime vuonna nousi jo 18 miljoonaan euroon.

Verkkomyynti, partnerivetoinen Aasian-vähittäiskauppa sekä Marimekko-myymälöiden neliömyynnin tehostaminen toimivat yhtiön kasvun vetureina.

Kuluvana vuonna tammi-syyskuun aikana koronaviruspandemian vaikutusten vuoksi liikevaihto laski kuitenkin viisi prosenttia ja oli 86,2 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa heikensivät erityisesti vähittäismyynnin lasku Suomessa ja Pohjois-Amerikassa sekä tukkumyynnin vähentyminen Aasian-Tyynenmeren alueella. Liikevaihdon laskua kompensoivat erittäin hyvin sujunut verkkokauppa sekä Suomen-tukkumyynnin vahva kehitys, johon osaltaan vaikuttivat kertaluonteiset kampanjatoimitukset.

Vaikka koronaviruspandemia on vaikuttanut tänä vuonna huomattavasti muotikauppaan, Marimekko on onnistunut ottamaan jonkin näköisen torjuntavoiton vallitsevassa tilanteessa. Yhtiö onkin hyötynyt siitä, että sillä on eri tuotekategorioita. Esimerkiksi kodin tuotteiden myynnin kasvu on kompensoinut vaatteiden ja laukkujen myynnin laskun.

Myös Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko viittaa kattavan tuotevalikoiman voimaan kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

”Tämän poikkeuksellisen kriisin hallitsemisessa Marimekon vahvuuksiksi ovat osoittautuneet ripeän reagointikyvyn ja kansainvälisesti kiinnostavan ja ajankohtaisen brändin ohella kattava lifestyle-tuotevalikoima sekä monipuolinen liiketoiminta- ja jakelukanavamalli”, toimitusjohtaja kertoo.

Marimekon tilinpäätöstiedote vuodelta 2020 julkistetaan torstaina 18.2.2021 klo 8.00.