Lähes kaikki omistajastrategiat perustuvat jollain tavalla yritysarvon ja sitä kautta omistaja-arvon kasvattamiseen. Halutaan olla listattavissa, myytävissä tai “johtava toimija.” Mistä ja miten kasvu syntyy käytännössä?

Oman kokemukseni mukaan kasvua on hyvä johtaa sekä ylhäältä alas ja alhaalta ylöspäin. Kasvu ei synny sattumalta, vaan vaatii sen sisällyttämistä kaikkeen suunnitteluun, tekemiseen ja johtamiseen. Kasvua on vaadittava kaikilta henkilöiltä kaikilla eri tasoilla. Jos kasvu ei näy strategiassa, budjetissa, toimintasuunnitelmissa, organisaatiossa ja mittareissa, on turha odottaa tuloksia. Kasvu tarvitsee kasvonsa ja tekijänsä.

Onko pakko aina kasvaa?

Kasvu on aina liiketoiminnassa rikkova prosessi. Aivan kuten lihaksenkin, toiminnan on mentävä rikki kasvaakseen uuteen asentoon. Kasvussa tehdään vanhat ja uudet työt usein samalla porukalla ja jatkuva kiire ymmärrettävästi ahdistaa.

Törmään jatkuvasti tilanteeseen, jossa yrityksen omistajat ajattelevat ja toivovat yrityksen kasvamista. Johtamisen arki on samalla usein päinvastainen. Saadaan tehtyä se mitä on sovittu ja sama mitä aikaisemminkin. Kasvulle ei tunnu olevan tilaa eikä mahdollisuuttakaan. Kasvussa omistavan ja toimittavan intressit risteävät.

Kasvun tulisi olla aina hallituksenkin agendalla. Hallituksille sopii hyvin hankkeina yrityskauppojen, listaamiseen valmistautuminen, julkiseksi yritykseksi aikominen ja strategian omistaminen yhdessä johdon kanssa. Hallitus edustaa helikopteriperspektiiviä ja voi tukea kasvuohjelman rakentamisessa. On outoa ja vanhanaikaista jättää toimiva johto yksin liiketoiminnan muutoksen kanssa. Oikeassa yhtälössä omistajilla, hallituksella ja johdolla on omat paikkansa suhteessa vanhaan ja uuteen tekemiseen.

Kasvua on turha toivoa, jos siihen ei näy tikapuita strategiassa. Siksi johdolta tulisi vaatia selkeä näkemys kasvusta nykyisissä ja uusissa asiakkaissa, ratkaisuissa ja markkinoissa. Kasvu on erilainen yhtälö tehdä yritystoimintaa kuin ennen, joten ei sitä sattumalta synny. Kasvun on oltava läsnä aivan kaikkialla.

Suomalaiset yritykset kasvavat ja tuottavat heikosti. Tuotantolähtöisyys ja tyytyminen vanhaan hyvään paistaa kaikkialla. Ehkäpä kilpailua on liian vähän tai emme usko kannattavan kasvun mahdollisuuksiin. Ainakin investointitaso on alhainen eikä kasvun ammattilaisiakaan tunnu löytyvän jonoksi asti. Vastuu asiasta lankeaa meille kaikille ja erityisesti omistajille. On osattava, haluttava ja uskaltava kasvaa meidän kaikkien huomisen hyvän puolesta.

Ville Tolvanen

Hallitustyön ammattilainen