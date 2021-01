SalkunRakentajan kuukauden osakkeet takoivat 40 prosentin tuoton

SalkunRakentajan kuukauden osakkeet 2020 kehittyivät pörssissä kokonaisuutena tuplasti markkinaan nähden. Kuvien lähde: Tikkurila (vas. ylh), Stora Enso (oik. alh.), Tokmannin ja Tulikiven avolouhoksen kuvat Henri Elo / Sarimedia Oy



Ei tietenkään voi olettaa, että varsinkaan lyhyellä aikavälillä syntyisi ylituottoa osakevalinnoilla. Silti huhtikuusta lähtien valitut ja analysoidut kuukauden osakkeet antoivat erikoisena pörssivuonna 2020, tammikuuhun 2021 tultaessa, kokonaisuutena 40 prosentin osaketuoton.

Tämä luku ei sisällä osinkoja ja se on laskettu kunkin osakkeen valintaa edeltävän pörssipäivän päätöskurssista 7.1.2021 päätöskurssiin asti. Jakson pituus yhtiöstä riippuen on reilusta 1 kuukaudesta vajaaseen 9 kuukauteen.

Valinnat eivät ole sijoitussuosituksia, mutta kuukauden osakkeet ovat mielenkiintoisia Suomessa listattuja pörssiyhtiöitä eri aloilta. Valinnassa on huomioitu yhtiön liiketaloudellinen kehitys ja suhteutettu se vallitsevaan markkinahintaan.

Miten yhtiöillä menee nyt?

Hyvän osaketuoton taustalla on monia eri syitä. Aivan aluksi on hyvä huomata, että tyypillinen vuotuinen tuotto-odotus osakemarkkinoilla on 8-10 prosenttia, josta puolet on osinkoa ja puolet arvonnousua.

40 prosentin kurssinousutuotto alle vuoden ajalta ei ole lainkaan tyypillinen. Yhtenä syynä taustalla on koronakriisi, joka eskaloitui juuri ennen valintoja. Tosin vastaava indeksituotto, paloittain rakennetun OMX Helsinki Cap -indeksin mukaisen salkun tuotto, on alle puolet kuukauden osake -salkun tuotosta.

Vihreä väri kertoo, jos kurssikehitys on ylittänyt vastaavan ajanjakson OMX Helsinki Cap -indeksin kehityksen.

Tokmanni (sis. linkki juttuun) on ollut koronasta hyötyjä. Jutun aikaan huhtikuun puolessavälissä oli vielä vaikea arvioida koko vuotta, mutta oli pääteltävissä, että Tokmannin ovi käy. Ihmiset ovat kotimaassa ja monet priorisoivat edullista ostamista. Sittemmin markkinoilla on ollut nähtävissä mm. kilpailija Rustan voimistuminen. Ruotsalainen Rusta osti Hong Kong -ketjun myymälät 2018 ja on perustanut uusia.

Rustalla on Suomessa 28 myymälää, joista tänä vuonna on avautunut 5 uutta. (Taloussanomat 26.11.20) Pohjoisin myymälä on Kajaanissa. Tokmannilla myymälöitä on 192.

Tokmanni kasvatti liikevaihtoaan tammi-syyskuussa 13 prosenttia 747 miljoonaan ja liikevoittoaan 43 prosenttia 55 miljoonaan euroon. Kilpailijoihin kuuluu myös pääomasijoittaja Adelis Equity Partnersin ohjaama Puuilo.

Touko-, kesä- ja heinäkuussa kuukauden osakkeiksi valitut Kemira, Atria ja Oriola eivät yltäneet indeksin tuottoon tarkastelujaksoillaan, joskin Atria oli hyvin lähellä. Kemiran ja Atrian kurssikehitys oli yleisesti erinomainen. Atria kasvatti liikevoittoaan ja Kemira säilytti sen ennallaan tammi-syyskuussa.

Kemira kertoi joulukuussa yhteistyöstä Danimer Scientificin ja DuPont Nutrition and Biosciencesin kanssa. Ensin mainittu yhteistyö liittyy biohajoavaan päällystemateriaaliin, jälkimmäinen uudenlaisten biomateriaalien kaupallistamiseen.

Oriola petti, Tulikivi rynnisti, Tikkurilasta ostotarjous

Ainoa selkeä kuukauden osakkeiden pettymys oli Oriola, mutta sekin lähes säilytti kurssitasonsa. Lääketukkuri Oriola ei samalla tavalla hyötynyt korona-ajasta kuin lääkeyhtiö Orion, vaan Oriola kärsi apteekkien hiljenemisestä keväällä ihmisten pysyessä kotona. Oriolalla on lääketukkutoimintaa Suomessa ja Ruotsissa sekä apteekkitoimintaa Ruotsissa.

Myös ns. elektiivisen, ei-välttämättömän sairaanhoidon volyymit pienenivät pandemian vuoksi, mikä on vähentänyt lääkkeiden kysyntää.

Kuukauden osakkeiden ehdottomia valopilkkuja olivat maaliyhtiö Tikkurila ja takkavalmistaja Tulikivi. Molemmat ovat edellä mainitun Tokmannin tapaan hyötyneet kotoilusta.

Yhdysvaltalainen maalialan jätti PPG, jolla on toimintaa ympäri maailman 47 000 työntekijän voimin, ilmoitti 18.12. käteisostotarjouksestaan Tikkurilasta hintaan 25 euroa osakkeelta, yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Edelleen myöhään illalla 5.1. Tikkurila tiedotti PPG:n korottavan tarjoustaan 27,75 euroon eli 1,22 miljardiin euroon.

Tikkurila on juuri sen kaltainen yhtiö, joka kiinnostaa yritysostajia laajan markkina-asemansa, tuoteosaamisensa, logistiikkansa ja terveen liiketoiminnan ja toimialan vuoksi.

Hinta kesällä vaikutti edulliselta.

Tulikiven kurssinousu on toisenlainen ja perustunee yksittäisten sijoittajien innostumiseen vähän vaihdettua osaketta kohtaan. Markkina-arvo lokakuun jutun aikaan oli ainoastaan 8 miljoonaa. Siihen nähden, ottaen huomioon yhtiön tuloskuntoon nähden isohkot mutta vakaana säilyneet 15 miljoonan euron nettovelat, hinta vaikutti edukkaalta. Liiketoiminnan käänteen merkkejä oli ilmassa.

Yhtiö antoi positiivisen tulosvaroituksen 18.12. ja nosti päättyneen vuoden liikevaihtoarvionsa 27-29 miljoonan euron haarukasta 29 miljoonaan sekä tarkensi liiketulosarvionsa ”voitollisesta” numeeriseen ”noin 1,0 miljoonaan euroon”.

Näkymien parantumiseen vaikuttaa loppuvuoden hyvä kysyntä viennin päämarkkina-alueilla.

Ennen positiivista tulosvaroitusta kurssi oli noussut lokakuun alun 0,13 eurosta 0,16 euroon, ja heti tulosvaroituksen jälkeen 0,18 euroon. Siitä alkoi voimakas nousu päätöskurssilla mitattuna aina 0,46 euroon saakka 29.12. Tämän jälkeen osakekurssi on lähes puolittunut 0,26 euroon.

Heilunta on ollut voimakasta ja perustunut varmasti osaksi markkinan kuumuuteen. Jos kurssi lähtee suhteellisesti kovaan selittämättömään nousuun, yhtiöiden on myös itse seurattava tilannetta ja tiedotettava tarvittaessa, onko liiketoiminnassa tapahtunut muutoksia.

Tulikiven tilanteessa ei ole ilmeisesti tapahtunut perustavaa laatua olevia muutoksia. On huomattava, että yhtiöllä on yhä velanhoidollinen haaste. Samaan aikaan liiketoiminta on kehittynyt hyvään suuntaan, kuten jutussa mainittiin ja kuten yhtiö tiedotti 18.12.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tilaa Henrin yhä saatavilla oleva sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus, tai molemmat pakettina täältä.

Syötä alennuskoodiksi “Salkunrakentaja2021” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

🔸🔸

Muut kolme loppuvuoden kuukauden osaketta Stora Enso, TietoEVRY ja Valmet ovat nekin antaneet markkinaa paremman osaketuoton.

Stora Enso ilmoitti 20.10. muuttavansa metsäomaisuutensa kirjaustapaa transaktiopohjaiseksi. Teemaa sivuttiin myös kuukauden osake -jutussa. Syksyn tulos ylitti analyytikoiden odotukset ja joulukuussa yhtiö maksoi osingon toisen erän.

TietoEVRYN arvostus vaikutti tulokseen nähden halvalta marraskuussa ja osake on korjannut sen jälkeen reippaasti ylöspäin. Valmetilta on tulossa hyvä tulos Kiinan ja paperin vetämänä. Osakkuusyhtiö Neleksen tilanteessa ei ole tapahtunut olennaista muutosta.

Lopuksi

Jäitä hattuun. Palatakseni alkuun, osakemarkkinoiden tyypillinen vastainen tuotto-odotus ei ole viime kuukausina ainakaan noussut – vaan voimakkaan kurssinousun johdosta pikemminkin laskenut.

SalkunRakentajan kuukauden osake -sarja jatkuu vuonna 2021.

🔸🔸

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

Henrin sijoituskirjojen tilaukset ALE-koodilla “Salkunrakentaja2021” täältä.