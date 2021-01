Finnairin vaikeudet jatkuvat – pandemia näkyy voimakkaasti liikennemäärissä

Koronapandemia näkyi yhä voimakkaasti Finnairin joulukuun matkustajaliikenneluvuissa. Pieni valopilkku on rahtiliikenne.

Finnair kuljetti joulukuussa 92 500 matkustajaa eli peräti 92 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2019 vastaavalla jaksolla, mutta kuitenkin 8,8 prosenttia enemmän kuin marraskuussa 2020.

Koronapandemian vaikutukset, mukaan lukien Suomen asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, heikensivät edelleen kaikkia matkustajaliitännäisiä liikennelukuja, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan luvuissa, koska sinne ei lennetty reittiliikennettä joulukuussa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna laski joulukuussa 90,1 prosenttia vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 75 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 21,5 prosenttia verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2019 joulukuuhun.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna laski 96,1 prosenttia. Matkustajakäyttöaste laski 47,1 prosenttiyksikköä 30,1 prosenttiin.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 12,4 prosenttia, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 50 prosenttia ja kotimaanliikenteen 52 prosenttia. Pohjois-Amerikan matkustajakäyttöastetta ei muodostunut, koska sinne ei lennetty matkustajalentoja joulukuussa.

Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat 61,6 prosenttia ja myydyt rahtitonnikilometrit vain 42,4 prosenttia, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Normaalisti Finnairin rahtikapasiteetti on matkustajakoneiden ruumissa.

Juhlapyhistä huolimatta rahdin kysyntä pysyi edelleen vahvana erityisesti Aasian osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2019 vertailukautta korkeampi, Finnair kertoo.

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen kommentoi Finnairin tuoreita liikennelukuja.

“Tämänhetkisen arviomme mukaan viime kuukausien kaltainen erittäin matala ja merkittävien matkustusrajoitusten rasittama lentomatkustuksen kysyntä jatkuu koko talvikauden yli. Nykyennusteissamme odotamme yhtiön pääsevän ajamaan matkustajaliikennettään laajemmin ylös vasta huhtikuussa alkavalla kesäkaudella, kun koronarokotteen jakelu on saatu käyntiin”, Viljakainen ennustaa.

Inderes arvioi Finnairin pystyvän pienentämään tappioitaan vain maltillisesti ennen kysynnän selkeämpää palautumista.

“Näkyvyys lentomatkustamisen kysynnän kehitykseen on edelleen äärimmäisen heikko ja perusskenaariomme toteutuminenkin vaatii koronarokotteen ripeää jakelua useissa maissa tämän vuoden aikana sekä matkustusrajoitusten hölläämistä”, pääanalyytikko toteaa.

Inderes ei tehnyt joulukuun liikenneraportin tai viime viikkojen uutisvirran jälkeen muutoksia näkemykseemme Finnairin osakkeesta. Analyysitalon suositus osakkeelle on edelleen myy ja osakkeen tavoitehinta on 0,48 euroa, mikä on reippaasti alle tämän hetken 0,74 euron kurssinoteerauksen.