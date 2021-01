Pörssiyhtiö Avidly hakee käännettä uudella strategialla

Analyysitalo Inderesin analyytikko näkee uudessa strategiassa onnistumisen edellytykset.

Avidly Oyj on suomalainen markkinoinnin palvelutoimisto, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Avidlyn osake on listattu Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle.

Yhtiö on markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja asiakkailleen. Asiakaskokemus, data ja teknologia kietoutuvat tiiviisti yhteen Avidlyn vaikuttavuushakuisessa kasvustrategiassa.

Vuodet 2019 ja 2020 ovat olleet yhtiölle vaikeita. Vuoden 2019 liikevoitto painui tappiolle -2,4 miljoonaa euroa. Yhtiö antoi tulosvaroituksen viime helmikuussa. Kasvupanostukset eivät olleet tuottaneet toivottuja tuloksia.

“Panostukset kansainvälistymiseen ja kotimaiseen kasvuun eivät ole toteutuneet odotetulla tavalla, mikä on johtanut liiketuloksen ennakoitua heikompaan kehitykseen. Odotuksista huolimatta Inbound -liiketoiminnassa ei päästy voitolliseen liiketulokseen neljännellä kvartaalilla”, myönsi Avidlyn toimitusjohtaja Jesse Maula helmikuussa.

Yhtiön liikevaihto nousi kuitenkin tammi-kesäkuussa 13,0 miljoonaan euroon, kasvaen 10 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Markkinointikonsernin liiketappio kasvoi silti -0,4 miljoonaan euroon viime vuoden -0,3 miljoonasta eurosta.

Avidly toteutti maaliskuussa yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi sekä touko–kesäkuussa 2,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Lisäksi Avidly sopi kesäkuussa 2,5 miljoonan euron pitkäaikaisestarahoitusjärjestelystä yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi ja kasvun tukemiseksi.

Liiketulokseen sisältyy yhteensä noin 100 tuhannen euron kulu, josta puolet kohdistuu maaliskuussa päättyneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin ja puolet kesäkuussa päättyneeseen merkintä.

Avidly hakee kannattavaa kasvua

Yhtiön toimitusjohtaja Jesse Maula totesi puolivuotiskatsauksen yhteydessä, että liikevaihto kasvoi Inbound-toiminnassa 43 prosenttia vertailukaudesta vuonna 2019 tehdyn Netpress-yrityskaupan ja liiketoiminnan orgaanisen kasvun ansiosta. Markkinointipalvelujen liikevaihto oli vertailukauden tasolla, kun koronaviruspandemia hidasti kysyntää pahimpina koronakuukausina.

Maailmantalouden epävarman tilanteen vuoksi Avidlyn liiketoiminnan ennustettavuus on heikentynyt eikä yhtiö anna arviota vuoden 2020 liikevaihdosta ja liiketuloksesta.

Yhtiö julkisti joulukuussa uuden strategiansa. Asiakaskokemus, data ja teknologia ovat kiinteästi mukana strategiassa, jonka kautta Avidly tavoittelee vaikuttavuutta, kannattavaa kasvua sekä johtavaa asemaa eurooppalaisena markkinointiteknologia-alan (Martech) palveluntarjoajana.

Avidlyn tavoitteena on vaikuttavuushakuinen kasvu. Se tavoittelee yli 50 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 10 prosentin oikaistua liikevoittoprosenttia vuonna 2025. Kannattavuudessa Avidly tavoittelee vuodelle 2025 yli 10 prosentin liikevoittomarginaalia oikaistuna yrityskauppojen poistoista.

Strategian tavoitteet ovat isossa kuvassa varsin realistiset, mutta niihin pääseminen vaatii Avidlylta kurinalaista etenemistä sekä onnistumisia yritysostoissa, arvioi analyysitalo Inderesin analyytikko Antti Luiro artikkelissaan.

Inderes korotti Avidlyn pitkän aikavälin tulosennusteita heijastellen kasvanutta luottamusta kasvustrategiaan.

”Ennustamme Avidlylle 10 %:n keskimääräistä liikevaihdon orgaanista vuosikasvua (tavoite: > 10 %) vuosina 2021-2025 ja noin 8 %:n liikevoittomarginaalia vuonna 2025 (Tavoite: EBITA-% >10 %). Kasvua tukevat viime vuoden yritysostot sekä markkinan elpyminen. Arvioimme oikaistun suhteellisen liikevoiton elpyvän tänä vuonna 4 %:iin (2020e: -3 %) tehokkuuden ja liikevaihdon parantumisen myötä. Pitkällä aikavälillä ennustamme Avidlyn liikevoitto-%:n olevan noin 8 %”, Luiro toteaa.

Osakkeen arvostus on kohtuullinen

Luiron mielestä Avidlyn osakkeen arvostus on edelleen kohtuullinen käänteen potentiaali ja riskit huomioiden.

”Avidlyn osaketta arvostetaan vuoden 2020 ennusteillamme 1,0x EV/Liikevaihto-kertoimella, mikä sisältää jo selvän odotuksen käänteen etenemisestä. Vuoteen 2022 katsottaessa tulospohjainen arvostus antaa arvostukselle tukea oikaistun P/E-kertoimen painuessa 16x tasolle.”

Luiron näkemyksen mukaan Avidly on vähitellen kipuamassa ulos käänneyhtiön lokerosta, mutta viime vuosien haasteiden ja pettymysten jälkeen yhtiö tarvitsee edelleen lisää merkkejä tuloskäänteen etenemisestä ja kasvun kääntymisestä kannattavaksi.

Inderes nosti Avidlyn tavoitehinnan 4,5 euroon aikaisemmasta 3,5 eurosta ja toistaa lisää-suosituksen.