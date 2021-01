Analyytikko: Lääketeknologiayhtiö Getinge on arvostukseltaan houkutteleva

Danske Bankin tavoitehinta ruotsalaisen terveydenhuollon laitevalmistajan osakkeelle ylittää reippaasti osakkeen kurssinoteerauksen.

Ruotsalainen Tukholman pörssiin listattu Getinge on maailman johtava terveydenhuollon ja sairaanhoidon sekä lääke- ja laboratorioteollisuuden laitteiden toimittaja.

Yhtiön perusti Olander Larsson yhtiön 1900-luvun alussa. Maataloustuotteista yhtiö laajensi instrumenttien sterilointiin 1930-luvulla. Teknologiajätti Electrolux osti sen 1960-luvulla, ja 1990-luvulla se listautui pörssiin, kun liikemiehet Rune Andersson ja Carl Bennett olivat ostaneet sen Electroluxilta 1980-luvun lopussa.

Yhtiön markkina-arvo on noin 53 miljardia kruunua. Sen liikevaihto on noussut tasaisesti. Vuonna 2017 sen liikevaihto oli 22,5 miljardia kruunua, kun vuonna 2020 se ylsi lähes 30 miljardin kruunun liikevaihtoon. Liikevoitto on kasvanut vielä vahvemmin. Vuonna 2017 se oli 2,2 miljardia kruunua, mutta viime vuonna jo 4,9 miljardia kruunua.

Getingen hengityskoneiden myynnissä on odotettavissa kasvua, arvioi Danske Bankin analyytikko Karl Norén.

”Olemme tehneet kanavatarkastuksia hengityskonemarkkinoilla ja vaikka epävarmuutta on edelleen paljon, tarkastuksemme viittaavat siihen, että jotkut edistyneiden ICU hengityskoneiden valmistajat odottavat liikevaihdon kasvavan 2021:llä “normaaliin vuoteen” verrattuna. Ennusteidemme mukaan vuonna 2021 myytäisiin 10 000 hengityskonetta”, Norén kertoo pankin aamukatsauksessa.

Analyytikot odottavat keskimäärin Getingen liikevoiton laskevan tänä vuonna 3,5 miljardiin kruunuun viime vuoden 4,9 miljardista kruunusta.

Osakkeen arvostustaso on Norénin mukaan houkutteleva.

”Vuoden 2022 ennusteidemme perusteella Getinge treidaa EV/EBITA-kertoimella 13,4x, joka on mielestämme houkutteleva sekä suhteellisesti että absoluuttisesti.”

Konsensuksen mukaisella ensi vuoden 7,77 kruunun osakekohtaisella tulosennusteella osakkeen P/E-kerroin on 25x.

Danske Bank laski Getingen 12 kuukauden tavoitehinnan 265 Ruotsin kruunusta 252 Ruotsin kruunuun laskettujen ennusteiden perusteella, johtuen lähinnä alhaisemmista valuuttakursseista. Tavoitehinta ylittää kuitenkin edelleen reippaasti viimeisimmän vajaan 195 kruunun kurssinoteerauksen.

Getinge on muutoinkin analyytikoiden suosiossa, sillä 12 analyytikosta kuusi antaa osakkeelle ostosuosituksen. Keskimääräinen osakkeen tavoitehinta on 217 kruunua.