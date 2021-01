Kryptovaluutta bitcoinin kurssiliikkeitä selittävät suursijoittajat.

Bitcoinin vaihtosuhde dollariin verrattuna nousi rajusti joulukuun ja tammikuun alun aikana. Bitcoinin arvo kävi hetkellisesti jopa yli 40 000 dollarissa. Sen jälkeen on ollut vaisumpaa. Bitcoinin arvo on ollut hienoisessa laskutrendissä ja tällä hetkellä kryptovaluutan arvo on hieman alle 33700 dollaria.

Hetkellisesti bitcoinin kurssi kävi jo alle 30 000 dollarissa.

Hintalasku ei ole silti hidastanut institutionaalisten sijoittajien kiinnostusta, kertoo Glassnode-sivusto. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha.fi. Näitä suuria summia omistavia bitcoin-sijoittajia kutsutaan kryptovaluuttojen sijoitusslangissa valaiksi.

Glassnoden saamien tietojen mukaan yli 1 000 bitcoinia sisältävien lompakoiden määrä kasvoi samaan aikaan, kun bitcoinin kurssi tippui alle 30 000 dollarin.

Eteläkorealaisen lohkoketjuanalyysiyritys CryptoQuantin aineisto kertoo, että institutionaaliset sijoittajat tekevät bitcoin-siirtoja tehdään edelleen suuria määriä, mutta pörsseistä tehtävien siirtojen määrä ei ole kasvanut. Suurin osa siirroista tehdään siten ilman pörssejä, mikä on institutionaalisten sijoittajien suosituimpia toimintatapoja.

“Institutionaalisilla sijoittajilla näyttäisi olevan sijoittamisessa pidempi tähtäin, minkä vuoksi tammikuun hintapudotus ei näyttäisi haittaavan niitä, ja ne vaikuttavat olevan pikemminkin tyytyväisiä saadessaan ostaa bitcoineja halvalla hinnalla,” kertoo OKEx-pörssin tutkimusosaston Adam James.

Bitcoinin rajut hinnanvaihtelut ovat kryptovaluuttasijoittajille tuttua juttua. Bitcoin on voimakkaasti spekulatiivinen sijoituskohde ja raju volatiliteetti eli hinnanvaihtelu on ollut sille tyypillistä aiemminkin.

Kryptoanalyysiyhtiö Material Indicatorsin mukaan kaikkein suurimmat bitcoin-sijoittajat, eli ”megavalaat” myyvät suuria määriä bitcoineja aina bitcoinin saavuttaessa korkeimman huippunsa.

Tällä viikolla nähtiin jälleen bitcoinin arvossa rajuja hintaliikkeitä. Keskiviikkona kryptovaluutan kurssi kävi alle 30 000 dollarissa, mutta nousi nopeasti perjantaina hetkellisesti peräti yli 38 000 dollariin.

Hetkellisen kurssinousun arvioitu syy on mielenkiintoinen. Sen taustalla arvioidaan olevan maailman rikkaimpien ihmisten joukkoon kuuluva ja sähköautoyhtiö Teslan perustajaa Elon Musk. Musk lisäsi Twitter-profiiliinsa sanan #bitcoin, mikä sai bitcoin-sijoittajat liikkeelle.