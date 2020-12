Seitsemän rikastumisen salaa, jotka kaikkien tulisi tietää

Tuliko nämä rikastumisen salat ihan yllätyksenä?

Miksi uskomme, että kun ansaitsee paljon rahaa, se tarkoittaa automaattisesti sitä, että on rikas? Mitä ”rikas” oikeastaan tarkoittaa?

Sanakirjan mukaan rikas tarkoittaa sitä, että henkilöllä on ”paljon rahaa tai omaisuutta, hän on varakas”. Mietitäänpä tätä hetki. Se, että ansaitsee paljon rahaa tai että on paljon rahaa, ei välttämättä tarkoita sitä, että on rikas. Vai mitä?

Tähän tulee mukaan yksi yleinen korkeatuloisten ansa. Kun rahaa tulee sisään kaikista ovista (niin moni meistä tietää miltä tämä tuntuu), niin sitä lentää ulos samalla jokaisesta ikkunasta. Kuvioon tulee kutkuttava halu pröystäillä muille ja fiilis, että rahasta on nautittava nyt, kun sitä on. Tämä voi johtaa ylenpalttiseen tuhlailuun. Onko tämä sitä ”uusrikkaiden” käyttäytymistä?

Mitä ihmiset eivät usein ymmärrä on se, että tuhlaamisen sijaan, houkutuksia voi vältellä nyt ja pistää raha hommiin. Investoinnit keräävät lisää rahaa ja niistä voi ansaita passiivisia tuloja. Näin raha tekee puolestasi töitä ja kasvattaa varallisuuttasi ja ehkä joku päivä tiedät, miltä rikkaana oleminen tuntuu!

Tässä seitsemän ei-niin-suurta salaisuutta, jotka tasoittavat tietä rikastumiselle.

Älä käytä rahaa asioihin, joiden arvo laskee

Arvon aleneminen on tosi juttu. Yleisin ostos, jonka arvo alenee, ja johon ihmiset pulittavat valtavasti rahaa, on auto. Sanotaan, että auton arvo puolittuu viidessä vuodessa. Totta kai uusi upea merkkiauto kaikilla mausteilla on massiivinen houkutus, mutta olisiko raha parempi sijoittaa ja saisit tuottoa näistä sijoituksista? Vaikea valinta.

Älä käytä rahaa enemmän kuin ansaitset

On erittäin houkuttelevaa ostaa uusi iPhone, älytelevisio ja -sormus, jotka eivät kuitenkaan ole eloonjäämisen kannalta niin tärkeitä juttuja. Fakta on, että jos rahkeet eivät riitä uusiin vempeleisiin ja tuhlaat enemmän kuin rahaa tulee sisään, keräät velkaa, ja velka taas maksaa lisää rahaa. Raha palvelee sinua paremmin siellä, missä saat siitä takaisin tuottoa.

Korkoa korolle -ilmiö on maailman kahdeksas ihme

Tämä juttu kannattaa pistää korvan taakse: kun sijoitat rahasi ja ansaitset korkoa koron lisäksi, rahasi kasvaa kuin puussa. Pian haravoit isoja kasoja taskuusi. Homma toimii myös päinvastoin, jos sinulla on velkaa. Veneessäsi on reikä, sillä maksat rahaa poispäin eksponentiaalisella korolla.

Sijoita finanssiosaamiseen

Itseensä sijoittaminen on järkevin päätös, jonka voit tehdä tänään. Kun opit hallitsemaan rahaa, tuotto tälle sijoitukselle on mittaamaton. Totta kai sinun pitää myös implementoida oppimasi. Nämä ovat niitä kuuluisia talous- ja rahataitoja, joista monet fiksut puhuvat.

Sijoita nettovarallisuuteen

Nettovarallisuus on paras tapa mitata varallisuuttasi. Kyseessä on siis kaikki omaisuutesi, vähennettynä kaikilla veloillasi. Mitä korkeampi nettovarallisuutesi on, sitä rikkaampi olet. Selvä.

Psst. Omaisuus ja investoinnit, kuten sijoitusasunnot ovat hyvä juttu, sillä niillä on arvoa pitkään.

Käyttäytymisesi rahan kanssa määrittelee todellisen nettovarallisuutesi

Se kuinka käytät, säästät ja hallitset rahojasi määrittää, kuinka varakas tai rikas olet tai tulet olemaan. Monet maailman varakkaimmat henkilöt eivät koe tarvetta osoittaa, miten paljon heitä löytyy pätäkkää. Tulee mieleen yksi maailman rikkaimmista herroista, sijoitusguru (symppis) Warren Buffett, joka syö aamiaisenkin McDonald’silla.

Tee maailmanvalloitussuunnitelma

Kaikki puhuvat suunnittelun tärkeydestä, oli kyse mistä aiheesta tahansa. Ilmeisesti siinä on jotain perää. Tavoite ilman suunnitelmaa on vain toive. Jos haluat saavuttaa vaurautta, sinun on tehtävä suunnitelma ja alkaa sijoittamaan. Pistät mustetta paperille.

Oikea suunnitelma on siitä myös kiva juttu, että sen avulla voi mitata tuloksia ja pitää itseään vastuullisena. Ei muuta kuin hommiin!

