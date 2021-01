Apple neuvottelee sähköautojen valmistamisesta Hyundain kanssa

Tieto uusista yhteistyöneuvotteluista herätti jälleen keskustelua Applen lähtemisestä mukaan autonvalmistukseen.

Eteläkorealainen autoyhtiö Hyundai ilmoitti myöhään torstaina, että yhtiö on neuvotellut teknologiajätti Applen kanssa yhteistyön aloittamisesta sähköautojen valmistukseen liittyen. Hyundain osake sulkeutui tiedotteen myötä perjantain päätteeksi 19,4 prosentin nousuun.

Hyundain tiedote yhteistyöhön liittyen oli lyhyt, mutta siinä kerrottiin Applen ja Hyundain käyneen neuvotteluja yhteistyöstä itseohjautuvien sähköautojen valmistukseen liittyen. Neuvottelujen kerrottiin olevan alustavia, eikä tarkempia yksityiskohtia neuvottelujen sisällöstä kerrottu julkisuuteen.

Uutinen Hyundain ja Applen yhteistyöstä herätti markkinoilla paljon huomiota, sillä vaikka Applen tiedetään kehittävän omaa automallia, on kehitystyöstä aikaisemmin tihkunut hyvin vähän tietoja julkisuuteen. Esimerkiksi Applen ja Hyundain neuvotteluista uutisoinut Wall Street Journal kertoo Applen kehittäneen salaa ainakin kuuden vuoden ajan omaa autoaan. Mediahiljaisuudesta huolimatta kehitystyö on selkeästi jatkanut edistymistään: Applelle esimerkiksi myönnettiin jo vuonna 2017 lupa testata itseohjautuvia ajoneuvoja Kaliforniassa ja yhtiö on hakenut useita autonvalmistukseen liittyviä patentteja.

Viime viikkojen aikana julkisuuteen on kuitenkin vuotanut useita uutisia Applen autoprojektin kehittymisestä. Esimerkiksi uutistoimisto Reuters kertoi juuri ennen vuodenvaihdetta nimettömiin lähteisiinsä vedoten, että Applen tavoitteena on aloittaa oman henkilöauton valmistus vuonna 2024. Reutersin lähteiden mukaan on kuitenkin vielä mahdollista, että Apple luopuukin suunnitelmistaan valmistaa omaa autoa ja päättää sen sijaan integroida Apple-ekosysteemin osaksi jotain jo olemassa olevaa automallia.

Autoteollisuus on perinteisesti ollut matalien liikevoittomarginaalien toimiala, mutta sijoittajat ovat viime vuosina innostuneet useista sähköautoja valmistavista yhtiöistä. Näkyvin esimerkki sähköautobuumin menestyjistä on ollut Tesla, jonka markkina-arvo on reilussa vuodessa yli 10-kertaistunut 774 miljardiin dollariin. Teslan vanavedessä myös monien muiden sähköautoyhtiöiden markkina-arvot ovat nousseet pilviin, vaikka useat näistä yhtiöistä eivät ole vielä saaneet edes ensimmäistäkään autoaan valmiiksi.

Apple ei ole suostunut kommentoimaan Hyundain tiedotetta eikä muitakaan autoprojektiinsa liittyviä uutisia mitenkään.