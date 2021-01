Lähes 2700 hytin hulppea loistoristeilijä laskettiin vesille Turussa

337 metriä pitkä ja 185 000 bruttovetoisuustonnin risteilyalus Costa Toscana laskettiin vesille perjantaina Meyer Turun telakalla.

Pakkasesta johtuen rakennusaltaan täyttö aloitettiin jo eilen. Meyer Turun toimitusjohtaja Tim Meyer kertoo, että vesillelasku on aina erityinen tilaisuus laivanrakentajille, kun laiva viimein pääsee luonnolliseen ympäristöönsä.

“Tämä on myös laivan rakentamisen viimeisen vaiheen alku. Tämän jälkeen kaikki värit, tilat ja laivan hienot ominaisuudet alkavat saada lopullista muotoaan laivan sisällä. Seuraavien kuukausien aikana laiva viimeistellään varustelulaiturissa ja syksyllä testataan luovutusta varten”, Meyer kertoo.

Vesillelaskun perinteistä kertoo sekin, että laivan vesillelaskussa ammuttiin perinteinen tykinlaukaus.­

Yhtiö katsoo pandemian jälkeiseen aikaan ja keskittyy nyt viimeistelemään laivastoa ja muuttamaan toimintoja yhä ympäristöystävällisemmiksi.

“Matkalla kohti täysin päästötöntä operointia kehitämme LNG-teknologian lisäksi myös muita innovatiivisia ratkaisuja, kuten virran ottoa maista sekä erilaisia akkuteknologioita”, Costa Cruisesin Chief Commercial Officer Mario Zanetti selittää.

Costa Toscana on vuonna 2019 Turusta luovutetun Costa Smeraldan sisarlaiva. Nimensä mukaisesi alus tarjoaa matkustajille Italian kuuluisan alueen parhaimmistoa erilaisten herkkujen, ruuan, viinien ja rennon oleskelun merkeissä. Laivan suunnittelusta on ollut vastuussa Adam D. Tihany kuten Costa Smeraldassa.

Costa Toscana kulkee nesteytetyllä maakaasulla (LNG) ja se on suunniteltu kierrätysajattelun pohjalta. LNG:n käyttö poistaa käytännössä kokonaan rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt (95-100%:n vähennys). Samalla se vähentää voimakkaasti typpioksidipäästöjä (85%:n vähennys) sekä hiilidioksidipäästöjä (jopa 20%:n vähennys).

Loistoristeilijässä on myös älykäs energiatehokkuusjärjestelmä, ja kaikki laivan kierrätettävä jäte, kuten muovi, paperi, lasi ja alumiini, tuodaan pois laivasta kierrätettäväksi.

Laiva on 337 metriä pitkä ja 42 metriä leveä. Siinä on 2663 matkustajahyttiä ja siihen mahtuu 6730 matkustajaa. Kaikista hyteistä on parvekkeellisia lähes 63 prosenttia.