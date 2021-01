Suomessa miljoonia huijaussoittoja ja -tekstiviestejä – näistä merkeistä hälytyskellojen tulee soida

Erilaiset huijaussoittoyritykset ovat olleet viime vuosina kasvava trendi, joista monilla suomalaisilla on myös omakohtaista kokemusta.

Epämääräisistä numeroista tulevat puhelut ovat yleistyneet hurjasti parin viime vuoden aikana. Monet näistä soitoista liittyvät erilaisiin huijauksiin, joihin monet suomalaiset ovat langenneet. Huijauspuheluita on paikoittain hankala tunnistaa, sillä ulkomailta tulevia puheluita naamioidaan suomalaisiksi numeroiksi.

Kuluttajaliiton tiedotteen mukaan huijaussoittoja estetään jopa miljoonittain joka kuukausi, ja teleoperaattoritkin tekevät paljon työtä huijaussoittojen kitkemiseksi. DNA kertoo estäneensä pelkästään ulkomailta tulevia, mutta suomalaisiksi numeroiksi naamioituja soittoa yli 700 000 kappaletta. Myös Telia kertoo estävänsä viikoittain kymmeniä tuhansia tai jopa satoja tuhansia puheluita.

Liikkeellä wangirisoittoja, ”Microsoft-puheluita” sekä tekstiviestejä

Huijauspuhelut eivät noudata aina samaa kaavaa, vaan niitä on liikkeellä erilaisissa muodoissa. Joissakin puheluissa yritetään saada uhri soittamaan takaisin soittajalle, toisessa yritetään kalastella tietoja.

Wangrisoitot, eli puhekielessä ”hälärit”, ovat yksi tyypillinen huijaustapa, jossa puhelin soi vain hetken. Tarkoituksena näissä on se, ettei uhri ehtisikään vastata puheluun. Tavoitteena on saada uhri soittamaan uudelleen tähän numeroon, johon soittaminen maksaa huomattavasti tavallista puhelua enemmän.

Niin sanotuissa Microsoft-puheluissa taas on tarkoituksena myös tavoittaa uhri. Huijari esittää soittavansa Microsoftilta tai muusta tunnetusta IT-yrityksestä ja kertoa miten vastaajan tietokoneessa on jonkinlainen ongelma. Tavoitteena näillä puheluilla on kalastaa erilaisia tietoja ja päästä kiinni uhrin tietokoneeseen.

Kuluttajaliiton mukaan monet wangrisoitoista tulevat Afrikan maista, kuten Marokosta ja Lesothosta. Myös Microsoft-puhelut tulevat ulkomailta ja ne tulevat tyypillisesti aalloittain, jolloin saman päivän aikana voi tulla useampikin huijaussoitto.

Huijaukset eivät rajoitu pelkkiin puheluihin, vaan liikkeellä on myös erilaisia tekstiviestihuijauksia. Yleisimmässä tekstiviestihuijauksessa muistutetaan uhria noudettavissa olevasta paketista ja tekstiviesti pitää sisällään jonkinlaisen linkin. Linkin takana uhria pyydetään lataamaan sovellus, jonka kautta huijarit pääsevät lähettämään laitteella maksullisia viestejä tai tekemään erilaisia veloituksia.

Näin vältät huijaukseen joutumisen

Jotta voit välttää wangrisoittoihin lankeamisen, suhtaudu kriittisesti sinulle vieraista puhelinnumeroista tulleisiin soittoihin. Älä soita takaisin, ellet erikseen odota puhelua ulkomailta esimerkiksi tuttavalta tai sukulaiselta. Moni puhelin näyttää myös puhelun hälytyksen keston, eli mikäli soittaja on hälyttänyt vain muutaman sekunnin ajan, kyseessä on luultavasti huijauspuhelu.

Microsoft-puheluissa ei tule koskaan kertoa henkilötietoja, tunnuksia tai salasanoja soittajalle. Huijareiden ei tule myöskään antaa asennuttaa minkäänlaista ohjelmaa tai sovellusta omiin laitteisiin. IT-yritykset eivät koskaan pyydä yllättäen puhelimessa henkilötietoja tai etäyhteyden luomista, eli lähes poikkeuksetta kyseessä on huijausyritys.

Huijauspuhelujen puhelinnumerot kannattaa estää aina laitteen asetuksista. Tämän lisäksi puheluista kannattaa ilmoittaa myös omalle operaattorille, jotta operaattori voi estää puhelut jatkossa.

Tekstiviestihuijauksien suhteen kannattaa olla tarkkana pakettien seurannan kanssa. Jos et ole tilannut mitään pakettia, kyseessä on todennäköisesti huijaus. Mikäli olet tilannut jotain, kannattaa asiasta tiedustella kaupan tai kuljetusfirman asiakaspalvelusta epämääräisten linkkien klikkaamisen sijasta.