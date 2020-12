Osakesijoittajan ei kannata odottaa kurssiromahdusta

Finanssikriisin jälkeen osakemarkkinat nousivat ennätyksellisen pitkän ajan, kunnes koronakriisi oli markkinoille jälleen uusi shokki. Ennen koronaa vallinnutta nousua edesauttoi keskuspankkien ennätyksellisen kevyt rahapolitiikka, jonka ansiosta korot ovat pysyneet alhaalla ja keskuspankit ovat puskeneet talouteen likviditeettiä kvantitatiivisella elvytyksellä.

Koronakriisin jälkeen osakemarkkinoiden elpyminen on ollut kuitenkin vakuuttavaa. Esimerkiksi USA:n S&P 500 osakeindeksi on kivunnut jo uuteen ennätykseen ja ennen koronaa olleen ennätyksen indeksi saavutti jo viime heinäkuussa.

Aina pitkän nousumarkkinan aikana löytyy myös varoittelijoita.

Esimerkiksi sijoittaja ja hedgerahaston salkunhoitaja David Einhorn varoitti lokakuussa, että markkinoilla on merkkejä teknologiaosakkeiden kuplasta. Näitä merkkejä ovat esimerkiksi listautumismania, markkinoiden keskittyminen muutamiin yrityksiin yksittäisellä toimialalla, poikkeuksellisen korkeat arvostuskertoimet ja ”hämmästyttävät” kaupankäyntivolyymit spekulatiivisissa sijoitusinstrumenteissa.

Listautumismarkkinoihin perehtynyt Floridan yliopiston rahoituksen professori Jay Ritter kertoo, että listautumismarkkinat eivät vielä ole niin hullut kuin vuosina 1999 ja 2000, mutta ne ovat silti nyt hullummat kuin yhtenäkään muuna vuonna.

Tänä vuonna listautuneiden jenkkiyhtiöiden ensimmäisen päivän keskimääräinen tuotot ovat olleet 37 prosenttia, mikä on historiallisesti poikkeuksellisen korkea lukema. Viimeksi näin kovia tuottoja jenkkipörsseissä nähtiin vuonna 2000.

Kaikki sijoittajat eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti pidä mielekkäänä osakkeiden kurssiromahduksiin valmistautumista.

Sijoitusbloggaaja ja Ritholtz Wealth Management -yhtiön tutkimusjohtaja Mikael Batnick muistuttaa, ettei sijoittajan ole syytä pelätä tilannetta, jossa osakkeet ovat korkeammalla kuin koskaan ennen, eli sijoitusslangilla sanottuna ATH-tasolla (engl. all time high).

Väitteensä vakuudeksi Batnick jakoi blogissaan ja Twitterissä kuvaajan, joka kuvaa S&P 500 -osakeindeksin tuottoja ATH-tason jälkeen sekä vertailun vuoksi tuotot kaikkina muina ajankohtina. Vertailuajanjaksoina hän käytti yhtä kuukautta, kolmea kuukautta, kuutta kuukautta, 12 kuukautta ja 24 kuukautta.

There are many reasonable ways to invest. Waiting for a market crash is not one of them.https://t.co/I8Cw36qPHI