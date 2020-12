Analyytikot: Nokialla edessä mittava rakenneremontti, joka painaa ensi vuoden tuloskuntoa

Nokia toimii edelleen sen resursseihin nähden liian monella tuotealueella, arvioivat Inderesin analyytikot.

Nokia julkisti keskiviikkona tietoja uudesta strategiastaan ja toimintamallistaan. Markkinoilla strategiamuutos otettiin kuitenkin vaisusti vastaan, mikä johtui todennäköisesti siitä, että Nokia arvioi matkapuhelinverkkojen liiketoimintaryhmän vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin jäävän nollaan prosenttiin ensi vuonna.

Nokia keskittyy toimittamaan kriittisiä verkkoja viestintäpalveluiden tarjoajille, yrityksille ja internet-toimijoille. Yhtiö tavoittelee teknologiajohtajuutta kaikissa niissä segmenteissä, joissa se kilpailee.

Nokia näkee arvonluontimahdollisuuksien siirtyvän kohti puolijohteita, pilvinatiiveja ohjelmistoja ja palvelupohjaisia as-a-service -liiketoimintamalleja.

Inderesin analyytikko ja toimitusjohtaja Mikael Rautanen sekä analyytikko Atte Riikola kiinnittävät huomiota siihen, että Nokian strategiauudistuksessa ei kuultu tarkemmin valintoja tuotealueista tai liiketoimintaryhmien tavoitteista.

Tehostamistoimenpiteitä Nokia luultavasti joutuu tekemään, analyytikot uskovat.

”Nähtävästi uusien liiketoimintaryhmien harteille siirretään nyt ensin vastuuta kustannussäästöistä sekä strategiavalinnoista sen suhteen, mitkä tuotealueet pääsevät riittävään pääoman tuottoon ja mitkä divestoidaan. Näkemyksemme mukaan Nokia toimii edelleen sen resursseihin nähden liian monella tuotealueella ja kustannusrakenteessa on tehostamisen varaa, minkä takia odotamme uutisia näiden osalta ensi vuonna”, Rautanen ja Riikola arvioivat.

Nokian kipupiste on mobiiliverkot, jossa siis Nokia ei odota positiivista liikevoittoa ensi vuonna. Yhtiön välitön tavoite on parantaa mobiiliverkkoliiketoiminnan kannattavuuttaan sekä saavuttaa johtava asema 5G-verkoissa.

Rautasen ja Riikolan mielestä Nokian tavoitteet on erittäin haastava ja se vaatii mittavia investointeja kilpailukyvyn palauttamiseksi.

”Nokian muut yksiköt ovat nähdäksemme tyydyttävässä iskukunnossa ja käännettävissä hyvään iskukuntoon, mutta suurimman yksikön eli Mobile Networksin osalta aihetta huoleen riittää edelleen. Geopoliittinen tilanne ja muutamaan toimijaan rajoittuva markkinan kilpailu tarjoaa kuitenkin toivon kipinän.”

Inderesin analyytikoiden mukaan Nokialla on edessä mittava remontti rakenteellisten ongelmien korjaamiseksi sekä merkittäviä lisäinvestointeja kilpailukyvyn palauttamiseksi.

”Tämä painaa tuntuvasti ensi vuoden tuloskuntoa ja kassavirtaa. Lyhyen aikavälin tuloksen optimoinnin sijaan nyt tehtävillä muutoksilla Nokia kuitenkin rakentaa mielestämme täysin oikein perustaa pitkän aikavälin menestykselle”, Rautanen ja Riikola toteavat.

Inderesin suositus Nokian osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 3,5 euroa. Osakkeen arvostuskerroin on painettu pörssissä alas.

“Odotamme Nokian pääsevän elpyvän tuloksen urille vuodesta 2022 alkaen, jonka valossa osakkeen arvostus (2022e oik. P/E 12x, EV/EBIT 7x) on maltillinen”, analyytikot arvioivat.